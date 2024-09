از شروع سال تحصیلی تا بررسی پرونده استادان و دانشجویان اخراجی

به گزارش خبرنگار گروه علمی ایرنا، مهم‌ترین رویداد هفته نخست مهرماه، شروع سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها بود. دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی از یکم مهرماه، آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را جشن گرفتند و قرار است نو ورودان دانشگاه نیز از نیمه دوم مهرماه به دانشگاه بروند.

از دیگر رویدادهای مهم وزارت علوم در هفته گذشته، انتصاب سرپرست جدید برای دانشگاه علامه طباطبایی بود. دیگر خبر مهم در هفته گذشته، انتشار خبر تشکیل کارگروه بررسی پرونده استادان و دانشجویان اخراجی بود.

همچنین در روزهای پایانی هفته نخست مهرماه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در برنامه تلویزیونی از برنامه‌های خود در وزارت علوم سخن گفت و تاکید کرد به دنبال حذف رخوت و بازگشت شادی و نشاط و امید به محیط دانشگاه‌ها است.

ابلاغ شیوه‌نامه انضباطی جدید دانشجویان برای اجرا به رؤسای دانشگاه‌ها

شیوه‌نامه انضباطی جدید دانشجویان که به امضای وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دولت چهاردهم رسیده به منظور اجرا به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ابلاغ شد. بر اساس ضرورت جهت‌دهی هر چه بیشتر شوراهای انضباطی به سمت قانون‌گرایی و به منظور تنظیم دقیق‌تر احکام انضباطی بر اساس آئین‌نامه انضباطی مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۴ شهریور ۱۳۷۴)؛ شیوه‌نامه جدید با هدف تفکیک جزئی‌تر تخلفات و رفع ابهام از تداخل و کلیت در آنها تطبیق و ایجاد تناسب میان تخلفات و تنبیهات و در نتیجه وحدت رویه بیشتر در احکام صادره و نیز تعیین مراجع صالحه برای تشخیص وقوع برخی تخلفات تدوین شده است.

متن این شیوه نامه را اینجا بخوانید.

تشکیل چند کارگروه برای بررسی پرونده استادان و دانشجویان اخراجی

سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تشکیل چند کارگروه برای بررسی پرونده‌های استادانی خبر داد که در سه سال گذشته با آنها قطع همکاری شده‌ یا دانشجویانی که با مشکلاتی نظیر تعلیق در تحصیل یا اخراج از دانشگاه روبه‌رو شده‌اند.

سید احمدرضا خضری گفت: این پیگیری به دنبال دستور رئیس‌جمهور درباره لزوم بررسی این پرونده‌ها آغاز شده و شخص وزیر علوم نیز این موضوع را با حساسیت دنبال کرده است. در راستای اجرای این دستور، موضوع در شورای معاونان وزارت علوم مطرح و پس از مشورت با کارشناسان، کارگروهی برای بررسی این پرونده‌ها تشکیل شده است.

مشاور وزیر علوم و مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی در ادامه گفت: این کارگروه شامل رئیس سازمان امور دانشجویان، مدیرکل حقوقی، مدیرکل بازرسی، مدیرکل رسیدگی به تخلفات و رئیس مرکز جذب وزارت علوم و تعدادی حقوق‌دان است که پرونده‌های وصول شده را مورد بررسی دقیق و قانونی قرار خواهند داد.

خضری در خصوص نوع پرونده‌های در دست بررسی گفت: در این زمینه سه نوع درخواست وجود دارد: دسته اول شامل درخواست‌هایی است که در زمینه جذب افراد به عنوان اعضای هیات علمی است که افراد احساس می‌کنند در فرایند جذب به حق خود نرسیده‌اند و پرونده‌های آن‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.

مشاور وزیر علوم ادامه داد: دسته بعدی شامل استادانی است که به دلایل مختلف از جمله پایان دوران خدمت پیمانی یا عدم احراز شرایط تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی، به خدمت آنان خاتمه داده شده است. پرونده‌های دانشجویان با قید فوریت و در چارچوب قانون و مقررات در شورای مرکزی انضباطی دانشجویان و پرونده های استادان در کارگروهی مرکب از رئیس مرکز جذب، رئیس هیات تخلفات انتظامی و مدیرکل بازرسی و شکایت بررسی می‌شود.

