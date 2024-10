" اجلاس کاربران ۲۰۲۴ شرکت چری - اکسید ایمنی محصولاتش را به رخ کشید"

به گزارش ایرنا، روز ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴ "اکسلانتیس ای تی"، آخرین محصول اکسید، که در دو نسخه برقی و باتری ارائه شده است، در حاشیه ی "اجلاس جهانی کاربران" شرکت چری توانست آزمایش‌های مختلفی را با موفقیت از سر بگذراند. این خودرو با قابلیت‌های ایمنی ویژه ی خود، چهار آزمایش طاقت‌فرسا «خراشیدن زیر بدنه»، «غوطه‌ور شدن باتری در آب»، «موج آب» و «واژگونی» را در حضور مهمانانی از کشورهای مختلف با موفقیت به پایان رساند. این نمایش در واقع مهر تاییدی بود بر تعهد اکسید نسبت به موضوع ایمنی که پیش چشمان کارشناسان، رسانه ها و نمایندگی های فروش این برند از چندین کشور به نمایش گذاشته شد.

چالش ایمنی: ET و تست های دوگانه ایمنی باتری و یکپارچگی خودرو

در مورد وسایل نقلیه ای که با انرژی های جدید کار میکنند، موضوع ایمنی باتری همواره کانون نگرانی بوده است. به همین منظور اکسید آزمایش‌های مختلفی همچون "خراشیدن زیر بدنه" و "حرکت در آب" را طراحی کرده است. اولین آزمایش، تاثیر بالقوه ضربات روی شاسی را شبیه‌سازی می‌کند. در این آزمایش وسیله نقلیه از شرایط پیچیده جاده، به‌ویژه سطوح برجسته یا چاله‌ها عبور می‌کند و قابلیت های باتری و کل ساختار زیر بدنه را آزمایش می‌کند. دومین آزمایش، سناریوهایی همچون آب و هوای بارانی و موج آب را ایجاد می‌کند و ایمنی مدل ET را پس از انجام تست خراشیدن زیر بدنه بررسی می‌کند.

نتایج هر دو آزمایش نشان داد که ET می‌تواند به سرعت از روی موانع فلزی عبور کرده و به فاصله ۳۰ میلی متری همپوشانی بین قسمت زیرین وسیله نقلیه و موانع دست پیدا کند. با این حال، ساختار اصلی خودرو سالم ماند و نقاط اتصال زیر خودرو جدا نشدند. باتری برقی داخل خودرو نیز هیچ نشانه‌ای از دود، آتش‌سوزی یا انفجار از خود نشان نداد و نشتی الکترولیت نیز وجود نداشت. در آزمایش حرکت در آب نیز، خودروی ET که تحت خراش زیر بدنه قرار گرفته بود، با سرعت ۵-۱۰ کیلومتر در ساعت با عمق موج ۵۰۰ میلی‌متر در آب حرکت کرد و باتری را کاملاً در زیر آب غوطه‌ور ساخت. در نهایت، مقاومت عایق کلی خودرو، خشکی محفظه سرنشین و عملکرد ایمنی باتری، استانداردهای بالایی را به ثبت رساندند. هیچ موقعیت خطرناکی نیز مانند اتصال کوتاه الکتریکی یا نشت باتری و ورود آب به داخل کابین وجود نداشت.

همزمان، اکسید یک «آزمایش غوطه‌ورسازی ۴۸ ساعته باتری» را نیز به صورت جداگانه انجام داد. این آزمایش باتری ET را در عمق ۱ متری زیر سطح آب به مدت ۴۸ ساعت غوطه ور کرد. نتایج نهایی نشان داد که هیچ آسیبی به بدنه باتری وارد نشده است و آب بندی باتری نیز حفظ شده است. مقاومت عایق و خواص الکتریکی سیستم باتری نیز به در حالت نرمال قرار داشت. این سری از آزمایش‌ها تأیید می‌کند که باتری‌های ET کاملاً از الزامات رتبه‌بندی ضدآب IPX۸ پیروی می‌کنند و دارای ایمنی و قابلیت‌های امنیتی ضد آب عالی هستند. علاوه بر آزمایش‌های مستقیم بر روی باتری خودرو، ET تست واژگونی بسیار چالش‌برانگیزی را نیز پشت سر گذاشت. در این تست عملکرد ایمنی خودرو در شرایط اضطراری مانند از دست دادن کنترل در پیچ‌ها با سرعت بالا و واژگونی پس از تصادف مورد ارزیابی قرار گرفت. در طول این آزمایش، ET با سرعت ۷۰ کیلومتر در ساعت از روی سراشیبی بالا رفت، به طرفین غلتید و سپس به حالت عادی خود برگشت. پس از این تست، ساختار بدنه ET کاملا دست نخورده باقی مانده بود، سیستم کنترل خودرو سالم بود و درها نیز به راحتی باز می شدند. باتری خودرو نیز هیچ خطر نشتی، آتش سوزی یا انفجار را از خود نشان نمی دادند. سیستم های نجات اضطراری هوشمند خودرو مانند E-CALL نیز فعال بودند. همه ی این ها در واقع مهر تاییدی است بر ایمنی فوق العاده ی محصولات برند اکستریم.

مهمانان جهانی ناظرِ اصلی عملکرد ایمنی اکسید

موفقیت چشمگیر تست‌های ایمنی نه تنها عملکرد ایمنی مدل‌های اکسید را در شرایط سخت برجسته کرد، بلکه به عنوان ویترینی مهم از تصویر جهانی این برند عمل کرد. یکی از شرکت کنندگان این مراسم خاطر نشان کرد: "این تست ایمنی مرا شگفت زده کرد. شرایط تست اکسید برای ایمنی خودرو فوق العاده سخت است. فقط وسایل نقلیه ساخته شده در چنین شرایطی می توانند واقعاً از جان کاربران محافظت کنند. "

نمایندگان و رسانه ها از کشورهای مختلف در سراسر جهان به عنوان مهمان در این تست ایمنی شرکت کردند و دیدگاه ها و بازخوردهای متنوعی را نیز ارائه کردند و این نفوذ جهانی برند اکستریم را نشان میدهد. در طول تست حرکت در آب، میهمانان به‌عنوان رانندگان آزمایشی، به‌طور مستقیم قابلیت‌های عملیاتی ET در آب را تجربه کردند. این امر درک مستقیم آنها از عملکرد ایمنی ET را افزایش داد، و قدرت ایمنی محصول را برای همه آشکار کرد و تعهد ایمنی برند را بیش از پیش برجسته ساخت.