به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از وبگاه فیز، یکی از اکوسیستم‌های (بوم‌سازگان) متنوع این سیاره، نزدیک‌تر از چیزی است که تصور می‌کنیم؛ درست داخل دهانمان! دهان ما یک زیست‌بوم پررونق از بیش از ۵۰۰ گونه مختلف باکتری است که در جوامع متمایز و ساختارمندی به نام بیوفیلم (زیست‌لایه) زندگی می‌کنند. تقریباً همه این باکتری‌ها با تقسیم به دو قسمت رشد می‌کنند و یک سلول مادر باعث ایجاد دو سلول دختر می‌شود.

پژوهشگران آزمایشگاه بیولوژیکی دریایی (یک مرکز بین‌المللی برای تحقیق و آموزش در علوم زیستی و زیست‌محیطی) و درمانگاه دندانپزشکی اِی‌دی‌اِی فورسایث (ADA Forsyth) در آمریکا به تازگی، سازوکاری فوق‌العاده‌ از تقسیم سلولی را در کورینه باکتریوم ماتروچوتی (Corynebacterium matruchotii)، یکی از رایج‌ترین باکتری‌هایی که در پلاک دندان زندگی می‌کنند، کشف کردند.

کورینه باکتریوم باسیل‌های گرم مثبت هوازی گروهی غیر هم‌جنس از باکتری‌ها هستند که بر اساس خاصیت مورفولوژی سلولی خود طبقه‌بندی می‌شوند. کورینه باکتریوم ماتروچوتی یک باکتری رشته‌ای است که در آنِ واحد به چندین سلول تقسیم می‌شود؛ این فرآیند نادر شکافت چندتایی نامیده می‌شود.

گروه پژوهشی مشاهده کردند سلول‌های باکتریوم ماتروچوتی بسته به طول سلول مادر، به طور هم‌زمان به ۱۴ سلول مختلف تقسیم می‌شوند. رشته‌های کورینه باکتریوم ماتروچوتی به عنوان یک داربست در پلاک دندان که یک بیوفیلم است، عمل می‌کنند. پلاک دندان فقط یکی از جوامع میکروبی در میان تعداد فراوانی از میکروارگانیسم‌هایی (میکروب‌هایی) است که در بدن انسان سالم زندگی و با آن همزیستی می‌کنند؛ این محیط به عنوان میکروبیوم انسانی شناخته می‌شود.

حاصل این پژوهش در هفته‌نامه مقالات آکادمی ملی علوم آمریکا (Proceedings of the National Academy of Sciences) منتشر شده است.