اختراع پژوهشگران مشهدی برای شکستگی مچ، ایده برتر در سال ۲۰۲۴

دکتر علی مرادی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این محصول ارتوپدی که به طور اختصاصی برای شکستگی‌های مچ دست در بزرگسالان استفاده می‌شود، به گونه‌ای طراحی شده که برخلاف انواع قبلی، نیرو را در جهت سطح مفصل استخوان اعمال می‌کند.

وی بیان کرد: این یک ایده کاملا جدید و نو است که نیرو باید در جهت سطح مفصلی باشد نه در جهت شافت استخوان و ما موفق شدیم با همکاری همکاران در مرکز تحقیقات ارتوپدی این ایده را در این دستگاه اجرایی کنیم و نتایج بسیار فوق العاده و خوبی در بیماران بدست آوریم.

شکستگی مچ دست جزو شایع ترین شکستگی ها

فوق تخصص جراحی دست و میکروسرجری گفت: این وسیله نه تنها در ایران ثبت اختراع شده بلکه به عنوان یک ایده و خلاقیت جدید از سوی جراحان ارتوپدی آمریکا و اروپا به عنوان یک اختراع جهانی پذیرفته و ثبت شده است.

وی با بیان این که شکستگی‌های مچ دست جزو شایع‌ترین شکستگی‌ها در افراد است، افزود: این اختراع اکنون وارد بازار شده و بسیار مورد استقبال همکاران ارتوپد قرار گرفته است.

دکتر مرادی در خصوص ویژگی‌ها و قابلیت‌های این فیکساتور گفت: یکی از مهمترین قابلیت‌ها و تفاوت‌های این محصول با نمونه‌های مشابه این است که در این مدل نیرو برای مفصل تنظیم می‌شود و وزن آن بسیار سبک و تقریبا یک سوم نمونه‌های قبلی است.

به گفته وی، این محصول بسیار راحت توسط ارتوپد جاسازی می‌شود و وقت بسیار کمتری را از پزشک می‌گیرد، همچنین با طراحی شکیل تلاش کردیم به گونه ای ساخته و طراحی شود که کمتر به لباس‌های بیمار گیر کند و باعث آزار وی شود.

وی با اشاره به اینکه این اکسترنال فیسکاتور در شرکت دانش‌بنیان "آویسا" طراحی و ساخته شده است، افزود: این شرکت در تعامل و همکاری نزدیکی که با مرکز تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارد، توانسته است کارهای زیاد در زمینه های ارتوپدی انجام دهد.

دانشیار گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ژورنال ( THE JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY) به عنوان یکی از اثرگذارترین، قدیمی‌ترین و معتبرترین مجله در حوزه ارتوپدی در دنیا شناخته شده است.

مرادی افزود: یکی از کارهایی که همه ساله نویسندگان این مجله انجام می‌دهند این است که در پایان هر سال بررسی می‌کنند که چه اقدامات و کارهای جدیدی در حوزه ارتوپدی در دنیا اتفاق افتاده است که توانسته تاثیرگذار باشد و این حوزه را متحول کند.