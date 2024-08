به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، گرما در هفته سوم مردادماه تقریبا به اوج رسید و بسیاری ادارات و دستگاه‌ها برخی روزهای هفته گذشته تعطیل بودند. دانشگاه‌ها هم مطابق روال هر ساله در این ایام تعطیل هستند و تقریبا مرداد تنها ماه تعطیلی دانشگاه‌ها نه فقط در ایران در اکثر کشورهاست.

ستاد وزارت علوم و به طور مشخص سازمان امور دانشجویان به عنوان متولی امور فرهنگی و ورزشی دانشجویان با توجه به تعطیلی این ماه از فرصت برای برگزاری مسابقات ورزشی و دیگر گردهم‌آیی‌های دانشجویان استفاده می‌کند، طی هفته گذشته نیز الپیماد فرهنگی ورزش دختران و پسران دانشجو در دو دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی این شهر آغاز به کار کرد و تا میانه هفته پیش‌رو ادامه دارد.

همزمان با این رویداد ملی، المپیک پاریس نیز که از پنجم مرداد آغاز شده و تا ۲۱ مرداد ادامه خواهد داشت، با درخشش شماری از ورزشکاران ایرانی همراه بود. مبینا نعمت‌زاده در این رقابت‌ها موفق به کسب مدال برنز در رشته ورزشی تکواندو شد و در پی این پیروزی رئیس دانشگاه تهران اعلام کرد که این دانشگاه، مبینا نعمت‌زاده، مدال‌آور المپیک ۲۰۲۴ پاریس را بدون کنکور پذیرش می‌کند.

اما بعد سوالاتی در مورد دلیل و شیوه پذیرش این مدال‌اور ایرانی مطرح شد که سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در این مورد توضیح مناسبی ارائه کرد.

سرپرست این سازمان اعلام کرد: بر اساس مصوبه جلسه ۱۰۶ مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۶۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمام قهرمانان ورزشی دارای مدال طلا، نقره و برنز مسابقات المپیک، جهانی و آسیایی می‌توانند بدون شرکت در آزمون در رشته علوم ورزشی ادامه تحصیل دهند و این عزیزان باید درخواست خود را از طریق کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه کنند.

عبدالرسول پورعباس خاطرنشان کرد: قهرمانان ایران اسلامی برای آمادگی شرکت در مسابقات مدت زیادی در اردوهای آمادگی به سر می‌برند و با تمهیدات پیش بینی شده امکان ادامه تحصیل این عزیزان که در رشته‌های مختلف ورزشی افتخارآفرینی می‌کنند فراهم شده است.

اصفهان؛ گردهم‌آیی دانشجویان ورزشکار

شانزدهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های کشور از ۱۵ مردادماه در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز و تا ۲۴ مرداد جاری ادامه دارد. این المپیاد در بخش دانشجویان پسر نیز از ۱۶ مرداد آغاز شده و تا ۲۵ مرداد در دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود. دو دانشگاه اصلی اصفهان در این روزهای تابستانی در مجموع میزبان حدود پنج هزار دانشجوی دختر و پسر در شانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه‌های کشور هستند.

در این المپیاد ورزشی ۲ هزار و ۲۲۵ دانشجوی دختر از ۱۲۸ دانشگاه در ۱۳ رشته هندبال، والیبال، فوتسال، بسکتبال، تنیس‌ روی‌ میز، تکواندو، شنا، بدمینتون، شطرنج، دو و میدانی، ووشو، کاراته و تیراندازی با هم رقابت می‌کنند. همچنین در شانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان حدود سه هزار دانشجوی پسر از ۱۲۰ دانشگاه حضور دارند که در ۱۶ رشته با هم رقابت می‌کنند.

در مجموع بیش از چهار هزار شرکت‌کننده شامل ورزشکاران، سرپرستان، مربیان، داوران و عوامل اجرایی در این مسابقات در دانشگاه اصفهان حضور دارند.

بزرگداشت سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی و مراسم سومین دوره تربیت و تعالی استاد شهید دکتر محسن فخری زاده ویژه اعضای هیات علمی، فرماندهان و مدیران دانشگاه جامع امام حسین (ع) از مهمترین رویدادهایی بود که این هفته برگزار شد.

همچنین در هفته‌ای که گذشت خبرهایی از جایگاه دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌ها، پیوستن فصلنامه پژوهش در آموزش‌عالی به مجلات بین‌المللی دسترسی آزاد، اعلام نتایج علمی نوبت دوم کنکور ۱۴۰۳ و پذیرش مبینا نعمت زاده در دانشگاه تهران نیز منتشر شد.

نخستین رویداد هفته گذشته مراسم سومین دوره تربیت و تعالی استاد شهید دکتر محسن فخری زاده ویژه اعضای هیات علمی، فرماندهان و مدیران دانشگاه جامع امام حسین (ع) بود. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم دانشگاه جامع امام حسین (ع) را در زمینه عمل به وظایف خود که به گفته رهبر معظم انقلاب تولید علم، تربیت عالم و جهت دادن به فعالیت‌ وی است موفق دانست.

محمدعلی زلفی‌گل درخصوص مشکلات تربیت دانشجویان گفت که یکی از مشکلات تربیت دانشجویان در راستای مهارت محوری آن است که سایر دانشگاه‌های کشور میدان عمل یا زمینه انجام کار را برای دانشجو در اختیار ندارند و دانشجویان به راحتی در میدان عمل قرار نمی‌گیرند به عنوان مثال کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در اختیار وزارت علوم نیست، در حالی که بیمارستان‌ها همه تحت نظر وزارت بهداشت است و میدان عمل برای دانشجویان پزشکی و پرستاری مهیا است.

