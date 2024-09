اجرای گروه «واله» و «سفری به رودِ ماه» در تالار رودکی

به گزارش ایرنا، کنسرت گروه «واله» با حضور حیدر کاکی، فربد یداللهی، کارزان قاسمی و همایون کاکی این بار با ترکیبی متفاوت نسبت به اجراهای گذشته، به اجرای آثاری با آهنگسازی حیدر کاکی می‌پردازد.

در این کنسرت، فربد یداللهی که از نوازندگان چیره‌دست سازهای کوبه‌ای است، گروه «واله» را همراهی می‌کند. خوانندگی گروه، این بار برعهده کارزان قاسمی است که چند سال پیش در برنامه‌ استعدادیابی «عصر جدید» چهره شد.

نواختن کمانچه هم برعهده‌ی جوان‌ترین عضو گروه؛ همایون کاکی است.

در این کنسرت قطعاتی در مقام‌های شاخوشینی، غریبی، قطار، سحری و ساروخانی با اشعاری از باباطاهر، مولوی کورد، بیسارانی و اشعار فولکور از منطقه کرمانشاه اجرا می‌شود.

تصنیف «وه هار»، آواز شاخوشینی با دوبیتی از باباطاهر، تصنیف «هی لاوه» (شعر و آهنگ فولکلور)، تصنیف «مزگانی» و قطعاتی در مقام غریبی، تصنیف‌های شیرین و فرهاد و شلیر و نازدار(بر اساس ملودی‌های کهن کرمانشاه)، آواز در مقام قطار و سحری، تصنیف گردون، تصنیف واران و آگر(شعر و ملودی فولکلور)، تصنیف خانه میری (بر اساس مقام خانه میری) آثاری هستند که در کنسرت گروه «واله» با آهنگسازی و تنظیمِ حیدر کاکی نواخته و خوانده می‌شوند.

این کنسرت در قالب مجموعه اجراهایی با عنوان «چهار فصل موسیقی ایران چهارشنبه- چهارم مهرماه- ساعت ۲۰ در تالار رودکی به صحنه می‌رود.

اجرای «سفری به رودِ ماه»

ارکستر «کلید صلح» به رهبری محمود میرزایی با عنوان «سفری به رودِ ماه» قرار است جمعه و شنبه- ۶ و ۷ مهرماه- ساعت ۲۰ در تالار رودکی به اجرا بپردازد.

حمید فرتاش در این کنسرت به عنوان کنسرت مایستر ارکستر را همراهی می‌کند و علاوه بر سازهای ارکستر سمفونیک، سازهای درام، گیتار، گیتار بیس و پیانو هم در ترکیب ارکستر استفاده شده است.

قرار است در این کنسرت قطعات Heaven and Earth ،Moon River،Strangers in the Night ،Magnificent Seven ،Fargo ،Bridge on the River Kwai ،People to Respect ،Jazz Waltz No.۲، را از آهنگسازان مشهوری همچون Dimitry Shostakovich، Ennio Morricone، Elmer Bernstein، Henry Manchini و Kitaro اجرا شود؛ این در حالی است که تنظیم و بازنویسی مجدد این آثار به صورت گروهی انجام شده است.