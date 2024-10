مستمری بازماندگان کارگران معدن طبس در ۴ ​استان برقرار شد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان و سیستان و بلوچستان، رؤسای ادارت بهزیستی، تأمین اجتماعی، بسیج کارگری، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار به نمایندگی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در منازل کارگران جان باخته معدن طبس ضمن همدردی مجدد با خانواده‌های‌ آنان، حکم برقراری مستمری کارگران جان باخته را با امضای احمد میدری اعطا کردند.

خراسان رضوی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی در سفر به شهرستان زاوه، احکام برقراری مستمری را به بازماندگان تعدادی از کارگران جان‌باخته در حادثه معدن طبس اعطا کرد.

براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدامین بابایی در این سفر با همراهی فرماندار زاوه به طور جداگانه با تعدادی از خانواده‌های کارگران جان‌باخته حادثه معدن طبس دیدار و ضمن بررسی مسائل و مشکلات آنان، احکام مستمری کارگران جانباخته معدن طبس را به خانواده آنان تقدیم کرد.

خراسان جنوبی

غلامرضا اشرفی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی به همراه مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان با حضور در منزل مرحومین «رمضانی»، «سنجری» و «خسروی» ضمن دلجویی از خانواده‌های داغدار، سلام و عرض تسلیت مجدد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابلاغ کرد.

همچنین مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان خراسان جنوبی به همراه مدیران دستگاه‌های تابعه استان و برخی مدیران شهرستانی با حضور در منزل مرحومین جواد بهمدی، عباس بهمدی، مهدی حسینایی ضمن دیدار و دلجویی از این خانواده‌ها حکم برقراری مستمری و لوح یادبود به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به خانواه‌های این عزیزان اعطا کرد.

این سه خانواده حادثه دیده معدنجوی طبس ساکن روستاهای خور، نوغاب و سروباد در استان خراسان جنوبی هستند.

گلستان

در استان گلستان نیز احکام مستمری خانواده جانباختگان حادثه معدن طبس توسط حسینعلی خواجه مظفری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان اعطا شد.

حسینعلی خواجه مظفری در دیدار با خانواده‌های مرحومان علی مهری، سید منصور حسینی، براتعلی غریب، سید ابراهیم حسینی کاشیدار، جواد طوسی و محمود کوهی از جانباختگان حادثه معدن زغال سنگ طبس ساکن استان گلستان هدف از دیدار خود با این خانواده‌ها را، ابلاغ سلام و تسلیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اهدای احکام برقراری مستمری خانواده جانباختگان اعلام کرد.

در این دیدارها رئیس بسیج کارگری استان، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، مدیرکل تأمین اجتماعی، معاون روابط کار اداره کل کار و روسای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان و بخشداران شهرستان‌های مینودشت و آزادشهر حضور داشتند.



سیستان و بلوچستان

خلیل احمد سلامی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان،در دیدار با خانواده مرحوم محسن سرگزی از جانباختگان حادثه معدن طبس گفت: در اینجا برای عرض تسلیت از طرف جامعه کارگری استان حضور پیدا کرده‌ایم.

وی ضمن ابلاغ پیام تسلیت مجدد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکم مستمری آن مرحوم را تحویل خانواده‌ ایشان داد. سلامی تأکید کرد: در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، آماده ارائه خدمات براساس قوانین و چارچوب قانون و وظایف‌مان به بازماندگان آن مرحوم هستیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان خطاب به همسر مرحوم محسن سرگزی، گفت: در حال حاضر نقش شما مضاعف شده و باید در کنار نقش مادری، وظیفه پدری را نیز به خوبی انجام دهید. در ادامه سمیرا شیبک همسر مرحوم محسن سرگزی نیز ضمن تقدیر از حضور مسئولان و توجه خاص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسائل و مشکلات خود را مطرح کرد.

در این دیدار مدیر کل تأمین اجتماعی، مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی زابل نیز حضور داشتند.

به گزارش ایرنا، حوالی ساعت ۲۰:۳۰ شنبه، ۳۱ شهریورماه حادثه انفجاری در کارگاه‌های استخراج شماره ۸۲ معدن زغال‌سنگ معدن‌جو به وقوع پیوست. این کارگاه دارای طول ۱۰۰ متر و ضخامت یک متر با شیب حدود ۱۰ درجه بود. بر اساس شواهد اولیه، این انفجار ناشی از آزاد شدن حجم زیادی از گاز متان بود. این گاز می‌توانست به دلیل وجود حفره‌های گازی و شکست در حفره‌های ناشی از عملیات تخریب در کارگاه استخراج ایجاد شده باشد.

در زمان وقوع حادثه، حدود ۷۰ کارگر در بلوک‌های C و B مشغول به کار بودند. بلوک C پس از ورود از دهانه تونل با شیب حدود ۱۸ درجه، به طول ۷۵۰ متر ادامه داشت و در عمق ۲۵۰ متری از سطح زمین به تونل بلوک B می‌رسید. در حالی که دهانه این دو تونل از بیرون حدود دو کیلومتر با یکدیگر فاصله داشتند، اما به منظور تهویه، به یکدیگر متصل بودند.

معدن دارای سیستم تهویه مرکزی بود که شامل دو دستگاه فن مکشی VOD۱۶ در محل بلوک B بود. این دو فن وظیفه داشتند گازهای موجود در تونل‌ها را به سمت سطح زمین مکش و هدایت کنند. متاسفانه شواهد نشان می‌داد که در زمان وقوع حادثه، در انتهای بلوک C، به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی در گام تخریب، گاز متان تجمع یافته بود. ورود جرقه یا حرارت از یک منبع نامشخص باعث این انفجار شد.

این انفجار به شدت تخریب‌کننده بود و منجر به ریزش بخش‌های وسیعی از کارگاه تونل C شد. گاز مونوکسید کربن (CO) تولید شده در نتیجه این انفجار به سمت تونل B هدایت شد و به تبع آن، گاز CO از کارگاه‌های شماره ۱۰۵ و ۸۳ عبور کرده و منجر به مسمومیت و خفگی ۲۹ کارگر شاغل در تونل B و ۲۰ کارگر شاغل در بلوک C شد. همچنین، ۱۷ نفر دیگر در این دو بلوک دچار مصدومیت شدند که متاسفانه چهار نفر از این افراد در بیمارستان جان خود را از دست دادند.



در مجموع در این حادثه ۵۳ تن از کارگران جان خود را از دست دادند و ۱۳ تن مصدوم شدند. علاوه بر این ۱۴ تن از نیروهای امدادی نیز در حین ماموریت دچار آسیب‌هایی شدند که مهم‌ترین آن نفس‌تنگی و کمبود اکسیژن بود.