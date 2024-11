مجتبی فیروزآبادی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: فیلم‌کوتاه «بی‌گناه» به نویسندگی و کارگردانی امیرعلی صفاری و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان شاهرود به چهاردهمین دوره جشنواره The One Shot Terrassa City of Film اسپانیا راه پیدا کرد.

وی به ارایه ۱۶۰ اثر از سراسر کشور برای حضور در این جشنواره اشاره کرد و گفت: چهار اثر منتخب از سینمای کوتاه ایران برای شرکت در این دوره ارسال شد.

وی با بیان اینکه «مظلومیت» موضوع اصلی فیلم‌کوتاه «بی‌گناه» است، اظهار کرد: محمدطاها طاهری، سبحان نخعی و مجید عرب‌یارمحمدی، بازیگران این فیلم از شاهرود هستند.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه بهترین آثار از نوع «سکانس‌پلان» و «تک‌شات» از سینمای کوتاه جهان در این جشنواره شرکت دارند، ابراز کرد: شهر «تِراسا» اسپانیا در سال ۲۰۱۷ به عنوان خلاق‌ترین شهر در یونسکو ثبت شد و میزبان این جشنواره است.

مدیر انجمن سینمای جوان شاهرود ادامه داد: این جشنواره از ۲۰ تا ۲۳ نوامبر ۲۰۲۴(سی‌ام آبان تا سوم آذر ۱۴۰۳) برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه جشنواره فیلم کوتاه بخشی از «سومین هفته سینمای تراسا» است، ادامه داد: این جشنواره در سینما کاتالونیا(سینمای اصلی تراسا)، بخشی از «سینماهای اروپا» و سایر مکان‌های این شهر برگزار می‌شود.

فیروزآبادی اضافه کرد: نمایش‌های عمومی، نشست پرسش و پاسخ و برگزاری میزگرد با حضور هنرمندان و هنردوستان، تکمیل کننده این جشنواره تا شب اختتامیه و مراسم اهدای جوایز است.

مدیر انجمن سینمای جوان شاهرود با اشاره به اینکه فیلم کوتاه «بی‌گناه» به جشنواره بیروت نیز راه یافته است، افزود: مضمون این فیلم کوتاه به مظلومیت مردم غزه فلسطین و لبنان اشاره دارد.

به گزارش ایرنا، انجمن سینمای جوان شاهرود از سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را آغاز کرد.