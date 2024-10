در اوج تاریکی؛ جایی برای به اشتراک گذاشتن دردها

به گزارش خبرنگار کتاب ایرنا، نویسنده در کتاب «در اوج تاریکی، چرا افراد خودکشی می‌کنند و برای پیشگیری از آن چه می‌توان کرد» تجربیات شخصی را با تجارب حرفه‌ای ترکیب کرده است و با نقل‌قول از داستاهای مردم و آنچه خودش تجربه کرده است، سعی دارد دریافتی معقول از آنچه را از زندگی‌ و تحقیقات علمی در مورد این پدیده ویرانگر آموخته است، انتقال دهد.

در این کتاب نویسنده با استفاده از تجربیات افرادی که ملاقات کرده است خودکشی را معنا می‌کند؛ در این راه داستان افرادی را که خودکشی کرده اند یا عزیزانشان را بر اثر خودکشی از دست داده اند، به اشتراک می‌گذارد. همچنین در این کتاب برخی از دلایل متداول مرگ افراد بر اثر خودکشی و عوامل مرتبط با خودکشی معرفی می‌شود. نویسنده افکار خودکشی‌گرا را معنا می‌کند و شرح می‌دهد که چرا این افکار برای برخی محدود به اقدام خودکشی می‌شود و برای برخی دیگر به مرگشان ختم می‌شود.

خلاف برخی از گزارش‌های رسانه‌ها، خودکشی تنها ناشی از یک عامل نیست. بلکه محصول نهایی مجموعه پیچیده از عوامل زیستی، روان‌شناختی، بالینی، اجتماعی و فرهنگی است که در نتیجه یک بحران با هم تلاقی می‌کنند. در نظر بیشتر افراد، خودکشی به این معنا نیست، بلکه به این معناست که افراد می‌خواهند به دردهای روانی تحمل‌ناپذیر پایان دهند.

کتاب «در اوج تاریکی» به همه کسانی که عزیزی را بر اثر خودکشی از دست داده‌اند و کسانی که هر روز برای زنده ماندن تلاش می‌کنند تقدیم شده است.

این کتاب با عنوان When It Is Darkest: Why People Die by Suicide and What We Can Do to Prevent It در سال ۲۰۲۲ توسط انتشارات پنگوئن در ۳۵۲ صفحه منتشر شد.

جلد اصلی کتاب

درباره نویسنده

پروفسور روری اوکانر در سال ۱۹۷۳ به دنیا آمده است. او متخصص روان‌شناسی سلامت است و ۲۵ سال است که دامنه تحقیقاتش را به خودکشی و پیشگیری از آن گسترش داده است. او از سال ۲۰۱۳ عضو هیات علمی دانشگاه گلاسکو است. همچنین از سال ۲۰ ۲۱ به ریاست انجمن بین‌المللی پیشگیری از خودکشی انتخاب شده است.

پروفسور روری اوکانر روان‌شناسی سلامت

قسمتی از متن کتاب

حمایت از افرادی که در معرض خودکشی‌اند یا بر اثر خودکشی سوگوار شده اند

افرادی مانند من، در گفت‌وگوهای ملی و بین‌المللی در مورد پیشگیری از خودکشی، بر بام فریاد می‌زنیم «اگر نگرانید یکی از دوستان یا اعضای خانواده‌تان خودکشی کند، مستقیما از خودش در این باره بپرسید.» در این بخش پایانی، حرف‌های افرادی را می‌شنویم که این سوال را کرده‌اند و گفته‌اند چگونه این سوال به نجات جان انسان‌ها کم کرده است. با این حال، سوال کردن در مورد خودکشی دشوار است، بنابر این من نحوۀ انجام دادن این کار را توضیح می‌دهم و توصیه‌ها یا نکات روشنی را بر اساس بهترین شیوۀ درمان ارائه می‌دهم. امیدوارم به شما اعتمادبه‌نفس لازم برای پرسیدند دربارۀ خودکشی را بدهم – چیزی که من آن را سوال «بزرگ» نامیده‌ام.

همچنین توصیه‌هایی برای اعضای خانواده‌ها در نظر گرفته‌ام تا به آن‌ها کمک کنم از کودکی یا نوجوانی که افکار خودکشی دارد یا به خود آسیب می‌زند حمایت کنند. افزون بر این، راه‌های مختلفی برای حمایت از دوست یا همکاری پیش رویتان می‌گذارم که قصد خودکشی دارد. با توجه به اینکه ضربۀ روانی در افرادی که تمایل به خودکشی دارند بسیار رایج است، باید راجع به آن ضربۀ روانی اطلاعات کافی داشته باشیم و دربارۀ نیازهای اعضای خانواده، دوستان یا همکارانی که ممکن است بر اثر آن آسیب‌پذیر شده باشند حساسیت بیشتری به خرج دهیم. در فصل آخر، تاثیر مخرب خودکشی را در خانواده‌ها، همکاران، دوستان و همچنین درمان‌گرانی بررسی خواهم کرد که بیمارانشان بر اثر خودکشی جانشان را از دست داده‌اند.(صفحه ۲۷۳و ۲۷۴)

کتاب «در اوج تاریکی، چرا افراد خودکشی می‌کنند و برای پیشگیری از آن چه می‌توان کرد» نوشته روری اوکانر و ترجمه مصلح میرزایی، مینو میری و محسن رضائیان در ۳۳۶ صفحه، در قطع رقعی، با کاغذ بالکی و جلد شومیز، با شمارگان ۶۶۰ نسخه در سال ۱۴۰۳ توسط انتشارات ققنوس منتشر شد.