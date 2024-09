روسیه حادثه معدن طبس را تسلیت گفت

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از کانال تلگرامی وزارت امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف در پیام تسلیت خود خطاب به سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نوشت: با تأسفی عمیق، از جان باختن دلخراش معدنچیان ایرانی بر اثر انفجار در معدن زغال سنگ در شهرستان طبس مطلع شدیم.

وزیر امور خارجه روسیه افزود: صمیمانه تسلیت خود را به اقوام، نزدیکان و دوستان قربانیان این حادثه ابراز و برای آسیب دیدگان شفای عاجل آرزو می کنیم.

پیش از این نیز سفارت روسیه در ایران روز دوشنبه با انتشار پیامی، تسلیت عمیق خود را نسبت به حادثه غم انگیز انفجار در معدن زغال‌سنگ «طبس» در استان خراسان جنوبی ابراز کرد.

در این پیام آمده است: برای تمامی آسیب‌دیدگان آرزوی شفای عاجل داریم و به نجات معدنچیانی در زیر زمین گرفتار مانده اند، امیدواریم.

به گزارش ایرنا، حادثه انفجار معدن زغال سنگ در طبس حوالی ساعت ۲۱ شنبه‌ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ به دلیل تصاعد آنی گاز متان در معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجو روی داد که ۲ بلوک B و C تحت تاثیر قرار گرفتند و تعدادی از نیروها دچار حادثه و محبوس شدند.

با توجه به غلظت گاز متان در تونل‌ها عملیات آواربرداری، تخلیه گاز، خارج کردن مصدومان و جان‌باختگان مرحله به مرحله پیش رفت و ابتدا از بلوک B شروع شد سپس امدادرسانی از روز یکشنبه در بلوک C که به گفته مسئولان، کانون اصلی انفجار بود تا صبح چهارشنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۳ ادامه یافت. ۱۰ پیکر در بلوک C معدن باقی مانده بود که با تلاش امدادگران از شب گذشته تا بامداد چهارشنبه تمامی آنها به خارج از معدن منتقل شدند.

طبس در ۲۷۰ کیلومتری غرب بیرجند است و بیشترین معادن زغال سنگ کشور را دارد.

تاکنون مقام‌های شماری از کشورهای جهان با ارسال پیام‌های جداگانه، این واقعه دلخراش را تسلیت گفته‌اند.