به گزارش خبرنگار کتاب ایرنا، کتاب «یک دست گلف با پدرم» در برگیرنده سه سفر یا داستان اکتشافی است. نخستین درباره زندگی حرفه‌ای نویسنده است. تحقیقی علمی برای یادگیری در مورد اینکه چگونه افراد می‌توانند هویت هدفمندی برای جهت دادن به زندگی‌شان پیدا کنند. سفر دوم در حوزه درک نویسنده از گذشته و حال و آینده اش است. در این روند نویسنده با به کارگیری « مرور زندگی» تلاش می‌کند کاری کند تا مخاطب بفهمد چگونه این رویکرد به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا هدف جدیدی در زندگی خود داشته باشند و مسیر خود را به سوی آینده روشن کنند.

سفر سوم نوعی کنکاش نویسنده در تاریخ برای کشف حقایقی درباره پدر گمشده‌اش است. او این کار را با جست‌وجوی آرشیوی، مصاحبه با دوستانش و خانواده او که هنوز زنده‌اند و سفر به زادگاه و محل زندگی، کار و بازی‌اش انجام داد. اکتشافات این کتاب آمیزه‌هایی از علوم روان‌شناختی، تجربه شخصی و بازتاب فلسفی نویسنده است.

این کتاب با عنوان A Round of Golf With My Father: The New Psychology of Exploring Your Past to Make Peace With Your Present در ۲۰۷ صفحه در سال ۲۰۲۱ توسط بنیاد تمپلتون منتشر شد.

جلد اصلی کتاب

درباره نویسنده

ویلیام دیمون متولد ۱۹۴۴ در براکتون، ماساچوست، روان‌شناس و استاد دانشگاه استنفورد و عضو ارشد موسسه هوور دانشگاه استنفورد است. او یکی از دانشمندان برجسته در حوزه تکامل انسانی در جهان است. تحقیقات پیشگامانه او در مورد «هدف» منجر به نوشتن کتاب‌ها تأثیرگذار«مسیری به سوی هدف» شد.

ویلیام دیمون محققی است که بر روی آینده تمرکز کرده بود و انجام روش «مرور زندگی» به او کمک کرد تا از زخم‌های گذشته بهبود پیدا کند. در این کتاب دیمون این روش شفابخش را با خواننده در میان می‌گذارد و زندگی خودش را با او مرور می‌کند.

ویلیام دیمون نوینسده و روان‌شناس

قسمتی از متن کتاب

از پدر به پسر

علاقه من به رشد کاراکتری پدرم بیش از هرچیزی به دلیل علاقه‌ام به رشد کاراکتر خودم است. به علاوه، من مدت‌هاست که به رشد کاراکتر علاقه زیادی دارم؛ من در بیشتر سال‌های حرفه‌ام، این موضوع را از دیدگاه علمی مطالعه کرده‌ام. علاقه‌ام به این موضوع از جنس علاقۀ یک روان‌شناس رشد است که ایجاد عادت‌های منطقی و معنوی افراد در طول زمان را کنکاش می‌کند؛ عادت‌هایی که ویژگی‌های اخلاقی یک کاراکتر را می‌سازند. نقش ژنتیک، تاثیرات خانوادگی، مدرسه، دین و شرایط تاریخی و اجتماعی در رشد ما چیست؟ چه تجربه‌هایی، و تا چه حد روی کاراکتر ما اثر می‌گذارند؟ چه افرادی، نظرات و اتفاقاتی بر عادت‌های ما تاثیر می‌گذارند؟ ظرفیت افراد برای شکل دادن کاراکترشان از طریق انتخاب‌های آگاهانه چقدر است؟

جواب این سوال‌ها نشان می‌دهند که کاراکتر چطور شکل می‌گیرد. تاثیراتی که در این سوال‌ها به آن‌ها اشاره شده است، در شکل‌گیری کاراکتر نقش دارند. اینکه کدام تاثیر اولویت بیشتری دارد، این تاثیرات چطور با هم در می‌آمیزند و باعث رشد کاراکتر می‌شوند، در افراد مختلف متفاوت است. ولی برای ارزیابی ریشه‌های کارکتر هرکسی، می‌توان تاثیر والدین، تجربیات زندگی، ارتباطات دوستانه و اجتماعی، ویژگی‌های ارثی، ایمان دینی، و انتخاب‌های آگاهانۀ فرد برای کنترل سرنوشت را بررسی کرد. (صفحه ۱۰۹ و ۱۱۰)

کتاب «یک دست گلف با پدرم، کاوش در گذشته برای آشتی با حال» نوشته ویلیام دیمون و ترجمه نرگس حق‌مرادی و فاطمه حق‌مرادی، با کاغذ بالکی، قطع رقعی، جلد شومیز، در ۲۵۲ صفحه، شمارگان هزار نسخه در سال ۱۴۰۲ توسط انتشارات دُکسا منتشر شد.