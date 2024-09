به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از وبگاه مِدیکال اِکسپرس، پژوهش صورت‌گرفته توسط مؤسسه ملی سلامت آمریکا نشان داد با اندازه‌گیری دو نوع چربی در جریان خون همراه با پروتئین واکنشی سی‌آرپی که نشانگر التهاب است، می‌توان خطر ابتلای زنان به بیماری‌های قلبی‌عروقی در چند دهه آینده را پیش‌بینی کرد.

این یافته‌ها که به‌عنوان پژوهش‌های اخیر در کنگره انجمن قلب و عروق اروپا ۲۰۲۴ ارائه شد، در مجله پزشکی نیوانگلند (the New England Journal of Medicine) منتشر شد.

برای این پژوهش، پژوهشگران نمونه خون و اطلاعات پزشکی ۲۷ هزار و ۹۳۹ زن را بررسی کردند. زنانی که اطلاعات پزشکی آن‌ها در این پژوهش استفاده شد، بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ دارای میانگین سنی ۵۵ سال بودند و به مدت ۳۰ سال تحت نظر قرار گرفتند. در این دوره، ۳ هزار و ۶۶۲ نفر از آنان، حمله قلبی، سکته مغزی، جراحی قلب باز را تجربه کردند یا بر اثر بیماری قلبی‌عروقی از دنیا رفتند.

پژوهشگران این موضوع را بررسی کردند که چگونه پروتئین سی‌آرپی با حساسیت بالا، همراه با اِل‌دی‌اِل یا لیپوپروتئین با چگالی کم، دسته‌ای از لیپوپروتئین‌ها را که کلسترول را به بافت‌های خارج کبدی انتقال می‌دهند و لیپوپروتئین (a) را که نوعی لیبوپروتئین است، به طور مجزا و جمعی این رویدادها را در آینده رقم می‌زنند.

پژوهشگران برای افزایش سلامت قلب و عروق، بر پیشگیری اولیه تأکید دارند که شامل فعالیت بدنی منظم، داشتن یک رژیم غذایی سالم برای قلب، مدیریت استرس و اجتناب از اِستعمال دخانیات یا ترک سیگار است. سایر اقدامات برای افرادی که خطر ابتلا به بیماری قلبی‌عروقی در آن‌ها زیاد است شامل استفاده از دارو برای کاهش کلسترول و/یا کاهش التهاب است.