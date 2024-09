به گزارش ایرنا نمایشنامه "پس از نمایش"، نگاهی نو به آنتوان چخوف دارد. برایان فریل در این نمایشنامه، ۲شخصیت از ۲ نمایشنامه چخوف را، پس از سال‌ها با هم مواجه می‌کند.

محمد حیاتی که پیشتر او را به عنوان مترجم آثار ادبی انگلیسی می‌شناسند برای دومین بار دست به کارگردانی زده است. او پس از اجرای نمایش Take it or Leave it بر اساس نمایشنامه‌ "مرگ در می‌زند" به زبان انگلیسی در سال ۱۳٨۶، اکنون دومین ترجمه خود را کارگردانی و روی صحنه برده است.

"پس از نمایش" نخستین بار است که به فارسی ترجمه شده و در ایران روی صحنه رفته است.

حیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا می‌گوید: "سونیا سربریاکووا" از نمایشنامۀ "دایی وانیا" و "آندری پروزوروف" از نمایشنامه "سه خواهر" پس از ۲۰ سال در یک کافه در مسکو با هم ملاقات می‌کنند.

وی تخصص برایان فریل، نویسنده این اثر نمایشی را آثار "چخوف" می‌داند که در آثار ادبی و دراماتیک او جایگاه ویژه‌ای دارد.

این کارگردان بکارگیری ۲ شخصیت از ۲ نمایشنامه مجزا را در یک اثر ادبی کاری خلاقانه و دارای ابعاد تخیلی عنوان می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: در این اثر نمایشی زندگی ۲ شخصیت در بین جنگ جهانی اول و دوم، که انقلاب روسیه را نیز پشت سر گذاشته‌اند و اکنون به ملاقات یکدیگر رسیده‌اند را نظاره می‌کنیم.

به گفته وی مدت زمان این نمایش یک ساعت و ۲۰ دقیقه است و زندگی حال، گذشته و آینده ۲ شخصیت را با زبانی دراماتیک برای مخاطب روایت می‌کند.

براساس این گزارش وحید فقیهی و مهسا بیات در این نمایش ایفای نقش می‌کنند و محمد حیاتی ترجمه، بازنویسی، طراحی و کارگردانی، عیسی حیات‌زاده، دستیار کارگردان و ساخت تیزر و طراحی جلوه‌های ویدیویی، سهام عکرش، منشی و مدیر صحنه، حامد حیاتی، انتخاب، تنظیم و اجرای موسیقی، حسن پریان، اجرای دکور، محسن توحیدیان، طراحی پوستر و میلاد بختیاری و ویدا یزدانی، پشتیبانی این اثر نمایشی را برعهده دارند.

محمد حیاتی متولد سال ۱۳۶۲ در اهواز و مدرس دانشگاه است.

وی مقالات، ترجمه ها و داستان هایش را از سال ۱۳۸۴ در ماهنامه ها و فصلنامه های مختلف فرهنگی کشور به چاپ رسانده است

"خورشید همچنان میدمد و آفتاب طلوع می‌کند" اثر ارنست همینگوی، "سنگ جهنم" اثر مالکوم لاوری، "تبر" اثر دانلد وست لیک، "خانه خراب"، "مرا به صندلی الکتریکی بسپار" مجموعه داستان‌های آمریکایی، "خرده شیشه‌های اندیشه" اثر والتر بنیامین، "انت ورپ" اثر روبرتو بولانیو، "امواج سرخ" اثر آنتوان چخوف از جمله آثار ترجمه شده به قلم محمد حیاتی هستند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این اثر نمایشی که هرشب تا ششم مهرماه سال جاری ساعت ۲۰ در تالاب آفتاب اهواز، پلاتوی استاد لاریان روی صحنه می‌رود می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.



همچنین عوامل نمایش از علاقه‌مندان خواسته‌اند که از همراه داشتن فرزندان زیر ۱۲ سال خودداری کنند.