سخنگوی وزارت علوم از دانشگاه‌ها خواست پرونده‌های انضباطی را با دقت و رأفت اسلامی بیشتری بررسی کنند و تا سر حد امکان به دانشجویان متخلف راهنمایی و کمک لازم کنند تا از مشکلات بعدی آنان جلوگیری شود.

نتایج تکمیل ظرفیت آزمون‌ دبیری و هنرآموز اعلام شد

در نخستین روز مهرماه، نتایج تکمیل ظرفیت آزمون‌ استخدامی ویژه مشاغل دبیری و هنرآموز وزارت آموزش و پرورش برای داوطلبان مردود این آزمون در سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

طبق اطلاعیه سازمان سنجش، داوطلبان مردود باید توجه داشته باشند که ظرفیت‌های خالی مانده سهمیه‌های ۲۵ درصد و ۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولین و آزاد، نتایج ظرفیت تکمیلی (ثانویه) اعلام می‌شود.

تجدد ایرانی، هم‌زاد با آموزش نوین در ایران است

آیین تجلیل از نوابغ علمی، مدال‌آورندگان المپیاد جهانی و رتبه‌های برتر کنکور سراسری روز یکشنبه (یکم مهرماه) با حضور حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، محمد فرهادی و رضا فرجی دانا وزیران سابق علوم، تحقیقات و فناوری، همچنین جمعی از استادان و فرهیختگان برجسته علمی کشور برگزار شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اهمیت همکاری برای دستیابی به آینده‌ای بهتر برای کشور گفت: تجدد ایرانی، هم‌زاد با آموزش نوین در ایران است.

وی همچنین از خیرین آموزش عالی خواست تا به مشکلات و کاستی‌های موجود در این حوزه بیشتر توجه کنند و گفت: ما توانایی کامل برای پوشش همه نیازها نداریم و بسیاری از دانش‌آموزان مستعد و نخبگانی هستند که به دلیل محرومیت‌های مختلف امکان تحصیل ندارند.

تبریک وزیر علوم برای آغاز سال تحصیلی جدید؛ دانشگاه باید دانشجو را برای رویارویی با مسائل جامعه آماده کند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نخستین روز مهرماه در پیامی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید برای دانشجویان تاکید کرد که دانشگاه باید بتواند دانشجو را برای رویارویی با مسائل کلان جامعه و زیست اجتماعی آبرومندانه، آماده کند.

حسین سیمایی صراف تصریح کرد: دانشگاه باید بتواند دانشجو را برای رویارویی با مسائل کلان جامعه و زیست اجتماعی آبرومندانه، آماده کند. نظام آموزش عالی کشور در گستره ملی با داشتن سرمایه‌های عظیم انسانی خود مانند استاد، کارمند و دانشجو، تاکنون در عرصه‌های مختلف به‌ ویژه در تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد موفق عمل کرده است. امید می‌رود با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه نیز بتواند با هم‌گرایی همه نیروها و جریان‌های فعال اجتماعی «مسئولیت اجتماعی» خود را در حل مسائل کشور ایفا کند.

برتری شریفی‌ها در رقابت‌های بین‌المللی برنامه‌نویسی دانشجویی

در چهل و هشتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی برنامه‌نویسی دانشجویی به میزبانی کشور قزاقستان، تیم دانشگاه صنعتی شریف با کسب جایزه برترین تیم منطقه در رده‌بندی این رقابت‌ها بالاتر از دانشگاه‌های مطرحی چون استنفورد، کمبریج، کرنل، کلمبیا، میشیگان، ایلینویز و مریلند قرار گرفت.

در این دوره از رقابت‌ها، بیش از ۷۳ هزار دانشجو از ۳۴۰۰ دانشگاه مختلف از ۱۰۱ کشور جهان به رقابت پرداختند و در نهایت ۱۴۱ تیم برتر به مسابقه فینال جهانی راه یافتند. در مسابقه فینال جهانی، تیم‌های اول تا دوازدهم هر یک موفق به حل ۷ تا ۹ مساله از ۱۲ مساله مسابقه شدند و تیم دانشگاه صنعتی شریف نیز با حل ۷ مساله و تنها به دلیل اختلاف زمانی در حل مسائل، به طور مشترک با چند دانشگاه مطرح از جمله هاروارد و آکسفورد در رتبه سیزدهم قرار گرفت.

