«رضوان خسروی» روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: همچنین نان کامل از منابع اصلی تأمین فیبر است که وجود آن در تضمین کارکرد طبیعی دستگاه گوارش انسان ضروری است.

وی اضافه کرد: مصرف غلات کامل کاهش خطر بیماری‌های دیابت، قلبی و عروقی، چاقی، گوارشی، مشکلات متابولیکی و برخی از سرطان‌ها را به دنبال دارد.

کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین گفت: برخلاف فواید بسیاری که نان کامل دارد، درصد بالای سبوس‌گیری از آرد، مشکلات بسیاری را برای مصرف‌کنندگان به دنبال دارد.

خسروی توضیح داد: بعد از هوا و آب، غذا سومین نیاز اساسی بشر برای حیات است. به همین جهت هر سال از طرف سازمان ملل روز جهانی غذا (۲۵ مهرماه) در دنیا گرامی داشته می‌شود.

وی بیان کرد: امسال، FAO شعار روز جهانی غذا را «حق داشتن غذا، برای زندگی بهتر و آینده ای بهتر»، Right to foods for a better life and a better futureانتخاب کرده است و در بیانیه این سازمان به مناسبت این روز آمده است کشاورزان جهان، غذای کافی برای تغذیه حتی بیشتر از جمعیت جهان تولید می کنند، اما گرسنگی همچنان ادامه دارد.

کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین اظهار کرد: حدود ۷۳۳ میلیون نفر در جهان به دلیل شوک‌های آب و هوایی مکرر، درگیری‌ها، رکود اقتصادی و نابرابری با گرسنگی مواجه هستند.

خسروی افزود: این امر به شدت بر اقشار فقیر و آسیب‌پذیر تأثیر می‌گذارد که منعکس کننده نابرابری‌های گسترده در بین کشورها و در داخل کشورها است، چرا که همه آحاد بشر حق دارند غذای کافی داشته باشند و غذای کافی به مفهوم تنوع، تغذیه، مقرون به صرفه بودن آن، دسترسی و ایمتی غذایی است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه قوت غالب آحاد جامعه در کشور نان است و گسترش برنامه نان کامل به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی وزارت بهداشت می‌تواند به مقابله با کمبود مواد مغذی بپردازد و هم برای پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر بسیار کمک کننده خواهد بود، برنامه های گرامیداشت این روز در سراسر کشور با تاکید بر آموزش‌های عموم جامعه در مورد فواید مصرف نان کامل انجام خواهد شد.

کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین تصریح کرد: در سراسر جهان، انسانها با توجه به شرایط جغرافیایی زیستگاه خود، یک منبع کربوهیدرات را به عنوان منبع اصلی دریافت انرژی مورد استفاده قرار می‌دهند.

خسروی مهمترین این منابع را برنج، گندم، جو، سیب زمینی، ذرت و کاساوا عنوان کرد و افزود: در ایران نیز از دیرباز کشت گندم رواج داشته و نان تهیه شده از آرد گندم، قوت غالب ایرانیان را تشکیل می‌دهد.

وی گفت: در این راستا سلامت و کیفیت آرد و نان مصرفی، عاملی مهم در تامین و ارتقای سلامت ایرانیان و پیشگیری از بروز بسیاری از بیماری‌های متابولیک غیر واگیر به شمار می‌رود.

کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین ادامه داد: بررسی‌های انجام شده در ایران نشان داده است که مردم ایران نان کامل را کمتر و نان سفید را بیشتر مصرف می کنند. درحالی که نان کامل(مانند سنگک تهیه شده با آرد کامل)نسبت به نان های تهیه شده با آرد سفید از ارزش تغذیه‌ای بالاتری برخوردار است.

خسروی افزود: اولین عامل خطر سال‌های از دست رفته عمر در ایران منتسب به مصرف کم غلات کامل است زیرا مصرف نانی که با آرد سفید تهیه می‌شود خطر اضافه وزن و چاقی، بیماری‌های غیر واگیردار بویژه دیابت، چربی خون بالا و بیماری های قلبی عروقی و سرطان‌ها و هم چنین کمبود ریزمغذی‌ها را افزایش می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: نان سفید در مقایسه با نان کامل از نظر تغذیه‌ای ارزش کمتری دارد و نان‌هایی که به مقدار استاندارد و معینی سبوس دارند اگر چه رنگشان تیره‌تر است ولی ارزش غذایی بیشتری دارند.

کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین گفت: چهار واحد نانویی شامل نان لواش، شاته، سنگ و تافتون در خمین نان کامل عرضه می‌کنند.

خمین در جنوب استان مرکزی است و ۱۰۵ هزار نفر جمعیت دارد.