به گزارش ایرنا، سینماگران ایرانی با سه داوری و ۲۷ فیلم در قالب فیلم‌های بلند سینمایی، کوتاه و مستند بلند در بخش‌های مختلف رقابتی و غیررقابتی؛ حضور پررنگی در یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «دهوک» در اقلیم کُردستان دارند.

در یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «دهوک»، علی عسگری کارگردان و فیلمنامه‌نویس از ایران، رئیس هیأت داوران بخش فیلم‌های بلند سینمایی «مسابقه بین‌الملل»، دکتر قطب‌الدین صادقی بازیگر و کارگردان سرشناس تئاتر ایران، عضو هیأت داوران فیلم‌های بلند سینمایی بخش مسابقه «سینمای کُردی» و همچنین آکام رضایی مدیر جلوه‌های بصری و کارگردان ایرانی مقیم کشور آمریکا، عضو هیأت داوران فیلم‌های بلند سینمایی بخش مسابقه «سینمای کُردی»؛ به همراه داورانی از کشورهای جهان، قضاوت آثار بخش رقابتی این رویداد سینمایی را بر عهده دارند.

پنل «اهمیت آموزش آکادمیک سینما»

همچنین دکتر خسرو سینا فیلمنامه‌نویس و استادیار سینما در دانشگاه کردستان ـ سنندج و سالم صلواتی کارگردان سینما و رئیس انجمن سینما جوانان مهاباد؛ پنل «اهمیت آموزش آکادمیک سینما» را با حضور تعدادی از صاحب‌نظران سینمایی در روز یکشنبه ۲۵ آذر ماه جاری (۱۵ دسامبر ۲۰۲۴) در دانشگاه دهوک برگزار می‌کنند.

بخش رقابتی «سینمای جهان»

در بخش رقابتی «سینمای جهان» World Cinema فیلم سینمایی «تورهای خالی» Empty Nets به کارگردانی هروز کرمی‌زاده محصول مشترک ایران و آلمان و فیلم سینمایی «ملودی» Melody به کارگردانی بهروز سبط رسول محصول مشترک ایران و تاجیکستان حضور دارند و برای تصاحب دو جایزه از جمله؛ جایزه ۱۰ هزار دلاری «یولماز گونای» Yılmaz Güney به عنوان معتبرترین جایزه جشنواره و جایزه «استعداد جدید» New Talent Award به رقابت می‌پردازند.

در بخش مسابقه «سینمای جهان»، ۳ فیلم کوتاه که عبارتند از؛ «چه کسی خورشید را دوست دارد» Who Loves the Sun به کارگردانی عرشیا شکیبا فیلمساز ایرانی مقیم کانادا، «خابور» Khabur به کارگردانی نفیسه فتح‌الله‌زاده محصول مشترک ایران و آلمان و همچنین «بیست‌ویک هفته بعد» ۲۱ Weeks Later به کارگردانی نسرین محمدپور از ایران، برای کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه، با فیلم‌هایی از کشورهای مختلف جهان به رقابت می‌پردازند.

بخش رقابتی «سینمای کُردی»

در بخش مسابقه «سینمای کُردی» Kurdish Cinema، فیلم‌ سینمایی «ساکار» (ساده) Sakar به کارگردانی ابراهیم سعیدی از ایران و همچنین فیلم‌ سینمایی «کوچر» (مهاجر) Caucher به کارگردانی مشفق شجاعی از ایران حضور دارند و برای تصاحب جوایز بهترین فیلم، بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی، جایزه «فیپرشی» FIPRESCI فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم و همچنین جایزه استانداری دهوک، با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

در بخش مسابقه «سینمای کُردی»، ۶ فیلم مستند بلند که عبارتند از؛ «بی‌سرزمین مثل باد» landless like the wind به کارگردانی برهان احمدی از ایران، «خوشه‌های خشم» The Grapes of Wrath به کارگردانی ماریا ماوتی از ایران، «گیلاوه» Gelawe به کارگردانی «محمد حمزه‌پور» از ایران، «خواب روژین» (خه‌ونی روژین) Rojin is Dream به کارگردانی سروه علی‌ویسی از ایران، «پسر کوهستان» Son of Mountain به کارگردانی احسان کمرخانی از ایران و همچنین «ملافه‌های سفید» White Sheets به کارگردانی زانیار عزیزی از ایران، حضور دارند و برای کسب جایزه بهترین مستند جشنواره، با هم رقابت می‌کنند.

در بخش مسابقه «سینمای کُردی»، ۶ فیلم کوتاه داستانی که عبارتند از؛ «خانه ماه» House of the Moon به کارگردانی حمیدرضا مقصودی از ایران، «کور» (پسر) Son به کارگردانی سامان حسین‌پور از ایران، «حریم» Privacy به کارگردانی مشترک «حبیب ظهیرنیا» و «میثم امیری» از ایران، «خانه‌ای نزدیک خورشید» A House Near the Sun به کارگردانی مشترک مریم صمدی و رونی شاملیان Roni Schamlian از ایران، «لیمو از همه چیز خبر داشت» Limo knew everything به کارگردانی ادریس محمودیان از ایران و همچنین «خوک‌ها» Boars به کارگردانی رامین محمدیار از ایران، حضور دارند و برای کسب دو جایزه بهترین فیلم کوتاه و جایزه هیأت داوران، به رقابت می‌پردازند.