اعضای تیم دانشگاه صنعتی شریف با ترکیب علی صفری، علیرضا کشاورز و امیرمحمد شاه‌رضایی در این مسابقه شرکت کردند. حمید ضرابی‌زاده به عنوان سرپرست و مربی تیم و محمد مهدی شکری به عنوان کمک‌مربی، تیم را همراهی ‌کردند.

چاپ کتاب استاد دانشگاه امیرکبیر توسط انتشارات بین‌المللی وایلی

کتاب اتوماسیون و هوش محاسباتی برای نگهداری و مدیریت راه؛ پیشرفت‌ها و کاربردها تالیف فریدون مقدس‌نژاد؛ استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سوی انتشارات بین‌المللی وایلی (Wiley Publishing) به چاپ رسیده که ماحصل آخرین تجربیات نویسنده در زمینه به‌کارگیری هوش محاسباتی در مدیریت راه‌هاست.

این کتاب یک اثر بین‌رشته‌ای است که با هدف استفاده دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی، مهندسی صنایع، مهندسی برق و الکترونیک و دیگر حوزه‌های مرتبط بین‌رشته‌ای که با تکنولوژی روز مرتبط هستند، در ۱۰ فصل تالیف شده است.

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری علوم کوآنتومی در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی

ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ اﯾﺮان از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺮای دﮐﺘﺮی ﺑﺪون آزﻣﻮن در رشته علوم و فناوری کوانتومی داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ‌ﭘﺬﯾﺮد.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانستند درخواست خود را حداکثر تا پنجم مهرماه به نشانی ایمیل edu_fanavari@irost.ir همراه با بارگذاری مدارک و مستندات ارسال کنند. این سازمان، پذیرش درﺧﻮاﺳﺖ متقاضیان را در پنج بند اعلام کرد که نخست حداﻗﻞ ﻣﻌﺪل ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ۱۶ است.

داشتن حداقل معدل قابل قبول مقطع کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نمره پایان‌نامه ۱۷، از ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺎ پایان شهریورماه ۱۴۰۳ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺳﻪ دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ از ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن دﮐﺘﺮی ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ و دانش‌آموختگان در رشته‌های علوم پایه و فنی مهندسی می‌توانند برای این دوره درخواست کنند.

همچنین ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎی ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺗﻬﺮان، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ، ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن، ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ، ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺷﯿﺮاز، اﺻﻔﻬﺎن، ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و (دانشگاه شاهد فقط برای رشته مهندسی پزشکی) ﺑﻮده و واجد سایر شرایط باشند ضریب هم‌ترازی معدل اعمال شده و داشتن معدل کارشناسی بالای ۱۵ جایگزین بند ۱ و داشتن معدل کارشناسی ارشد بالای ۱۶ جایگزین بند ۲ می‌شود.

رئیس دانشگاه علم و صنعت از صدور کارنامه مهارتی برای دانشجویان خبر داد

آئین آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه علم و صنعت روز دوشنبه (دوم مهرماه) با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری، داود یونسیان رئیس دانشگاه، اساتید و اعضای هیات علمی و دانشجویان برگزار شد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت در این مراسم اعلام کرد که به زودی برای دانشجویان کارنامه مهارتی در زمینه خلاقیت و دوره‌های مهارتی که گذرانده‌اند، صادر می‌شود.

وی همچنین از طراحی سامانه جامع نگارستان برای استادان، دانشجویان و کارکنان خبر داد و گفت که همانند سامانه گلستان است و تنها تفاوت آن این است که این سامانه مربوط به امور فرهنگی خواهد بود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری در این مراسم اعلام کرد که طبق آئین‌نامه جهش تولید دانش‌بنیان هر یک از دانشگاه‌ها از اعتبار مالیاتی تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان برخوردار می‌شوند.

تدوین نگاشت نهادی سند اربعین با مشارکت دستگاه‌های مسئول

جلسه بررسی سند ملی اربعین در ستاد فرهنگی و اجتماعی برگزار و طی آن در خصوص کلیات پیش‌نویس سند اربعین و نگاشت نهادی دستگاه‌های مختلف در این حوزه، بحث و تبادل نظر شد.

