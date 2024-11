به گزارش روز شنبه گروه علمی ایرنا از پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی، رئیس پژوهشکده علوم جوی و محقق این پژوهشگاه با اعلام این خبر گفت: در این طرح تحقیقاتی، داده‌های ابرطیفی برداشت‌شده از آبهای ساحلی منطقه، در بازه زمانی ۱۸ سال و به فاصله زمانی هر ۱۰ دقیقه ارزیابی شد و پس از آن برای صحت‌سنجی اطلاعات ماهواره‌ای مورد استفاده قرار گرفت.

مسعود مرادی تصریح کرد: در این طرح تحقیقاتی که در فازهای مختلف کنترل کیفیت داده‌های ابر طیفی، تدوین دستورالعمل پایش کیفیت آب مناطق ساحلی، مدل‌های استخراج مولفه‌های کیفیت آب، تعیین خصوصیات زیست-نوری آب‌های ساحلی، و نهایتا پایش ماهواره‌ای آب‌های ساحلی، کنترل کیفیت داده‌های برداشت‌شده ابر طیفی سطح آب انجام شد.

نتیجه این مطالعات در یکی از مجلات معتبر بین‌المللی (ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing) جزو ۱۰ درصد فهرست برتر مجلات حوزه سنجش از دور با ضریب نفوذ (IF) بالاتر از ۱۰ به چاپ رسیده است.

به گفته رئیس پژوهشکده علوم جوی، سنجش طیف‌های سطح آب در محدوده طول موج‌های مرئی تا فروسرخ یکی از روش‌های نوین پایش کیفیت آب در آب‌های ساحلی، دریاچه‌ای، رودخانه‌ها و دریاچه سدها است.

نتایج حاصل از برداشت‌های طیفی سطح آب، برای تصحیح برداشت‌های ماهواره‌ای نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنجا که سطح انرژی بازتابی ثبت شده توسط ماهواره‌ها از محیط‌های آبی پایین است، لذا استفاده از حسگرهای مختلف ماهواره‌ای برای پایش محیط‌های آبی همواره با خطاهای زیادی همراه است که باعث می‌شود نتایج به‌دست آمده، گاه غیر قابل استفاده باشند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی در خصوص کاربرد سنجش‌های ابر طیفی سطح آب، اظهار کرد: این سنجش‌ها برای تصحیح خطاهای سنجنده‌های ماهواره‌ای از محیطهای آبی مورد استفاده قرار می‌گیرد و طیف‌های بازتابی سطح آب با استفاده از حسگرهای ثابت و با متحرک نصب شده بر روی شناورها انجام می‌شود.

وی افزود: یک بسته سنجش طیفی سطح آب متشکل از حداقل پنج حسگر با توانایی ثبت بازتابش‌های ابر طیفی تابش خورشیدی، تابش مایل آسمان و بازتابش سطح آب است که دو مورد آخر، به صورت زوج‌های متصل در سوی غرب و شرق با زوایای نود درجه نسبت به هم هستند.

مرادی، ثبت داده‌های ابر طیفی سطح آب را به صورت خودکار و پیوسته بیان کرد و گفت: شرایط محیطی و آب و هوایی تاثیر زیادی بر طیف‌های ثبت‌شده دارد و باعث می‌شود که در مواقعی طیف‌های بدون کیفیت و یا غیر قابل استفاده ثبت شوند. به همین لحاظ، کنترل کیفیت داده‌های ابر طیفی سطح آب یکی از اولین اقدامات پیش از استفاده این داده@ها برای پایش محیط‌های آبی است.

لینک مقاله در این نشانی قابل دسترسی است.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۹۲۴۲۷۱۶۲۴۰۰۲۷۸۸

Quality control tests for automated above-water hyperspectral measurements: Radiative Transfer assessment