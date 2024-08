به گزارش خبرنگار کتاب ایرنا، کتاب «سرآغاز حیات» در سه فصل تنظیم شده است و پرسش‌ها و پاسخ‌هایی را مطرح می‌کنند. در فصل اول «چگونه اجزای یک سیاره قابل سکونت را سرهم‌بندی کنیم»، تاریخچه عناصر بیوژنیک یا زیست‌زا را، از منشا آن‌ها در ستاره‌ها گرفته تا نحوه تحویل آن‌ها به زمین و سایر سیارات قابل سکونت در کهکشان راه شیری، ردیابی می‌شود.

در فصل دوم «از غیرزنده تا تقریبا زنده» توضیح می‌دهد که چگونه مولکول‌های آلی ساده در طول زمان پیچیده‌تر شدند و در نهایت به شکل ساختارهایی سرهم‌بندی می‌شوند که تقریبا زنده هستند، اما نه به ‌طور کامل. فصل سوم «آنچه هنوز کشف نکرده‌ایم»، به سوالاتی می‌پردازد که تا کنون بی‌پاسخ مانده‌اند. به نظر می‌رسد ممکن است در آینده چگونگی شکل‌گیری حیات روی کره زمین مشخص شود.

این کتاب با عنوان Origin of Life: What Everyone Needs to Know در سال ۲۰۲۰ در ۱۱۰ صفحه توسط دفتر نشر دانشگاه آکسفورد منتشر شد.

جلد اصلی کتاب

درباره نویسنده

دیوید ویلسون دیمر متولد ۲۱ آوریل ۱۹۳۹ زیست‌شناس آمریکایی و استاد محقق مهندسی زیست مولکولی در دانشگاه کالیفرنیا، سانتا کروز است. دیمر سهم قابل توجهی در زمینه بیوفیزیک غشا داشته است. کار او منجر به یک روش جدید برای تعیین توالی DNA و درک کامل‌تر از نقش غشاها در منشاء حیات شد. وی در سال ۱۹۸۵ بورسیه گوگنهایم را دریافت کرد که از تحقیقات در دانشگاه ملی استرالیا در کانبرا برای بررسی ترکیبات آلی در شهاب سنگ مورچیسون حمایت کرد. او از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ به عنوان رئیس انجمن بین المللی برای مطالعه منشاء حیات خدمت کرد.

دیوید ویلسون دیمر زیست‌شناس آمریکایی

قسمتی از متن کتاب

شرایط چرخه‌ای برای شروع حیات ضروری بود

حیات امروزی با فرایندهای چرخه‌ای مشخص می‌شود که بارزترین آن‌ها چرخۀ رشد و تولید مثل است. در غیاب این چرخه، هرگز امکان نداشت حیات فراتر از واکنش‌های شیمیاییِ ساده قدم بگذارد. دلیلش آن است که حیات از اطلاعات ژنتیکی برای هدایت رشد استفاده می‌کند، و در هر چرخۀ تولید مثل تغییرات کوچکی به نام جهش در توالی‌های DNA که اطلاعات وراثتی را رمزگذاری می‌کند رخ می‌دهد.

بیشتر جهش‌ها بی‌ضررند، اما تعداد کمی نیز کشنده‌اند و باعث انقراض آن رشته از حیات می‌شوند. بااین حال، تعداد اندکی از جهش‌ها به نوعی مفید هستند، مانند جهش‌هایی که به برخی باکتری‌ها توان مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک‌های کشنده را می‌دهد. وقتی به شواهد فسیلی می‌نگریم، می‌بینیم که حیات از زمان شروع آن در چهار میلیارد سال پیش به طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر شده است و یگانه راه برای وقوع این پیچیدگی، وجود چرخه‌های رشد و تولید مثل است که موجب تجمیع جهش‌ها و تغییر جمعیت موجودات زنده می‌شود.

یکی از چرخه‌هایی که چندان آشکار نیست بخشی از چرخۀ تولیدمثل گیاهان است. گیاهان برای رشد باید به آب دسترسی داشته باشند. تولید مثل در گیاهان با تولید دانه یا هاگ انجام می‌شود که امکان پراکنده شدن اطلاعات ژنتیکی در محیط را فراهم می‌کند. بذر گیاه عمدتاً خشک است و درد غیاب آب مایع، به حالت نهفته باقی می‌ماند هنگامی که آب در دسترس بذر قرار می‌گیرد، سلول‌های بذر شروع به رشد و تکثیر می‌کنند تا زمانی که به یک گیاه بالغ تبدیل شود. چرخه‌های رطوبت-خشکی یکی از ویژگی‌های گیاه است، اماتعداد کمی از جانوران مانند تادیگرادها، که به خرس‌های آبی هم معروف‌اند، نیز می‌تواند از خشکی جان سالم به در ببرند. از آن‌جا که این چرخه‌ها برای حیات امروزی ضروری‌اند، شاید برای شروع حیات نیز ضروری بوده‌اند. (صفحه ۸۳ و ۸۴)

کتاب «سرآغاز حیات» نوشته دیوید ویلسون دیمر و ترجمه اقبال جاسمی در ۱۶۸ صفحه، با شمارگان ۷۷۰ نسخه در قطع رقعی و با کاغذ بالکی در زمستان ۱۴۰۲ توسط انتشارات ققنوس منتشر شد.