مجری تدوین سند ملی اربعین ضمن رائه گزارشی از روند تدوین سند بیان کرد: بیش از ۲۰ نفر از کارشناسان حوزوی و دانشگاهی متخصص در حوزه سیاست‌پژوهی در میز اربعین با شناخت خوبی که از فعالیت‌های میدانی اربعین داشتند طی ۹ ماه، تلاش‌های زیادی برای تدوین سند انجام دادند. این افراد با مطالعه و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری و هم‌فکری و مشورت با صاحبنظران حوزه و دانشگاه، علما و فعالان مردمی حوزه اربعین توانستند بخش‌های مختلف سند از جمله مبانی، ارزش‌ها، اصول، اهداف را تدوین کنند.

پایان چهارمین دوره مسابقه بازیافت فلزات با معرفی گروه‌های برتر دانشجویی

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر چهارمین دوره مسابقات تولید و بازیافت فلزات را با هدف ارتقای دانش و مهارت‌های دانشجویان در زمینه بازیافت و تولید فلزات برگزار کرد.

این مسابقات با یک مساله نشأت گرفته از چالش سازمان توسعه منابع انرژی (توان)، با عنوان بازیافت غبار فرآیند ذوب سرب برای تولید محصولات کاربردی با ارزش برای استخراج آنتیموان و قلع آغاز ‌شد.

تیم اول: فاتحان فلز شریف از دانشگاه صنعتی شریف با اعطای ۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی به همراه ۳۰ میلیون تومان گرنت (پژوهانه) صد درصد تقدیر شد.

تیم دوم: لَیّاچ از دانشگاه تهران با اعطای ۴۰ میلیون تومان جایزه نقدی به همراه ۲۰ میلیون تومان پژوهانه صددرصد تجلیل شد.

تیم سوم: ادتا EDTA از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با پرداخت ۳۵ میلیون تومان جایزه نقدی به همراه ۱۰ میلیون تومان گرنت پژوهشی صد درصد تقدیر شد.

وزیر علوم درگذشت رئیس پیشین دانشگاه گیلان را تسلیت گفت

حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور پیامی درگذشت علی اصغر ورسه‌ای، رئیس اسبق دانشگاه‌های گیلان و امام خمینی (ره) را در پیامی تسلیت گفت.

علی اصغر ورسه‌ای استاد ریاضی و رئیس اسبق دانشگاه گیلان در ۷۳ سالگی یکشنبه گذشته (اول مهر) درگذشت. وی دانش‌آموخته دکترای تخصصی ریاضی-نظریه احتمال از دانشگاه منچستر انگلستان، به مدت ۷ سال از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۴ رئیس دانشگاه گیلان بود. همچنین ریاست دانشگاه بین المللی امام خمینی و ریاست دانشگاه پیام نور گیلان از دیگر سوابق کاری اوست.

اضافه شدن سه گرایش جدید در مقطع ارشد دانشگاه حضرت معصومه (س)

دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اضافه شدن سه گرایش جدید آموزش زبان با کمک فناوری، فقه و مبانی حقوق اسلامی و روانشناسی عمومی به رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه حضرت معصومه (س) موافقت کرد.

بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی، دانشگاه حضرت معصومه (س) از سال آینده در سه گرایش آموزش زبان با کمک فناوری، فقه و مبانی حقوق اسلامی و روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد.

انتشار فراخوان سی و سومین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران

دانشگاه تهران طی فراخوانی اعلام کرد که سی و سومین جشنواره پژوهش و فناوری این دانشگاه، آذرماه امسال برگزار می‌شود و استادان این دانشگاه تا ۱۸ مهر فرصت دارند مدارک خود را به معاونت پژوهش دانشکده مربوطه ارائه دهند.

سی و سومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، با هدف تجلیل و قدردانی از پژوهشگران برتر دانشگاه، هم‌زمان با هفته پژوهش برگزار می‌شود.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به وب‌گاه معاونت پژوهش و فناوری به نشانی https://research.ut.ac.ir/fa/page/۵۳۴۲ مراجعه کنند.

فراخوان امریه در پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی، جهت تأمین نیروی انسانی متخصص خود امریه سربازی جذب می‌کند. فراخوان جذب نیروی امریه این مرکز پژوهشی برای مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه‌های معتبر اعلام شده است.

