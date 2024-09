علی جودکی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به موفقیت‌های اخیر دانشگاه در حوزه پژوهش و رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، اظهار کرد: کسب جایگاه ۲۷ در میان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در جدیدترین رتبه‌بندی نیچر ایندکس، یک دستاورد مهم برای این دانشگاه محسوب می‌شود.

وی این موفقیت را نشانه تلاش‌های مستمر و پیوسته اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه در ارائه مقالات علمی باکیفیت در سطح بین‌المللی دانست و افزود: این رتبه‌بندی معتبر جهانی، مشارکت دانشگاه‌ها در تولید علم در حوزه‌های علوم طبیعی و بهداشت را ارزیابی می‌کند که چنین دستاوردهایی، نشان‌دهنده جایگاه محکم دانشگاه در جامعه علمی کشور و جهان است.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آیت الله بروجردی در ادامه به یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دانشگاه اشاره کرد و از چاپ مقاله دکتر پرویز گودرزی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه، در ژورنال معتبر "The European Physical Journal C" خبر داد و اضافه کرد: این مقاله با عنوان "Gravitational baryogenesis in non-minimal kinetic coupling model" در یکی از ژورنال‌های معتبر و نمایه‌شده در نیچر به چاپ رسیده است.

جودکی این موفقیت را نشانه‌ای از سطح بالای پژوهش‌های دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی (ره) دانست و تأکید کرد: این دستاوردها در سایه تلاش‌های پژوهشگران و حمایت‌های دانشگاه برای ارتقای کیفیت علمی در سطح جهانی به دست آمده‌اند.

وی همچنین بر اهمیت زیرساخت‌های پژوهشی مناسب و حمایت‌های دانشگاه از محققان تأکید کرد و ادامه داد: دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی (ره) همواره در تلاش است تا با تقویت همکاری‌های بین‌المللی و جذب مشارکت‌های علمی گسترده‌تر، نقش خود را در ارتقای علمی کشور و جهان پررنگ‌تر کند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آیت الله بروجردی بیان کرد: این دستاوردها نه تنها موجب افزایش اعتبار دانشگاه در عرصه بین‌المللی خواهد شد، بلکه به عنوان یک مزیت رقابتی، فرصت‌هایی جدید برای همکاری‌های علمی بین‌المللی و توسعه شبکه‌های پژوهشی فراهم خواهند کرد.

جودکی یادآور شد: این امیدواری وجود دارد که با ادامه این مسیر و تلاش‌های مستمر، دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی (ره) بتواند جایگاه خود را در میان دانشگاه‌های برتر کشور و جهان تثبیت کرده و به رشد علمی کشور کمک بیشتری کند.