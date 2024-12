به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، مستند کوتاه «میراث باد» به نویسندگی و کارگردانی نسیم سهیلی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان دفتر مشهد و نسیم سهیلی، در سی و سومین دوره از جشنواره قوم شناسی بلگراد صربستان جایزه بهترین مستنند کوتاه درباره فرهنگ بومی در تولید شخصی را از آن خود کرد.

بیانیه هیات داوران سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم قوم شناسی متشکل از ساندرا پروویچ، منتقد سینما و نویسنده تلویزیون، دژان پتروویچ کارگردان و تهیه کننده و میروسلاو جورجویچ، تهیه کننده به شرح زیر است:

تصویر زیبا و شاعرانه از یک پیرمرد، آخرین آسیابانی که آسیاب‌هایش از بادهای پراکنده در کویر ایران نیرو می‌گیرد، ما را به تأمل در گذرا بودن و همچنین استواری و پایداری در برابر همه چالش‌ها سوق می‌دهد. نماهای وسیع صحرا، در تضاد با نماهای نزدیک از چهره فرسوده پیرمرد، گواه بر نفیس بودن ایرانیان باستان و نیز فداکاری و عظمت فرد است.

کارگردان با مشاهده گری، استفاده از فیلمبرداری درخشان و استفاده متفکرانه از جلوه های صوتی، حال و هوای منحصر به فرد مکان را منتقل می کند و در عین حال درک خود را از ماهیت فیلم سازی کوتاه که بر پایه ایجاز، مختصر و مینیمالیسم بنا شده است، به اثبات می رساند.

این جشنواره شش جایزه اصلی دارد. جایزه بخش میراث ناملموس به فیلم Tales of men از مجارستان، جایزه بهترین فیلم دانشجویی به Minding sand از هلند، جایزه جایزه دوبریو پانتلیچ به «میراث باد» از ایران، جایزه بهترین فیلم بین الملل به The tree climber از ایتالیا، جایزه بهترین فیلم ملی به The planet sljlvova از صربستان و جایزه بزرگ دراگوسلاو آنتونیویچ به فیلم Black gold از ژاپن رسید.

جشنواره بین‌المللی فیلم قوم‌شناسی صربستان به دنبال ترویج تحقیقات بصری برجسته فرهنگ‌های سنتی و مدرن در سراسر جهان و کمک به افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت میراث فرهنگی در توسعه جوامع انسانی است.

این جشنواره در سال ۱۹۹۲ تأسیس شد و آثار فیلم‌سازانی را ارائه می‌دهد که هم سبک زندگی سنتی و هم مدرن جوامع انسانی را بررسی می‌کنند.

«میراث باد» مستندی تاریخی و دومین اثر نسیم سهیلی است. این مستند کوتاه داستان محمدولی گندمی را روایت می‌کند که آخرین آسبانی (گرداننده آسیاب بادی) است که فنون ساخت و تعمیر آسبادها را به‌صورت تجربی می‌داند.

این فیلم جایزه راه ابریشم چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را از آن خود کرده بود.