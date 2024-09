پانزده فیلمی که اگر ندیدید ببینید

به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، هرساله صدها فیلم بلند در سرتاسر جهان ساخته می‌شود. همین امر باعث شده تا علاقمندان، در انتخاب فیلم مناسب سردرگم شوند. به همین بهانه فهرستی آماده کردیم از ۱۵ فیلم شاخص دنیا که در آن اول به سلیقه‌های مختلف توجه شده و دوم اینکه این فهرست به هیچ عنوان نماینده بهترین پانزده فیلم تاریخ سینما نیست. سینمای جهان آنچنان آثار شاخص دارد که برای نمونه باید از هر ژانر و حتی هر موضوع و هر بازیگر به معرفی جداگانه و تخصصی آثار برتر پرداخت. با این توصیف به معرفی ۱۵ فیلم شاخص سینما می‌پردازیم:

شماره یک پدرخوانده (The Godfather)

پوستر فیلم پدرخوانده ساخته فرانسیس فورد کاپولا

پدرخوانده (The Godfather)

از بهترین فیلم های تاریخ سینما

سال تولید: ۱۹۷۲

کشور سازنده: آمریکا

زبان: انگلیسی

ژانر: درام، جنایی

مدت‌زمان: ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه

کارگردان: فرانسیس فورد کاپولا

بازیگران اصلی: مارلون براندو، آل پاچینو، جیمز کان

امتیاز IMDB: امتیاز ۹٫۲ از ۱۰

قطعا پدرخوانده که یکی از بهترین و مشهورترین فیلم‌های تاریخ است. پیش از این، هیچ فیلمی داستان زندگی گروه‌های خلافکار و گنگسترها را این‌چنین و از زاویه‌ دید خود این افراد، به‌نمایش نگذاشته بود. کارگردانی، فیلم‌نامه و گروه‌ بازیگران پدرخوانده از بهترین‌های تاریخ سینما هستند.

شماره دو رستگاری در شاوشنک (Shawshank Redemption)

پوستر فیلم رستگاری در شاوشنگ ساخته فرانک دارابونت

رستگاری در شاوشنک (Shawshank Redemption)

سال تولید: ۱۹۹۴

کشور سازنده: آمریکا

زبان: انگلیسی

ژانر: درام

مدت‌زمان: ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه

کارگردان: فرانک دارابونت

بازیگران اصلی: تیم رابینز، مورگان فریمن

امتیاز IMDB: امتیاز ۹٫۳ از ۱۰

هرچند این فیلم موفقیتی در فروش نداشت و به‌زحمت هزینه‌ ساختش را تأمین کرد، نقدهای مثبتی از منتقدان دریافت کرد و به فیلم محبوب شبکه‌های تلویزیونی تبدیل شد. این فیلم نهایت امیدبخشی و شکوه گذر زمان را نشان می‌دهد. بازی تیم رابینز و مورگان فریمن هم عالی است.

شماره سه شوالیه تاریکی (The Dark Knight)

نمایی از فیلم شوالیه تاریکی به کارگردانی کرستوفر نولان

شوالیه تاریکی (The Dark Knight)

سال تولید: ۲۰۰۸

کشور سازنده: آمریکا

زبان: انگلیسی

ژانر: اکشن، درام، جنایی

مدت‌زمان: ۲ ساعت و ۳۲ دقیقه

کارگردان: کریستوفر نولان

بازیگران اصلی: کریستن بیل، هیث لجر، آرون اکهارت

امتیاز IMDB: امتیاز ۹ از ۱۰

شوالیه تاریکی یکی از بهترین فیلم‌های دهه‌ نخست قرن ۲۱ است که جایگاه یازدهمین فیلم پرفروش جهان را به خود اختصاص داده است. این فیلم به‌خاطر بازی‌های قدرتمند بازیگران و داستان التهاب‌آورش نظر مثبت منتقدان بسیاری را جلب کرد به ویژه بازی اعجاب‌انگیز حیث لجر.