بخش غیررقابتی «پانوراما»

در بخش غیررقابتی «پانورامای کُردی» Kurdish Panorama، ۶ فیلم کوتاه داستانی روی پرده می‌روند که عبارتند از «دشت می‌خندد» The pain sings به کارگردانی گیتا فیضی از ایران، «رؤیای سفید» White dream به کارگردانی خاطره فروتن از ایران، «پرواز سقوط» Falling Flight به کارگردانی رضا احمدیاری از ایران، «چربی» (پَز) Lamb به کارگردانی «خشایار نعمتی» از ایران، «تکه‌ای از زندگی» A piece of life به کارگردانی ایرج عباسی از ایران و همچنین «پیچان» Muddled به کارگردانی ئاگری سلطانی از ایران.

در این بخش، فیلم مستند کوتاه «یک شعر تنها» A Sulitude Poem به کارگردانی «کیمیا مرزنگ» از ایران و فیلم مستند کوتاه «مقابل فراموشی» Against Forgetting به کارگردانی آزاد عزیزیان فیلمساز ایرانی ساکن ترکیه نیز حضور دارند.

اعضای هیأت داوران بخش مسابقه بین‌الملل

اعضای هیأت داوران بخش فیلم‌های بلند سینمایی بین‌الملل در یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «دهوک» عبارتتد از؛ علی عسگری به عنوان رئیس هیأت داوران، کارگردان و فیلمنامه‌نویس از ایران، خانم «الیف ارگزن» Elif Ergezen کارگردان، فیلمبردار و تدوین‌گر از ترکیه، «کُردو دوسکی» Kordo Doski کارگردان کُرد عراقی ساکن کشور آمریکا، خانم مارتینا ساکووا Martina Sakova کارگردان از اسلواکی و همچنین «میراز بِزار» Miraz Bezar فیلمنامه‌نویس و کارگردان از ترکیه، دیگر اعضای هیأت داوران بخش رقابتی «سینمای جهان» هستند.

اعضای هیأت داوران بخش مسابقه «سینمای کُردی»

اعضای هیأت داوران فیلم‌های بلند سینمایی بخش «سینمای کُردی» این دوره از جشنواره شامل؛ خانم باربارا لوری Barbara Lorey به عنوان رئیس هیأت داوران و روزنامه‌نگار از فرانسه، آکام رضایی مدیر جلوه‌های بصری و کارگردان کُرد ایرانی مقیم کشور آمریکا، حکمت داوود Hekmat Daoud طراح صحنه و لباس از سوریه، محمد الدراجی Mohamed Al-daradji کارگردان از عراق و همچنین دکتر قطب‌الدین صادقی بازیگر سینما و تلویزیون و کارگردان سرشناس تئاتر از ایران هستند.

اعضای هیأت داوران بخش مسابقه مستند

اعضای هیأت داوران فیلم‌های بخش رقابتی مستند عبارتند از؛ توماس لیر Thomas Lier به عنوان رئیس هیئت داوران، استاد دانشگاه و رئیس بخش آموزش و گفتمان «انستیتوی گوته» Goethe-Institut از آلمان، خانم بتی لرچه Betty Lerche هنرمند از آلمان و «زه‌هاوی سنجاوی» Zahavi Sanjavi کارگردان مستند و فیلمساز کُرد ساکن کشور سوئد.

اعضای هیأت داوران بخش مسابقه فیلم کوتاه

اعضای هیأت داوران فیلم‌های بخش رقابتی کوتاه این رویداد سینمایی عبارتند از؛ خانم گوری نایر Gouri Nair به عنوان رئیس هیأت داوران و بازیگر از هندوستان، علی حکیم Ali Hakim کارگردان افغانستانی ساکن کشور آلمان، خانم بلیبان به استولبرگ Beliban Zu Stolberg فیلمنامه‌نویس از آلمان و کاردو منصور Kardo Mansur کارگردان از نروژ.

اعضای هیئت داوران منتقدان فیلم «فیپرشی»

چندین سال است که فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم «فیپرشی» FIPRESCI در کنار جشنواره بین‌المللی فیلم «دهوک» حضور مؤثری دارد و امسال در صدمین سالگرد تأسیس این نهاد معتبر و آکادمیک سینمایی؛ سه منتقد، داوری این بخش را بر عهده دارند که عبارتند از؛ خانم «النا روباشفسکا» Elena Rubashevska کارگردان، روزنامه‌نگار و منتقد فیلم از اوکراین، «ارگین اُپنگین» Ergin Opengin محقق و پژوهشگر از ترکیه و «جیم سالوتک» Jim Slotek منتقد فیلم از کانادا.

یاد «یولماز گونای» کارگردان برنده جایزه نخل طلا

جشنواره بین‌المللی فیلم «دهوک» Duhok که با یاد «یولماز گونای» Yılmaz Güney کارگردان سرشناس کُرد برنده جایزه نخل طلای جشنواره بین‌المللی فیلم «کن» فرانسه (۱۹۸۲) و با هدف پل ارتباطی میان کارگردان کُرد و کارگردانان سراسر جهان و ایجاد تبادل فرهنگی میان ملت‌های دنیا تأسیس شده است؛ یازدهمین دوره آن به ریاست امیرعلی محمدطاهر مدیر جشنواره بین‌المللی فیلم «دهوک» و با مدیریت هنری «شوکت امین کورکی» فیلمساز کُرد، با شعار «ورزش» و با نمایش ۱۰۷ اثر از کارگردانان ایرانی و کشورهای مختلف جهان، در قالب فیلم‌های بلند سینمایی، کوتاه و مستند بلند در بخش‌های رقابتی و غیررقابتی و با حمایت حکومت اقلیم کردستان، از روزهای ۱۹ تا ۲۶ آذر ماه جاری (۹ تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۴) در سالن «کنگره» دانشگاه دهوک و مجموعه سینمایی «دهوک مول» در شهر دهوک در اقلیم کردستان عراق برگزار می‌شود.