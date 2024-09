ارائه روشی جدید برای اصلاح ناهنجاری‌ قامتی کودکان توسط استاد دانشگاه تهران

به گزارش گروه علمی ایرنا از دانشگاه تهران، رضا رجبی که به دعوت رئیس انجمن آسیایی حرکت‌شناسی در این کنگره شرکت کرده بود، سخنرانی با عنوان‌ «رویکرد نوآورانه و خلاقانه برای پیشگیری و اصلاح ناهنجاری‌های قامتی در کودکان با استفاده از بازی‌های مبتنی بر واقعیت مجازی» Novel and Creative Approach to Preventing and Correcting Postural Abnormalities in Children: Utilizing Posture Correction VR-Based Games ارائه کرد.

بر اساس این گزارش در این کنفرانس که با موضوع آینده سلامت، تناسب اندام و عملکرد: ادغام آموزش، تمرین، فناوری و صنعت با حضور بیش از ۱۸۰۰ شرکت‌کننده از بیش از ۵۰ کشور در کوالالامپور مالزی برگزار شد، موضوعات جدیدی در حیطه علوم ورزشی و بهداشت و تندرستی با رویکرد استفاده از فناوری‌های جدید ارائه و مورد بحث قرار گرفت.

رجبی همچنین در طول برگزاری این کنگره که با چهاردهمین کنفرانس آسیایی علوم حرکتی و ورزشی Asian Society of Kinesiology(ASK) هشتمین نشست سالانه انجمن آسیایی حرکت‌شناسی و دهمین کنفرانس حرکت، سلامت و ورزش ( Movement, Health and Exercise (MoHE) به صورت مشترک برگزار شد، از دانشگاه یو ام مالزی و دانشکده تربیت بدنی و آزمایشگاه‌های آن بازدید و با اعضای هیأت علمی دانشکده درباره راه‌های گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی بحث و تبادل نظر کرد .

دیدار، گفت‌وگو و رایزنی با مؤسس انجمن حرکت‌شناسی آسیا و دیدار با رئیس دانشگاه ورزش گوانجو برای ایجاد همکاری‌های دوطرف در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی، از دیگر برنامه‌های دکتر رجبی در این کنگره بود.