شماره چهار داستان عامه‌پسند (Pulp Fiction)

نمایی از فیلم داستان عامه پسند به کارگردانی تارانتینو



داستان عامه‌پسند (Pulp Fiction)

سال تولید: ۱۹۹۴

کشور سازنده: آمریکا

زبان: انگلیسی

ژانر: درام، جنایی

مدت‌زمان: ۲ ساعت و ۳۴ دقیقه

کارگردان: کوئنتین تارانتینو

بازیگران اصلی: اوما تورمن، جان تراولتا، ساموئل ال. جکسون

امتیاز IMDB: امتیاز ۸٫۹ از ۱۰

داستان عامه‌پسند به‌خاطر دیالوگ‌های عجیب، داستان غیرخطی و اشاره‌های بسیارش به فرهنگ عامیانه، معروف است. فیلم نامزد ۷ اسکار شد و نخل طلای کن را به‌دست آورد.

شماره پنج خوب، بد، زشت (The Good, the Bad, and the Ugly)

فیلم خوب، بد، زشت به کارگردانی سرجیو لئونه

خوب، بد، زشت (The Good, the Bad, and the Ugly)

سال تولید: ۱۹۶۶

کشور سازنده: ایتالیا، اسپانیا، آلمان غربی، آمریکا

زبان: انگلیسی، ایتالیایی، اسپانیایی

ژانر: تاریخی، وسترن

مدت‌زمان: ۲ ساعت و ۵۸ دقیقه

کارگردان: سرجیو لئونه

بازیگران اصلی: کلینت ایستوود، الی والاش، لی وَن کلیف

امتیاز IMDB: امتیاز ۸٫۸ از ۱۰

این وسترن با بازی کلینت ایستوود، به‌خاطر فیلم‌برداری و موسیقی متن‌اش معروف است. بسیاری «خوب، بد، زشت» را محبوب‌ترین فیلم وسترن تاریخ سینما و بهترین فیلم این ژانر سینمایی می‌دانند.

شماره شش تلقین (Inception)

لئوناردو دی‌کاپریو در فیلم تلقین ساخته کرستوفر نولان



تلقین (Inception)

تلقین یکی از بهترین فیلم های دنیا

سال تولید: ۲۰۱۰

کشور سازنده: آمریکا

زبان: انگلیسی

ژانر: اکشن، ماجراجویانه، علمی‌تخیلی

مدت‌زمان: ۲ ساعت و ۲۸ دقیقه

کارگردان: کریستوفر نولان

بازیگران اصلی: لئوناردو دی‌کاپریو، جوزف گوردون لویت، الیوت پیج

امتیاز IMDB: امتیاز ۸٫۸ از ۱۰

این فیلم که به‌خاطر اصالت داستان، موسیقی و جلوه‌های ویژه‌اش به‌شکلی گسترده تحسین شده است، جوایز متعددی دریافت کرده است. پایان فیلم یکی از بحث‌برانگیزترین پایان فیلم در طول تاریخ سینما است.

شماره هفت دیوانه‌ای از قفس پرید (One Flew Over The Cuckoos Nest)

جک نیکلسون در فیلم دیوانه از قفس پرید ساخته میلوش فورمن

دیوانه‌ای از قفس پرید (One Flew Over The Cuckoos Nest)

سال تولید: ۱۹۷۵

کشور سازنده: آمریکا

زبان: انگلیسی

ژانر: درام

مدت‌زمان: ۲ ساعت و ۱۳ دقیقه

کارگردان: میلوش فورمن

بازیگران اصلی: جک نیکلسون، لوئیز فلچر، دنی دویتو

امتیاز IMDB: امتیاز ۸٫۷ از ۱۰

این فیلم یکی از ۳ فیلمی است که موفق به کسب اسکار در هر ۵ رشته‌ اصلی شد. تا ۲۰ سال بعد، هیچ فیلمی موفق به کسب این رکورد نشد. این فیلم چنان مورد پسند مخاطبان قرار گرفت که برخی سینماهای سوئد به‌مدت ۱۱ سال، به‌طور پیوسته آن را ‌نمایش داده‌اند!

