عملیات اجرایی افزایش ظرفیت پست برق شهید عباسپور اندیکا آغاز شد

به گزارش ایرنا، محسن علی‌پناهی سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جزییات این طرح اظهار کرد: پست شهید عباسپور در اندیکا با ۲ دستگاه ترانس قدیمی ۱۳۲ به ۱۱ کیلوولت به ظرفیت هر کدام ۱۶ مگاولت آمپر، تغذیه کننده بخش‌های وسیعی از شهرستان اندیکا، مصارف داخلی سد شهید عباسپور و تعداد بسیار زیادی از روستاها و مناطق اندیکا است.

وی با اشاره به گستردگی و پراکندگی روستاها و مناطق شهرستان، OFF LOAD بودن ترانس‌ها و ضعف ولتاژ تصریح کرد: برای تقویت شبکه مقرر شد ترانس OFF LOAD شماره ۲ پست شهید عباسپور که بیش از ۶۰ سال از عمر آن می‌گذرد و نشت‌های روغن مزمن بسیار زیادی دارد، با یک دستگاه ترانس جدید ON LOAD به ظرفیت ۲۷ مگاولت آمپر تعویض شود.

علی‌پناهی ادامه داد: سایر مشکلات پست نظیر احداث فونداسیون جدید و راه‌اندازی تابلوی کنترل و حفاظت کلید قدرت نیز که از بدو احداث ایستگاه به صورت فرمان از محل است، تعویض و بهینه‌سازی خواهد شد.

وی تصریح کرد: تعویض ترانس علاوه بر پایداری برق شهرستان اندیکا موجب بهبود وضعیت ولتاژ خواهد شد و شرایط را برای جمع آوری پست اندیکا موقت هموارتر می‌سازد.

به گزارش ایرنا، شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در ۲ استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.