به گزارش ایرنا، فیلمسازان فلسطینی با امضای نامه‌ای سرگشاده نسبت به موضع «غیرانسانی و نژادپرستی» هالیوود نسبت به فلسطینی‌ها اعتراض کرده و از «همکاران بین‌المللی در صنعت سینما» خواستند تا در این مورد اعتراض کنند.

«امی» نگذاشت صدای مظلومیت غزه به جشنواره برسد!

ده‌ها چهره از جمله الیا سلیمان و فرح نابلسی به تلاش‌ها برای حذف مستند بیسان عودا از امی واکنش نشان دادند.

این نامه که در ورایتی منتشر شد، توسط افراد سرشناسی از جمله الیا سلیمان، کارگردان فیلم مداخله الهی و باید بهشت ‌باشد، هانی ابواسد (اکنون بهشت) و فرح نابلسی، کارگردان فیلم بلند آینده معلم، امضا شد.

در این نامه آمده است: «ما قدرت تصویر و سینما را به خوبی درک می‌کنیم و برای مدت‌های طولانی از رفتار غیرانسانی و نژادپرستی که برخی در صنعت سرگرمی غرب نسبت به مردم ما نشان می‌دهند، حتی در این سخت‌ترین زمان‌ها، خشمگین هستیم.»

این روزنامه می‌افزاید:«ما هنوز باید با تبلیغات نژادپرستانه ضد فلسطینی و عموماً ضد عرب که در رسانه‌های سرگرمی غربی بسیار رایج است، مبارزه کرده و به شدت به چالش بکشیم. وضعیت همین حالا باید پایان یابد»

این اعتراض به دلیل تلاش‌ها برای حذف مستند بیسان اودا با عنوان «من اهل غزه هستم و هنوز زنده‌ام»، It's Bisan from Gaza and I'm Still Alive از جوایز خبری و مستند امی است.

نهادی که جوایز امی را سازماندهی می‌کند، از لغو نامزدی خودداری کرد و گفت که «نمی‌تواند گزارش‌ها را تأیید کند»

در این نامه از ناتاس به دلیل "ایستادن در برابر فشار" تشکر شده و آمده است: "تلاش برای سانسور صدای بیسان تنها آخرین تلاش سرکوبگرانه برای انکار فلسطینیان از حق بازپس گیری روایت ما، اشتراک گذاری تاریخ ما و در این مورد جلب توجه به جنایاتی است که در حق ما رخ می‌دهد.