شماره هشت رفقای خوب (Goodfellas)

رفقای خوب ساخته مارتین اسکورسیزی



رفقای خوب (Goodfellas)

سال تولید: ۱۹۹۰

کشور سازنده: آمریکا

زبان: انگلیسی

ژانر: درام، جنایی، زندگی‌نامه

مدت‌زمان: ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه

کارگردان: مارتین اسکورسیزی

بازیگران اصلی: رابرت دنیرو، ری لیوتا، جو پش

امتیاز IMDB: امتیاز ۸٫۷ از ۱۰

رفقای خوب به کاگردانی «مارتین اسکورسیزی» به‌عنوان یکی از بهترین فیلم‌های گانگستری تاریخ سینما شناخته می‌شود که الهام‌بخش «دیوید چیس» در ساخت سریال محبوب شبکه‌ اچ‌بی‌اُ، «خانواده‌ سوپرانو» (The Sopranos) بوده است.

شماره نه ماتریکس (Matrix)

نمایی از فیلم ماتریکس

ماتریکس (Matrix)

سال تولید: ۱۹۹۹

کشور سازنده: آمریکا

زبان: انگلیسی

ژانر: اکشن، علمی‌تخیلی

مدت‌زمان: ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه

کارگردان: لانا واچوفسکی، لی‌لی واچوفسکی

بازیگران اصلی: کیانو ریوز، لارنس فیش‌برن، کری‌آن ماس

امتیاز IMDB: امتیاز ۸٫۷ از ۱۰

این ساخته‌ٔ واچوفسکی‌ها، به‌شکلی گسترده به‌عنوان یکی از بهترین فیلم‌های علمی‌-تخیلی مورد تحسین قرار گرفته است. این فیلم به‌شدت ژانر علمی‌-تخیلی را تحت‌تأثیر قرار داد و با صحنه‌های معروف «شلیک گوله»، استانداردهای تازه‌ای در زمینه‌ٔ مبارزه در فیلم‌های اکشن خلق کرد.

شماره ده سکوت بره‌ها (Silence of the Lambs)

آنتونی هاپکینز در فیلم سکوت بره ها ساخته جاناتان دمی

سکوت بره‌ها (Silence of the Lambs)

سال تولید: ۱۹۹۱

کشور سازنده: آمریکا

زبان: انگلیسی

ژانر: درام، جنایی، دلهره‌آور

مدت‌زمان: ۱۱۸ دقیقه

کارگردان: جاناتان دمی

بازیگران اصلی: جودی فاستر، آنتونی هاپکینز

امتیاز IMDB: امتیاز ۸٫۶ از ۱۰

سکوت بره‌ها فیلمی‌است که در طول سال‌ها به‌تدریج به محبوبیتش افزوده شده است. این فیلم، یکی از ۳ فیلم تاریخ سینماست که موفق به دریافت اسکار در هر ۵ جایزه‌ اصلی شده است.

شماره یازده همشهری کِین (Citizen Kane)

پوستر فیلم همشهری کین ساخته اورسن ولز



همشهری کِین (Citizen Kane)

سال تولید: ۱۹۴۱

کشور سازنده: آمریکا

زبان: انگلیسی

ژانر: درام، رمزآلود

مدت‌زمان: ۱ ساعت و ۵۹ دقیقه

کارگردان: اورسن ولز

بازیگران اصلی: اورسن ولز، جوزف کاتن، دوروتی کامینگور

امتیاز IMDB: امتیاز ۸٫۳ از ۱۰

فیلم پس از نمایش اولیه‌اش در آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، خیلی زود از مرکز توجه خارج شد. اما در کشورهای دیگر مانند فرانسه نقدهای مثبت و تحسین‌برانگیزی دریافت کرد. در نتیجه فیلم دوباره در آمریکا مورد توجه قرار گرفت و به‌نوعی دوباره کشف شد تاجایی‌که جایگاه یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما در تمام دوران‌ها را کسب کرد.

