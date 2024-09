به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، رئیس مرکز اقیانوس‌شناسی خلیج فارس هدف از ‏انتشار این ویژه‌نامه که با عنوان ‏Understanding Oceanographic and Ecosystem ‎Characteristics of the Persian Gulf: A ‎Poorly Understood System‏ منتشر شده است را ‏گردآوری تحقیقات پیشرو در زمینه ویژگی‌های اقیانوس‌شناسی و اکوسیستم‌های خلیج فارس به‌ ‏عنوان منطقه‌ای بسیار مهم و در عین حال پیچیده، بیان کرد.

مریم قائمی ضمن با اهمیت خواندن منطقه زیست محیطی، اقتصادی و ژئوپلیتیک خلیج فارس، راه‌‏اندازی این ویژه‌نامه را از این جهت که باعث افزایش تکرار نام خلیج فارس در انتشارات معتبر ‏بین‌المللی خواهد شد، مهم توصیف کرد و گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر انتشارات ‏علمی با نام مجعول، افزایش یافته است و لذا نیاز فوری به افزایش مقالاتی که این ‏منطقه را با نام تاریخی خلیج فارس معرفی می‌کنند، احساس می‌شود. ‏

قائمی که «ادیتور مسئول» این ویژه‌نامه را بر عهده داشت، در خصوص این نشریه اظهار کرد: مجله ‏Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography ‌‏یکی از معتبرترین مجلات در ‏حوزه اقیانوس‌شناسی است و به انتشار پژوهش‌های پیشرو در علوم دریایی شهرت دارد. انتشار ‏شماره ویژه مزین به نام خلیج فارس در این مجله معتبر، یک دستاورد چشمگیر است که اهمیت این ‏منطقه را در مباحث علمی جهانی تقویت می‌کند‎.‎

ارسال مقالات مرتبط به این ویژه‌نامه، از طریق لینک زیر امکان‌پذیر خواهد بود. ‏

https://www.sciencedirect.com/journal/deep-sea-research-part-ii-topical-studies-in-‎oceanography/about/call-for-papers#understanding-oceanographic-and-ecosystem-‎characteristics-of-the-persian-gulf-a-poorly-understood-system