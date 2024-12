برگزیدگان سومین جشنواره موسیقی صبا معرفی شدند

به گزارش خبرنگار موسیقی ایرنا، آیین اختتامیه سومین جشنواره دانشجویی موسیقی صبا شامگاه شنبه- یکم دی ماه- با حضور سیدبهشید حسینی رئیس، منوچهر معظمی معاون فرهنگی دانشگاه هنر ایران، بابک خضرایی رئیس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران، روزبه محمدی دبیر جشنواره، داوران این رویداد و جمعی از دانشجویان و اساتید در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

انجمن علمی موسیقی دانشگاه هنر ایران مردادماه امسال پس از پنج سال وقفه فراخوان سومین جشنواره دانشجویی موسیقی صبا را با هدف خلق تجربه یک فرآیند هنری و علمی با تمرکز بر کار گروهی در یک محیط رقابتی سالم و ایجاد بستری برای ارائه دستاوردهای نسل جوان موسیقی در دو بخش رقابتی و غیررقابتی منتشر کرد.

این جشنواره به عنوان بزرگترین رویداد موسیقی دانشجویی کشور ۲۶ آذر تا یکم دی ماه در بخش‌های رقابتی شامل محورهای گروه‌نوازی موسیقی کلاسیک غربی، گروه‌نوازی موسیقی کلاسیک ایرانی، آهنگسازی، آهنگسازی ارکستر سازهای ایرانی و پژوهش موسیقی و بخش غیررقابتی شامل برنامه‌هایی از جمله کنسرت‌های موسیقی و نشست‌های آموزشی در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

در آیین اختتامیه سومین جشنواره دانشجویی موسیقی صبا برگزیدگان نهایی بخش‌های رقابتی جشنواره بدین شرح اعلام شد:

گروه‌نوازی موسیقی کلاسیک ایرانی

پس از رقابت گروه‌ها در حضور هیات داوران؛ پریچهر خواجه، رضا پرویززاده، کوروش متین، سیامک جهانگیری، حمید خبازی، آیدین علیانسب، برگزیدگان گروه‌های منتخب در دو گروه سنی «الف» (۱۷ تا ۲۳ سال) و «ب» (۲۴ تا ۳۵ سال) بدین شرح اعلام شدند:

برگزیدگان گروه سنی «الف»

اول) گروه «شهنازی» به سرپرستی: پدرام طحانی

دوم) گروه «رهام» به سرپرستی: بهزاد گلشنی

سوم) گروه «سروسیمین» به سرپرستی: محمد نصری

برگزیده گروه سنی «ب»

گروه «ناشکیبا» به سرپرستی: رامین الهی

برگزیدگان گروه‌نوازی موسیقی کلاسیک غربی

پس از رقابت گروه‌ها در حضور هیات داوران؛ رافائل میناسکانیان، ربکا آشوقیان، گلفام خیام، ستاره بهشتی، ایمان فخر و فرشاد شیخی برگزیدگان بدین شرح اعلام شدند:

گروه برگزیده‌ اول؛ هدیه‌ حبیبی مقدم، امیرمحمد میراشرفی (ویولن)، رضا شرفی (ویولا)، پارسا هادی (ویولنسل)

گروه برگزیده‌ دوم؛ دانیال خلیفه (ویولن)، ساغر بهادرانی (فلوت)، سمر قنبری (پیانو)

گروه برگزیده‌ سوم؛ ماهان طیبی (پیانو)، رامتین وقاری (کلارینت)، باران سهرابی (ویولنسل)

برگزیدگان آهنگسازی کلاسیک غربی

پس از رقابت گروه‌ها در حضور هیات داوران؛ گونتر اشتانکه، رضا والی، مجید تحریری، محمدرضا تفضلی و امین هنرمند، برگزیدگان در دو گروه سنی «الف» (۱۷ تا ۲۳ سال) و «ب» (۲۴ تا ۳۵ سال) بدین شرح اعلام شدند:

برگزیدگان گروه سنی «الف» (آهنگسازی برای دوئت پیانو و اُبوا):

اول) سروش حاجی طالب برای اثر: New Year Behind the Red Light

دوم) ابوالفضل جعفری برای اثر: Duet for Obeo and Piano

سوم) شنتیا حیدری برای اثر: Duet for piano and Obeo

اثر برگزیدگان؛ کارن سلاجقه (پیانو) و نازنین احمد زاده (اُبوا) در آیین اختتامیه اجرا شد.

برگزیدگان گروه سنی «ب» (آهنگسازی برای ترومبون و کوئینتت زهی):

اول) مهرشاد جمشیدی برای اثر: Nebamoon

دوم) سلمان اسحقی برای اثر: Saravan

سوم) حبیب رحیمی برای اثر: Liminal Reflections

اثر برگزیدگان به رهبری سینا خیرآبادی توسط فرمهر بیگلو (ویولن یک)، زهرا کریمی (ویولن دو)، حمیدرضا ساعتچی (ویولا)، یاسمن کوزه‌گر (ویولنسل)، امیررضا شهرآبادی (کنترباس)، آرین خدایار (ترومبون) در این آیین اجرا شد.

برگزیدگان دیپلم آهنگسازی برای ارکستر سازهای ایرانی

هیات داوران حسام الدین دارابی، کارن کیهانی، محمدعلی مرآتی، محمدرضا فیاض

گروه سنی «الف»؛ اشکان جباری برای اثر «افشاری»

گروه سنی «ب»؛ مهرشاد جمشیدی برای اثر «یاد»

برگزیدگان محور پژوهش

محور پژوهش در دو گروه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کارشناسی و دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتر برگزار شد و برگزیدگان این بخش با داوری هومان اسعدی، مریم قره‌سو، نرگس ذاکر جعفری، کیوان آقامحسنی و حسین میثمی بدین شرح معرفی شدند:

برگزیده‌ اول) آیدین یار محمدلو برای مقاله‌ «قطعات نوبت مانند در موسیقی کلاسیک ایرانی: مطالعه‌ موردی پیش‌درآمد همایون اثر پرویز مشکاتیان».

برگزیده‌ دوم) مسعود پورغریب برای مقاله‌ «واکاوی تاریخی موسیقی‌های مردم‌پسند غربی و بررسی روند گرایش به موسیقی‌های مردم‌پسند آنگلوساکسن در ایران».

برگزیده‌ سوم) علی بلیغی برای مقاله‌ «The Art and Science of Multichannel Audio in Electroacoustic music: A Review»

برگزیده‌ چهارم) سیدحسام الدین رضایی برای مقاله‌ «ظهور جریان‌های موسیقی ریتم-محور و مبتنی بر رقص در بسترهای مجازی: مطالعه‌ موردی گونه‌ای نوظهور از گردهمایی‌های شبه مناسک».

همزمان با این جشنواره، نمایشگاه «سیر تاریخی رخدادها و تولیدات موسیقی ایران در سده‌ گذشته» نیز در نگارخانه فرهنگسرای نیاوران برپا شد. همچنین در این جشنواره از فرهاد فخرالدینی آهنگساز و رهبر ارکستر پیشکسوت تجلیل شد.

در سومین دوره جشنواره موسیقی صبا، انجمن علمی موسیقی و همکاری ریاست دانشکده موسیقی و گروه‌های آموزشی این دانشکده، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر ایران، انجمن موسیقی ایران، صندوق اعتباری هنر، مجموعه‌های زیست رایمند، مجموعه فرهنگی هنری نوا، آتیه روشن موزه تصاویر معاصر همکاری داشتند.