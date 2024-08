به گزارش خبرنگار تلویزیون ایرنا، داستانِ مینی سریال جدید چهار قسمتی «نوری که نمی‌توانیم ببینیم» (All the Light We Cannot See) که یک درامِ تاریخی و جنگی محصول ۲۰۲۳ آمریکا به کارگردانی استون نایت، ماجرای دختر جوان نابینایی است که در طول اشغال فرانسه به دست آلمان نازی سعی می‌کند با پیامهای کدگذاری شده در یک موج رادیویی محلی به سربازان کمک کند. از سویی دیگر سرباز جوانی آلمانی هم که متخصص کشف فرکانسهای رادیویی است به دلیل علاقه‌ای که به صدای این دختر پیدا کرده و پیشینه مشترک‌شان، سعی دارد تا از او حفاظت کند.

در این سریال بازیگرانی چون آریا میا لوبرتی، لارس آیدنگر و لوئیس هافمن به ایفای نقش پرداخته اند. این مجموعه تلویزیونی توانسته امتیاز ۷ از ۱۰ را از درگاه تخصصی IMDB کسب کند.

پخش این مینی سریال از بامداد شنبه ۱۰ شهریور در ساعت صفر آغاز و به مدت چهار شب ادامه خواهد یافت و بازپخش آن در ساعت های ۱۱ و ۱۸ همان روز خواهد بود.