طبق این فراخوان، رشته‌های تحصیلی متقاضیان دریافت امریه سربازی از این پژوهشکده، باید یکی از رشته‌های مهندسی شیمی ـ بیوتکولوژی و میکروبیولوژی، شیمی تجزیه، مهندسی شیمی و نفت، حسابداری، آی تی و روابط عمومی (رسانه ـ تهیه خبر ـ مسلط به گرافیک و طراحی) باشد.

متقاضیان واجد شرایط می‎‌توانند نامه درخواست و رزومه علمی خود را از طریق رایانامه پژوهشکده به نشانی sec.irdci@acecr.ac.ir ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۴۷۶۴۰۵۰-۰۲۶ تماس بگیرند.

در این فراخوان تاکید شده که هیچ یک از متقاضیان امریه نباید پیش از تایید نهایی، اقدام به دریافت برگه اعزام کنند.

سرپرست دانشگاه علامه طباطبائی منصوب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، «شجاع احمدوند» را به عنوان «سرپرست دانشگاه علامه طباطبائی» منصوب کرد.

احمدوند متولد ۱۳۴۵ دکترای علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی با مرتبه استادی است که ۸۶ مقاله علمی و پژوهشی چاپ شده در مجلات ملی و بین‌المللی و همچنین ۱۷ کتاب تألیفی و ترجمه در زمینه تخصصی خود را داراست.

وی همچنین معاونت پژوهشی و آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و دبیری کمیسیون علوم انسانی شورای عالی عتف را در کارنامه کاری خود دارد.

وزیرعلوم، پیش از این، حکم سرپرستی «یوسف حجت» برای دانشگاه تربیت مدرس و «سیدحسین حسینی» برای مدیریت دانشگاه تهران را صادر کرده است.

تعیین سیاست‌ها و برنامه مالی یک ساله دانشگاه آزاد در جلسه هیات امنا

جلسه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست علی اکبر ولایتی رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و سایر اعضا برگزار و طی آن سیاست‌ها و احکام دوره مالی جاری (۱۴۰۴-۱۴۰۳) مطرح و به اتفاق آرا تصویب و برنامه مالی یک ساله دانشگاه آزاد اسلامی تعیین شد.

در این جلسه گزارشی درخصوص راه اندازی سامانه‌های یکپارچه اموال، املاک، انبار، حساب‌یار و سامانه جامع قراردادها در راستای شفافیت و انضباط بخشی مالی ذیل بسته های کاری «بهره وری و پایداری اقتصادی» و «دستیابی به سازمان یادگیرنده» از محورهای «دانشگاه پرورشگر قوه عاقله و توسعه دهنده فضای انقلابی»، «دانشگاه کارآمد و پایدار» و «دانشگاه سرآمد و پاسخگو» سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شد.

مصاحبه بورس‌های دانشجویی از چهارم مهر آغاز شد

دیر کل بورس و اعزام دانشجویان گفت: زمان و مکان مصاحبه بورس‌های دانشجویی از طریق سامانه یکپارچه بورس‌های دانشجویی«سیب» در اختیار داوطلبان قرار گرفته است.

به گفته محمد محمدی مسعودی، نتایج اولیه بورس‌های دانشجویی توسط سازمان سنجش اعلام شده و زمان و مکان مصاحبه بورس‌های دانشجویی از طریق سامانه یکپارچه بورس‌های دانشجویی«سیب» در اختیار داوطلبان قرار گرفته است.

متقاضیان بورس صنعت و مشاغل، دانش و بنگاه اقتصادی می‌توانند با مراجعه به سایت https://sib.saorg.ir/ از زمان و مکان مصاحبه خود مطلع شوند. مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان تصریح کرد: مصاحبه داوطلبان بورس دانش از ۴ مهر ماه در ۹ دانشگاه کشور آغاز شده است.

۹ دانشگاه مازندران، اصفهان، بوعلی همدان، تبریز، تهران، علم و صنعت، باهنر کرمان، چمران اهواز، شیراز، فردوسی مشهد برای انجام مصاحبه بورس های دانشجویی انتخاب شدند.

