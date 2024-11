اتفاق جالب در فوتبال اروپا؛ اینیستا در دانمارک باشگاه خرید

به گزارش ایرنا، آندرس اینیستا و آژانس او، Never say Never (NSN)، مالکیت باشگاه "اف سی هلزینگور" را بر عهده خواهند گرفت.

این باشگاه در حال حاضر در رده هفتم لیگ دسته دوم دانمارک قرار دارد که در واقع سومین سطح فوتبال این کشور است، پس از سوپرلیگ و لیگ اول.

اینیستا این موضوع را به دو رسانه دانمارکی اعلام کرد: «ما کار خود را با هلزینگور آغاز کرده‌ایم، زیرا این یک باشگاه فوق‌العاده جذاب با امکانات بسیار خوب و افراد عالی درون و اطراف باشگاه است. همچنین پتانسیلی در شهر وجود دارد تا به بخشی مهم از فوتبال دانمارک تبدیل شود.»

او افزود: «در این باشگاه آرزوهای بزرگی وجود دارد و ما این آرزوها را به اشتراک می‌گذاریم. حالا ما سخت کار خواهیم کرد تا تجربه‌مان در دنیای فوتبال با هلزینگور هماهنگ شود. این یک فرآیند تدریجی خواهد بود. ابتدا ما منتظر یک تعطیلات طولانی زمستانی هستیم، اما سپس بهار هیجان‌انگیزی در پیش خواهیم داشت.» از هفته آینده، فوتبال دانمارک به دلیل شرایط جوی برای چندین ماه متوقف خواهد شد.