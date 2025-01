به گزارش روز یکشنبه گروه علمی ایرنا از ستاد توسعه فناوری نانو، میوه گوجی بری به دلیل فوایدی که برای سلامتی دارد، به طور گسترده استفاده شده و از آن به عنوان میوه‌ای با خواص آنتی‌بیوتیکی یاد می‌شود. این گروه تحقیقاتی از این میوه به عنوان منبع آلی جدید به منظور تولید نانوذرات نقره استفاده کردند.

این نتایج می‌تواند به حفظ پایداری در فرآیندهای صنعتی کمک کند. نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان Ecofriendly synthesis of silver nanoparticles using metallic solution-based goji berry extract for their antibacterial properties در نشریه AIP Advances منتشر شده است.

کامران عالم از دانشگاه ساپینزا رم، با همکاری محققانی از دانشگاه مهندسی و فناوری NED و دانشگاه پادشاه سعودی، روشی کارآمد برای استخراج نانوذرات نقره از این توت‌ ایجاد کردند.

عالم می‌گوید: نانوذرات نقره مسئول ایجاد اختلال در ساختار غشای سلولی هستند که می‌توانند گونه‌های اکسیژن فعالی را تولید کنند که برای مهار رشد باکتری‌ها استفاده می‌شوند.

در حالی که چندین روش شیمیایی برای تولید نانوذرات نقره وجود دارد، روش‌های سبز با استفاده از منابع بیولوژیکی مانند عصاره‌های میوه یا برگ به دلیل بهره‌وری انرژی، غیرسمی بودن و سازگاری با زیست‌شناسی انسانی ترجیح داده می‌شوند.

در این مطالعه چند رشته‌ای، عالم و همکارانش از گوجی‌بری‌های فروشگاهی برای ایجاد نانوذرات نقره استفاده کردند.

عالم می‌گوید: گوجی‌بری به راحتی و به صورت محلی در بازار برخی کشورها نظیر چین در دسترس است، این میوه سرشار از ترکیبات فعال زیستی است که دارای عوامل احیا کننده و تثبیت‌کننده طبیعی است و در طول فرآوری نیاز به عوامل پوشش‌دهنده اضافی را از بین می‌برد.

این توت خشک شده، آسیاب و فیلتر شدند تا عصاره آن‌ها تولید شود. سپس این عصاره با نیترات نقره (AgNO۳) مخلوط شد که منجر به احیای نقره و تشکیل نانوذرات نقره شد.

حضور نانوذرات نقره با استفاده از روش‌های تحلیلی مانند طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FT-IR)، طیف‌سنجی فرابنفش مرئی (UV-Vis) و پراش اشعه ایکس تأیید شد. فعالیت ضد میکروبی Ag-NPs در برابر استافیلوکوکوس اورئوس، یک باکتری گرم مثبت عفونی و سایر بیماری‌ها مورد آزمایش قرار گرفت.

با استناد به این نتایج، این گروه قصد دارد تا سَمیّت سلولی و زیست‌سازگاری این نانوذرات نقره را مطالعه کند، که می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای تحقیقات زیست پزشکی داشته باشد.

به اعتقاد عالم، این روش سنتز ساده است و نیازی به مواد شیمیایی اضافی یا تجهیزات پیچیده ندارد که می‌تواند برای کاربردهای صنعتی بزرگ استفاده شود.