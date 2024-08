نشان بین المللی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حوزه درمان

به گزارش ایرنا از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، محسن رمضانی روز پنجشنبه اعلام کرد: این نشان سازمان جهانی بهداشت توسط درمانگاه استئوپاد مرکز تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مستقر در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ساری کسب شده است.

وی توضیح داد: Capture the Fracture یک برنامه جهانی برای تسهیل اجرای برنامه هماهنگی مراقبت پس از شکستگی (PFC) مانند خدمات ارتباطی شکستگی (FLS) است که توسط بنیاد بین المللی پوکی استخوان برای تسهیل اجرای مدل های هماهنگ و چند رشته ای مراقبت برای پیشگیری از شکستگی ثانویه ایجاد شد.

مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: این برنامه بستری برای تبادل جهانی پروژه ها و منابع موجود در FLS و استراتژی های پیاده سازی محلی را فراهم می کند و مهم‌ترین قدم در بهبود مستقیم مراقبت از بیمار و کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی مرتبط با شکستگی مارپیچی در سراسر جهان شناخته می‌شود .

وی افزود: با اجرای FLS می توان برای بهبود مستقیم مراقبت از بیمار و کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی مرتبط با شکستگی مارپیچی در سراسر جهان انجام داد.

مدیر امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: تائید برنامه علمی دوره کارشناسی پزشکی ( A Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery: MBBS ) در کنار پزشکی عمومی( MD: Doctor of Medicine) از سوی سازمان جهانی بهداشت‌ و کسب گواهینامه اعتبار بین المللی توسط گروه آموزشی کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تا سال۲۰۳۰ از فدراسیون جهانی کاردرمانی ( World Federation of Occupational Therapists ) از دیگر افتخارات کسب شده دانشگاه در حوزه آموزش پزشکی بود و این اتفاقات تأثیر بسزایی در رتبه‌بندی جهانی دانشگاه دارد.

همچنین تحولات و ارتقای بهداشت و درمان مازندران در چهار دهه اخیر شگفت انگیز و خیره کننده است و این حوزه از استان علاوه بر اینکه توانسته در ارائه خدمات لازم به مازندرانی ها به خوبی عمل کند سودای بین المللی سازی خدمات بهداشتی درمانی این دیار هم عملی شده است.

نظام بهداشت و درمان مازندران توانسته به تحولی شگرف دست یابد و از وضعیتی که بسیاری از مناطق استان از داشتن یک درمانگاه ساده محروم بود خارج شده است و امروز این استان پیشتاز طرح‌های ملی نظیر پزشک خانواده است.

از خاطره مردم مازندران هنوز این مساله پاک نشده است که به دلیل کمبود نیروهای متخصص در حوزه بهداشت و درمان سالهای قبل پزشکان خارجی در مراکز درمانی و بیمارستانی استان خدماتدهی می کردند و به نوعی استان وابسته به نیروهای متخصص از دیگر کشورها از جمله هند و بنگلادش بود.

طی سالها نتیجه تلاش برای فراهم آوردن زیرساخت های سخت افزاری و نیروهای انسانی متخصص وضعیت به گونه ای شده است که اکنون بسیاری از بیماران از مناطق مختلف جهان برای درمان به ایران و مازندران سفر می‌کنند و این استان در توریست سلامت نیز در منطقه سرآمد است.

۴۰ بیمارستان دولتی و خصوصی در این استان فعالیت می کنند با زیرساخت هایی که فراهم شده است ماهانه ۱۰ تا ۱۵ بیمار از کشورهای دیگر برای انجام جراحی و یا دیگر مداخلات درمانی در بیمارستان های استان بستری می شوند.

بیمارستان خاتم بهشهر در زمینه چشم، بیمارستان فاطمه زهرا (س) در ساری در بخش قلب، بیمارستان امام خمینی(ره) ساری در بخش سرطان شناسی و ناباروری، بیمارستان های رامسر و چالوس در بخش جراحی و گوارش آمادگی پذیرش بیماران خارجی را دارند.

همچنین این پنج بیمارستان دولتی در این زمینه فعال هستند، بیمارستان‌های خصوصی نیز پای کار آمدند که بیمارستان های فکوری جویبار، شفای ساری و شمال آمل نیز در این زمینه آمادگی پذیرش بیماران خارجی را دارند.

علاوه بر جذب دانشجویان خارجی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مازندران و همچنین پذیرش و درمان بیماران کشورهای دیگر در بیمارستان های این استان به وضعیتی در حوزه بهداشت درمان بین المللی رسیدیم که کشورهای دیگر از اساتید و کارشناسان بهداشت درمان استان برای آموزش و ارائه خدمات تخصصی به کشورشان دعوت می کنند.

در اقدام اخیر نیز تیم چهار نفره از مسوولان امر حوزه بهداشت درمان کشور تاجیکستان به مازندران سفر کردند و از امکانات ،‌تجهیزات و خدمات آموزشی و درمانی سه بیمارستان امام خمینی (ره) ساری،‌بیمارستان رازی قائمشهر و بیمارستان فاطمه زهرا(س) ساری بازدید کردند.