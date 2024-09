«یکشنبه» به جشنواره تیرانا راه پیدا کرد

به گزارش ایرنا از روابط عمومی پروژه، فیلمنامه کوتاه داستانی «یکشنبه» به نویسندگی ایمان داوری در جدیدترین رقابت بین‌المللی خود به جشنواره «تیرانا» در کشور آلبانی راه یافت تا به سومین موفقیت خود در جشنواره‌های جهانی دست پیدا کند.

جشنواره فیلم تیرانا یکی از مھمترین رویدادھای سینمایی اروپایی و از جشنواره‌ھای مورد تأیید آکادمی اسکار و جوایز فیلم اروپایی است.

بیست و دومین دوره این جشنواره ۲۲ تا ۲۸ سپتامبر (یکم تا هفتم مهر) در تیرانا، پایتخت آلبانی برگزار می‌شود.

فیلمنامه «یکشنبه» پیش از این نیز، جایزه دوم بهترین پیچش (twist) داستانی فیلمنامه کوتاه از جشنواره «وحشت، دوربین، حرکت» در آمریکا را دریافت کرد و در بخش نهایی هشتمین جشنواره «۱۳ ترس» در آمریکا نامزد دریافت جایزه شده است.

ایمان داوری یکی از فیلمنامه‌نویسان و کارگردانانی است که آثار مختلفی در قالب فیلم و فیلمنامه در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی داشته و جوایز متعددی را نیز کسب کرده است.

این فیلمنامه‌نویس و کارگردان پیش از این، جایزه اول جشنواره فلیکر رود آیلند آمریکا برای فیلمنامه «خوابِ بیدار» (sleep no more)، جایزه فیلمنامه کوتاه جشنواره گندم‌های طلایی ترکیه برای فیلمنامه «رهایی» (set free)، جایزه بهترین فیلمنامه فستیوال پنج قاره‌ ونزوئلا برای فیلمنامه x، جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره HYBRID GENRE film France، جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره Only the best film در آمریکا و لوح تقدیر جشنواره A Royal Chance Film Festival در آمریکا را از آن خود کرده است.