حضور وزیر علوم در برنامه تلویزیونی به مناسب شروع سال تحصیلی جدید

حسین سیمایی صراف سه‌شنبه با حضور در برنامه تلویزیونی از اولویت‌های برنامه‌های خود، فرآیند اجرای برنامه هفتم توسعه، تشکیل میز اقتصادی در وزارت علوم و مهارت محور کردن دروس دانشگاه‌ها سخن گفت.

سیمایی صراف با اشاره به شعار وفاق ملی رئیس جمهوری تاکید کرد که رئیس جمهور به این شعار اعتقاد دارند و ما نیز باید آن را در دانشگاه‌ها اجرایی کنیم و همانطور که در اجلاس روسای دانشگاه‌ها گفتم شرط مدیری موفق است که بیشترین توافق را با جامعه دانشگاهی داشته باشد.

وی در خصوص اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: در وزارت علوم ستادی تشکیل داده‌ایم و افراد را موظف کردیم تا پایان مهر ماه برنامه عملیاتی خود را برای اجرای برنامه هفتم توسعه اعلام کند البته آن نیاز به بودجه جدی دارد و تا جایی که ملزومات را تامین کنیم این برنامه را اجرایی می کنیم.

سیمایی صراف همچنین با اشاره به بودجه ۵۲ هزار میلیارد تومانی وزارت علوم از بودجه سالیانه کشور از تشکیل میز اقتصاد آموزش عالی در وزارتخانه برای کاهش وابستگی وزارت علوم به بودجه عمومی خبر داد. سیمایی به دانشگاه‌ها توصیه کرد که میز اقتصاد آموزشی برای خود تشکیل دهند.

وزیر علوم بر مهارت محور کردن دروس دانشگاه‌ها تاکید داشت و گفت که فارغ التحصیلان دانشگاهی باید آموزش‌های خود را در بازار کار به کار ببرند و در این راستا بورس صنعت را داریم که در دفترچه انتخاب رشته آمده است و دانشجویانی که بورس صنعت می‌شوند باید ۳۰ واحد آموزشی مرتبط با صنعت را بگذرانند و در حین تحصیل با صنعت مربوطه در ارتباط باشند.

سیمایی با بیان اینکه رتبه علمی کشور یک پله افت داشت بیان کرد که یک راه ارتقای مرجعیت علمی نمایه سازی نشریات است و اکنون در کشور ۱۶۰۰ نشریه علمی داریم و تنها ۱۰ درصد از این تعداد نمایه سازی می شود .

وزیر علوم در برنامه تلویزیونی بازبینی رشته‌های دانشگاهی را نیز ضروری دانست و گفت که در بسیاری از رشته‌ها باید به سمت ایجاد رشته‌های جدید و میان رشته‌ای برویم و پروژه‌های لازم در این زمینه تعریف شود.

وی ساخت خوابگاه‌های دانشجویی و مسکن اساتید را نیز از اولویت‌های برنامه‌های خود بیان کرد و گفت که ۲۲۴ هزار واحد خوابگاه دانشجویی مجرد و ۱۷۰۰ واحد خوابگاه متاهلی داریم و این رقم باید دو برابر شود و در این زمینه با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و خیرین صحبت‌هایی انجام داده ایم.

سیمایی صراف درباره فرایند جذب هیات علمی توضیح داد: گرچه نگاه‌ها تغییر می‌کند اما باید توجه داشته باشیم فرایند قانونی از ۱۵ سال قبل طراحی شده است و باید طبق آن عمل کنیم و امیدواریم با جذب نخبگان مانع مهاجرت آنها شویم.

وزیر علوم در پایان تصریح کرد: دانشگاه های ما دچار رخوت شدند، امیدوارم فضای دانشگاه با تغییر تحولات و دولت جدید تغییر کند و دانشگاهیان اعتماد کنند و قدم های برای ایجاد نشاط و امیدواری در دانشگاه ها برداشتیم.

فراخوان شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاه‌ها تمدید شد

سازمان امور دانشجویان با هدف نخبه‌پروری و ایجاد انگیزه برای دانشجویان مستعد و ساعی در طول دوره تحصیل، آیین نامه جامع شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد را تدوین و ابلاغ کرده و از دانشجویان برتر و سرآمد در بخش‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی، بین‌المللی، ورزشی و هنری تقدیر می‌کند.

