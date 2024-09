دکتر یونس کریم‌پور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: جنس و گونه‌های جدید از مناطق اطراف ارومیه شامل دره شهدا، منطقه سرو، اطراف دریاچه مارمیشو، کوه سیر و تعداد هفت گونه نیز از استان آذربایجان شرقی (در قالب رساله دکتری خانم مریم اسدی فارفار) جمع آوری و شناسایی شده‌اند.

وی افزود: شناسایی و توصیف این گونه‌ها با همکاری پرفسور حسین لطف‌علی‌زاده متخصص تاکسونومی حشرات از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، دکتر محمدرضا کاویانپور متخصص تاکسونومی کنه‌ها و متخصصین مختلف از کشورهای، روسیه، اوکراین، ترکیه، مجارستان، دانمارک، جمهوری چک، انگلستان و فرانسه صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: مقالات این یافته های جدید در مجلات Zootaxa ، Vestnik Zoologii ، Zoosystematica Russica ، Acta Societatis Zoologicae Bohemicae ، European Journal of Taxonomy ، International Journal of Environmental Studies ، Zoology in the Middle East و International Journal of Acarology به چاپ رسیده است.

عضو هیات علمی گروه گیاه‌ پزشکی دانشگاه ارومیه با بیان این که تغییرات اقلیمی، تخریب زیستگاه‌ها و ورود و دست اندازی انسان به زیست بوم های طبیعی باعث حذف و کاهش جمعیت تعداد زیادی از گونه‌های گیاهی و جانوری در ابعاد جهانی شده است، ادامه داد: حشرات از مهم‌ترین شاخص‌های زیستی برای سالم و تمیز بودن زیست بوم‌های آبی و خاکی بوده و سریعا به تغییرات کیفی در زیست بوم‌ها واکنش نشان می‌دهند.

کریم پور، شهروندان را به رعایت اخلاق طبیعت گردی توصیه کرد و گفت: مردم در زمان حضور در زیستگاه‌های طبیعی، از کندن و سوزاندن گیاهان اکیدا خودداری کرده و از به جا گذاشتن و انباشت انواع زباله‌ها، دورریزها، آلاینده ها و به ویژه پلاستیک‌ها در دامن طبیعت کاملا پرهیز کنند.

وی افزود: کشف، گزارش و توصیف این تعداد از گونه‌های مختلف حشرات از اطراف ارومیه برای اولین بار در جهان، نشان دهنده آن است که آذربایجان غربی با داشتن زیستگاه‌ها و زیست بوم‌های متنوع از غنای گونه‌ای بسیار خوبی برخوردار بوده و لازم است که ضمن مراقبت از این زیستگاه‌ها، در آینده تلاش‌های بیشتری برای کشف و شناسایی گونه‌های جدید از مناطق مختلف استان صورت گیرد.