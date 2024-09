نماهنگ فلسطینِ آزاد منتشر شد+ فیلم

به گزارش ایرنا از موسسه منتظران منجی قطعه موسیقیایی "Free Free Palestine!" به‌عنوان یک قطعه هنری و اعتراضی برای حمایت از مردم فلسطین ساخته شده است. این اثر نمایانگر صدای مقاومت و آرزوی آزادی‌طلبان سراسر جهان برای پایان دادن به اشغالگری و ظلم در فلسطین است. شعر این موزیک که توسط حسن توکلی سروده شده، تلفیقی از شعارهای شنیده شده در راهپیمایی‌های حمایت از فلسطین در سراسر جهان است و با ترکیب زبان‌های مختلف و استفاده از اصطلاحات معروف اعتراضی، توانسته است پیام خود را به طیف وسیعی از مخاطبان برساند.

مردم جهان در شهرهایی در قلب قاره‌هایی که کیلومترها با فلسطین فاصله دارند، برای آزادی مردم فلسطین فریاد می‌زنند «Free Free Palestine!»، شعاری که تمامی مرزهای مرسوم جهان را در مدتی کوتاه از هم گسسته و بی هیچ تلاش و کوششی به قلب شهرها و کشورها راه یافته است. در این اعتراض ها شعارها و زمزمه‌های بسیاری شنیده می‌شود که تمامی آنها پیرامون آرمان آزادی مردم ستم‌دیده فلسطین است.

در این میان هنرمندان بسیاری با این حرکت جهانی همگام شده اند و پویش بین المللی «امام مهدی کیست؟» نیز با هدف آشنا کردن، همراه کردن و معرفی هسته مرکزی مقاومت فلسطینیان که امید به آینده موعود جهان دارند، این قطعه موسیقیایی را منتشر کرده است.

متن اثر موسیقیایی "Free Free Palestine!":

We are Waiting for the dawn of light

ما منتظران طلوع نوریم

As Voices echo through the night

فریادها در شب طنین‌انداز می‌شود

From the river to the sea

از نهر تا بحر

Palestine will soon be free.

Oh free... Oh free

فلسطین به زودی آزاد خواهد شد.

Listen to the prayer of the people tonight

امشب گوش به دعای مردمان بسپار

Calling on the savior to show them light

از منجی می‌خواهند که نور را نشانشان دهد

Rise up! It’s time for you and I to shine

برخیز! زمان درخشیدن من و توست

Chanting free, free Palestine!

با فریاد فلسطین آزاد باد، آزاد!