دانشجویان متقاضی برای شرکت در طرح انتخاب دانشجوی سرآمد می‌توانند تا ۱۸ مهر برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور دانشجویان (سجاد) به نشانی https://portal.saorg.ir مراجعه کنند.

مرحوم حسن‌زاده آملی نمونه فارغ‌التحصیلان حوزه علمیه سنتی بود

مراسم بزرگداشت سومین سال رجعت علامه حسن‌زاده آملی چهارشنبه ۴ مهر ۱۴۰۳ در فرهنگستان علوم برگزار شد. آیت‌الله محقق‌داماد با اشاره به اینکه مرحوم علامه حسن‌زاده آملی نمونه فارغ‌التحصیلان حوزه علمیه سنتی بود، گفت: علامه فقط به افرادی می‌توان گفت که دارای درجات مختلف علمی هستند، تربیت در حوزه‌های علمیه سابق این‌چنین بود.

محمدرضا مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم در این مراسم گفت: آیت الله حسن حسن‌زاده آملی سالک توحیدی، مجتهد و فقیه، عارف و فیلسوف متأله و به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی از جمله‌ چهره‌های نادر و فاخری بودند که نمونه‌های معدودی از آنان در هر دوره، چشم و دل آشنایان را می‌نوازد، دانش و معرفت و عقل و دل آنان را بهره‌مند می‌سازد، نوشته‌ها و منشأت این بزرگوار منبع پر فیضی برای دوستداران معارف و لطائف بوده و خواهد بود.

افزایش مقرری ماهیانه بورس دانش تا ۷ میلیون تومان

محمد محمدی مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان گفت: سال گذشته مقرری ماهیانه برای دانشجویانی که بورس دانش را انتخاب کرده بودند ۵ میلیون تومان بود که این رقم برای سال تحصیلی جدید به ۷ میلیون تومان رسیده است.

به گفته وی در کنکور امسال ۳ هزار و ۵۰۰ داوطلب متقاضی بورس دانش هستند که از ۴ مهر ماه در ۹ دانشگاه کشور برای انجام مرحله مصاحبه حضور یافتند. ۸۰۰ داوطلب نیز متقاضی بورس صنعت و مشاغل هستند که توسط ۲۶ شرکتی که متقاضی بورس صنعت و مشاغل بوده‌اند و دانشگاه‌های مجری طرح، مصاحبه خواهند شد.

ارائه روشی جدید برای اصلاح ناهنجاری‌ قامتی کودکان توسط استاد دانشگاه تهران

استاد دانشکده علوم ورزش و تندرستی دانشگاه تهران به عنوان سخنران ویژه در کنگره انجمن حرکت‌شناسی آسیا ۲۰۲۴ رویکرد نوآورانه و خلاقانه‌ای برای پیشگیری و اصلاح ناهنجاری‌های قامتی در کودکان ارائه کرد.

رضا رجبی که به دعوت رئیس انجمن آسیایی حرکت‌شناسی در این کنگره شرکت کرده بود، سخنرانی با عنوان‌ «رویکرد نوآورانه و خلاقانه برای پیشگیری و اصلاح ناهنجاری‌های قامتی در کودکان با استفاده از بازی‌های مبتنی بر واقعیت مجازی» Novel and Creative Approach to Preventing and Correcting Postural Abnormalities in Children: Utilizing Posture Correction VR-Based Games ارائه کرد.

ثبت‌نام آزمون اخذ پروانه وکالت آغاز شد

ثبت‌نام در آزمون اخذ پروانه وکالت از امروز (چهارشنبه، ۴ مهر) اغاز شد و تا سه‌شنبه آینده (۱۰ مهر) ادامه خواهد داشت. آزمون نیز پنجشنبه ۲۲ آذر برگزار خواهد شد.

تمام متقاضیان ثبت‌نام در آزمون وکالت در صورت داشتن شرایط مندرج در اطلاعیه باید از امروز (چهارشنبه، چهارم مهر) تا سه‌شنبه آینده (۱۰ مهر) با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی ثبت‌نام آزمون سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org ضمن مطالعه دقیق دفترچه راهنمای آزمون نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه به تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۳ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار خواهد گرفت. آزمون در روز پنجشنبه به تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۳ با توجه به آمار شرکت‌کنندگان، حسب مورد در مراکز استان ها برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام چاپ کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.