شماره دوازده فهرست شیندلر (Schindler’s List)

پوستر فیلم فهرست شیندلر ساخته استیون اسپیلبرگ



فهرست شیندلر (Schindler’s List)

سال تولید: ۱۹۹۳

کشور سازنده: آمریکا

زبان: انگلیسی

ژانر: تاریخی، درام، زندگی‌نامه

مدت‌زمان: ۳ ساعت و ۱۵ دقیقه

کارگردان: استیون اسپیلبرگ

بازیگران اصلی: لیام نیسن، رالف فاینس، بن کینگزلی

امتیاز IMDB: امتیاز ۹ از ۱۰

این فیلم که اقتباسی از رمان «عهد شیندلر» نوشته‌ٔ «توماس کنیلی» است، نه‌تنها موفق به کسب ۷ اسکار شد، بلکه در جایگاه یکی از بهترین فیلم‌های قرن قرار گرفت. فیلم داستان زندگی «اسکار شیندلر»، تاجری است که در طول جنگ جهانی دوم با استخدام هزاران یهودی، جان آنها را نجات داد.

شماره سیزده نجات سرباز رایان Saving private ryan

پوستر نجات سرباز رایان ساخته استیون اسپیلبرگ

نجات سرباز رایان Saving private ryan

سال تولید: ۱۹۹۹

کشور سازنده: آمریکا

زبان: انگلیسی

ژانر: جنگی

مدت‌زمان: ۱۷۰ دقیقه

کارگردان: استیون اسپیلبرگ

بازیگران اصلی: تام هنکس، ادوارد برنز، مت دیمون، تام سایزمور

امتیاز: ۸.۶ از ۱۰

شاید به جرات بتوان گفت تنها بیست دقیقه‌ی اول شاهکار اسپیلبرگ کافی است تا این فیلم را جمع بهترین فیلم‌های تاریخ قرار دهد. در سینما کم فیلم خوب و با کیفیت ساخته نشده. این فیلم یکی از بهترین‌های آن‌هاست. قاب بندی‌های بی نظیر. ریتم بالا و هیجانی که این فیلم دارد را کمتر فیلمی دارد.

شماره چهارده بر باد رفته ؛ Gone with the wind

نمایی از فیلم کلاسیک برباد رفته ساخته فلمینگ



بر باد رفته ؛ Gone with the wind

سال ساخت: ۱۹۳۹

امتیاز ای ام دی بی: ۸/۲

کارگردان: ویکتور فلمینگ

بازیگران: کلارک گیبل ، ویوین لی و اولیویا دی هاویلند

همه مردم دنیا اسم این فیلم را شنیده‌اند . فیلم عاشقانه یک شاهکار در سینماست و ژانری عاشقانه دارد .

بر باد رفته در زمان اکران طوفانی به وسعت یک کشور اجرا کرد و برنده دوازدهمین دوره جایزه اسکار ، برنده ۱۰ جایزه اسکار در حوزه‌های مختلف از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه اقتباسی، بهترین بازیگر نقش اول زن و غیره شد.

شماره پانزده در بارانداز ؛ On the waterfront

نمایی از فیلم در بارانداز ساخته الیا کازان

در بارانداز ؛ On the waterfront

سال ساخت: ۱۹۵۴

امتیاز ای ام دی بی: ۸/۱

کارگردان: الیا کازان

بازیگران: کارل مالدن ، مارلون براندو ، اوا ماری سنت

فیلم در بارانداز یک اثر جنایی و یکی از برترین فیلم هاییست که برنده اسکار شده است. این فیلم فروش بسیار خوبی در گیشه داشت . این فیلم موفق به دریافت ۸ جایزه اسکار در رشته های مختلفی مانند بهترین فیلمنامه ، بهترین کارگردان و غیره شد.