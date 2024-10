برگزیدگان رویدادهای معتبر سینمای جهان در جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش ایرنا از چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، مهمترین رویداد سینمای کوتاه ایران در دوره چهل و یکم میزبان بیش از ۱۰۰ فیلم در بخش بین‌الملل است که برای دریافت جوایز این جشنواره و راهیابی مستقیم به جوایز اسکار ۲۰۲۵ رقابت می‌کنند. در این دوره نیز شماری از فیلم‌های خارجی، پیشتر در معتبرترین جشنواره‌های بین‌المللی سینمای جهان حضور داشته و گاهی جایزه گرفته‌اند. پس از گزارش نخست درباره ۹ فیلم مهم این دوره از چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، این گزارش به ۷ فیلم دیگر از مهمترین آثاری که قرار است در این دوره جشنواره به نمایش درآیند، می‌پردازد.

از برلیناله به تهران

«آب‌نبات ترش» (Anaar Daana) از جمله آثار منتخب جشنواره فیلم برلین است که در بخش رسمی نسل Kplus این رویداد حاضر بود و حالا به جشنواره فیلم کوتاه تهران می‌آید. این فیلم محصول هند به کارگردانی نیشی دوگار، در زمان ۲۰ دقیقه، درباره دختر ۵ ساله هندی است که با خواهر و برادرش زندگی می‌کند و عاشق نوعی آب‌نبات ترش است. دنیای او با وقوع اتفاقی غم‌انگیز، زیرورو می‌شود.

«آب‌نبات ترش» قرار است شنبه ۲۹ مهرماه در سانس سوم (ساعت ۱۸) و سه‌شنبه اول آبان‌ماه در سانس دوم (ساعت ۱۵:۳۰) در خانه جشنواره نمایش داده شود.

منتخب کن اکران می‌شود

«سپیده‌دم» (Crack of Dawn) فیلمی ۲۹ دقیقه‌ای محصول اسپانیا در ژانر درام خانوادگی است که آنا یارگوئس کارگردانی کرده. این فیلم که در بخش سینه‌فونداسیون جشنواره فیلم کن ۲۰۲۳ حضور داشت، درباره یک خانواده روستایی است که باید خانه اجدادی‌شان را رها کنند و بروند.

«سپیده‌دم» جمعه ۲۷ مهرماه در سانس سوم (ساعت ۱۸) و سه‌شنبه اول آبان‌ماه در سانس اول (ساعت ۱۳) در محل خانه جشنواره به نمایش درمی‌آید.

تماشای منتخب کلرمون-فران در تهران

«به جان خودم قسم» (Cross My Heart and Hope to Die) فیلمی ۱۷ دقیقه‌ای در ژانر درام، محصول فیلیپین است که توسط سم ماناکسا کارگردانی شده. این اثر بعد از حضور در بخش اصلی مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه کلرمون-فران و بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز، حالا به جشنواره فیلم کوتاه تهران آمده است. «به جان خودم قسم» داستان کارمندی است که دستمزدش را دریافت نمی‌کند، ولی با یک رابطه عاشقانه، آرامش را در زندگی‌اش نگه می‌دارد.

نمایش این فیلم در سانس اول (ساعت ۱۳) روز یکشنبه ۲۹ مهرماه و سانس چهارم (ساعت ۲۰:۳۰) روز سه‌شنبه اول آبان‌ماه در خانه جشنواره صورت خواهد گرفت.

نمایش اختلاف طبقاتی به سبک سینمای اسپانیا

فیلم «هیچ‌کدام از آن‌ها» (Nada de todo esto) دیگر فیلم اسپانیایی‌زبان بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران، محصولی از سینمای آرژانتین است که پیش از این نمایش در جشنواره‌های فیلم کن و فیلم تورنتو را تجربه کرده است. پاتریسیو مارتینز و فرانسیسکو کانتون مشترکا کارگردانی این درام ۱۷ دقیقه‌ای را بر عهده دارند. «هیچ‌کدام از آن‌ها» درباره مادر و دختری است که هنگام رانندگی در محله ثروتمندان، در حالی که نگاهشان به خانه‌های آن‌هاست، ناگهان به سمت باغچه یک عمارت منحرف می‌شوند.

این فیلم قرار است یکشنبه ۲۹ مهرماه در سانس دوم (ساعت ۱۵:۳۰) و سه‌شنبه اول آبان‌ماه در سانس سوم (ساعت ۱۸) در خانه جشنواره نمایش داده شود.

سفر الاغ‌ها به کن و تورنتو

«یک بیگانگی کامل» (Perfectly a Strangeness) فیلمی در ژانر درام علمی-تخیلی و محصول کاناداست که پیش از نمایش در تهران، رقابت در جشنواره فیلم کن و جشنواره فیلم تورنتو را تجربه کرده است. این اثر ۱۵ دقیقه‌ای به کارگردانی آلیسون مک‌آلپاین، درباره سه الاغ است که یک رصدخانه متروکه را کشف می‌کنند.

«یک بیگانگی کامل» یکشنبه ۲۹ مهرماه در سانس چهارم (ساعت ۲۰:۳۰) و سه‌شنبه اول آبان‌ماه در سانس اول (ساعت ۱۳) در محل خانه جشنواره به نمایش درمی‌آید.

انیمیشنی از برلین در راه تهران

پویانمایی «سامنی» (Somni) از جمله آثار منتخب جشنواره فیلم برلین در بخش نسل Kplus است که به جشنواره فیلم کوتاه تهران آمده. این اثر ۳ دقیقه‌ای محصول آلمان که با کارگردانی سونیا روهلدر ساخته شده، درباره خواب یک بچه‌میمون است.

پویانمایی «سامنی» برای اکران در سانس چهارم (ساعت ۱۸) روز جمعه ۲۷ مهرماه و سانس دوم (ساعت ۱۵:۳۰) روز سه‌شنبه اول آبان‌ماه در خانه جشنواره برنامه‌ریزی شده است.

نمایش فیلمی از پسر تونی سوپرانو

فیلم «چای» (Tea) به کارگردانی بلیک وینستون رایس که در جشنواره‌های فیلم کن و نشویل حضور داشته، در جشنواره فیلم کوتاه تهران نمایش داده می‌شود. این محصول آمریکا در ۱۲ دقیقه، قصه پسری مبتلا به آلرژی را روایت می‌کند که در حال ابراز علاقه به دختر رویاهایش، ناگهان توسط یک زنبور گاوی گزیده می‌شود. هنرپیشه اصلی این اثر مایکل گاندولفینی فرزند جیمز گاندولفینی است که با سریال «سوپرانوها» شناخته می‌شود.

نمایش «چای» در در سانس سوم (ساعت ۱۸) روز جمعه ۲۷ مهرماه و سانس دوم (ساعت ۱۵:۳۰) روز یکشنبه ۲۹ مهرماه در خانه جشنواره صورت خواهد گرفت.

چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری مهدی آذرپندار ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۳ در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.