جایگاه دانشگاه‌ها در رتبه بندی‌ها؛ بهبود در تایمز و کیو.اس و افت در شانگهای

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام در گزارشی به فعالیت بیش از ۱۵ ساله مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در حوزه های مرتبط با علم‌سنجی و رتبه‌بندی به عنوان مرجع ملی و بین‌المللی در این حوزه اشاره کرد و گفت: این موسسه رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور را هر ساله انجام می دهد. با توجه به ماده ۹۳ در اجرای بند (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه هفتم، تعداد دانشگاه های ایران با رتبه زیر ۵۰۰ در یکی از نظام های رتبه‌بندی بین‌المللی، باید به ۲۰ دانشگاه برسد.

طبق گزارش سیداحمد فاضل‌زاده ۹ دانشگاه کشور در رتبه بندی کیو اس ۲۰۲۵ حضور داشتند که دانشگاه‌ صنعتی شریف با رتبه ۳۴۲، تهران با رتبه ۳۶۸، صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴۰۳ و علم و صنعت ایران با رتبه ۴۳۶ و صنعتی اصفهان با رتبه ۴۸۹ به ترتیب رتبه اول تا پنجم ایران را کسب کرده اند. همچنین دانشگاه‌های تبریز با رتبه ۵۵۲، شیراز با رتبه ۷۰۰-۶۹۱، شهید بهشتی با رتبه ۹۰۰-۸۵۱ و فردوسی مشهد با رتبه ۱۰۰۰-۹۵۱ دیگر دانشگاه‌های حاضر در این رتبه بندی بودند.

همچنین در رتبه بندی ۲۰۲۴ تایمز ۷۳ دانشگاه (به‌ همراه ۲ دانشگاه مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان و دانشگاه صنعت نفت که به عنوان Reporter آورده شده است) از جمهوری اسلامی ایران در این رتبه‌بندی حضور داشتند که دانشگاه صنعتی شریف با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۳۵۰-۳۰۱ به عنوان رتبه اول جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴ معرفی شده است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه دوم، دانشگاه علم و صنعت ایران و تهران به طور مشترک رتبه سوم را کسب کردند. تمام این چهار دانشگاه نسبت به سال گذشته، ارتقای رتبه داشته اند.

رتبه‌بندی شانگهای را یکی دیگر از معتبرترین رتبه‌بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ منتشر می‌شود. در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۳ دانشگاه تهران توانست با کسب رتبه در بازه ۵۰۰-۴۰۱ در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد و رتبه اول دانشگاه‌های ایران را از آن خود کند. دانشگاه علوم پزشکی تهران در بازه رتبه‌ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه رتبه ای ۷۰۰-۶۰۱ به ترتیب رتبه دوم و سوم ایران را کسب کرده‌اند. در رتبه‌بندی جاری شانگهای متاسفانه شاهد افزایش حضور و ارتقای رتبه دانشگاه‌های کشور نبوده ایم. تعداد دانشگاه‌های کشور از ۱۱ دانشگاه در سال گذشته به ۱۰ دانشگاه رسیده است و دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه اول ایران از بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ به بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱ و دانشگاه علوم پزشکی تهران از بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱ به بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ تنزل یافت.

فعالان نشریات دانشجویی باید با سواد رسانه‌ای آشنا باشند

بیست و یکمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی نیز هفته گذشته برگزار شد.

مدیرکل پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در مراسم آغازین این نشست گفت: در فضای مجازی که امروز عنصر جدا نشدنی از زندگی انسان هاست این سیاست بیشتر نمود دارد. آن ها عملا رسانه را مدیریت می کنند تا اخبار دقیق و کشتار انسان های مظلوم و بی دفاع دیده نشود. همین کشتار مسلمانان پاراچنار را ببینید که با چه شدتی در حال سانسور توسط رسانه های غربی است.

مهدی بادپا با تاکید بر حضور فعالان نشریات دانشجویی و تربیت نسل جوان رسانه ای اذعان داشت: وظیفه فعالان نشریات دانشجویی آشنا بودن با فضای مدیریت رسانه ای در دنیاست. سواد رسانه و آشنایی با نظام رسانه ای دنیا، برجسته کردن برخی اخبار و تقلیل دادن یا پوشاندن اخباری دیگر، مدیریت افکار عمومی با اخبار جعلی و دروغ است. باید با تبیینی جهادی واقعیات را برای جوان و دانشجو بازگو کرد و این سیاستهای مزورانه را برای مردم آشکار ساخت و از دانشجو بویژه نخبگان فرهنگی و اجتماعی و فعالین نشریات دانشجویی همین انتظار وجود دارد.

وزیر کشور و سردار رادان در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران نیز طی هفته گذشته میزبان وزیر کشور و هیات همراه، همچنین فرمانده کل انتظامی کشور و همراهانش بود.

احمد وحیدی در حاشیه بازدید از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و در جلسه هم‌افزایی با معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران بر حمایت از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و فعالیت‌های این سازمان، تاکید کرد.

فرمانده کل نیروی انتظامی کشور نیز در دیداری دیژر با اشاره به نقش و اهمیت فناوری در برقراری امنیت، بر تداوم همکاری با سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران جهت تولید محصولات و تجهیزات مورد نیاز پلیس در مرز دانش، تاکید کرد.

سردار احمدرضا رادان نیز با اشاره به نقش و اهمیت فناوری در امنیت بر تداوم همکاری در جهت تولید محصولات و تجهیزات مورد نیاز که در مرز دانش پلیس کشور هستند تاکید کرد.

وی به ۹۳ شهید امنیت کشور در سال گذشته اشاره و بیان کرد: با استفاده از دانش و تخصص در تولید محصولات امن داخلی؛ مانند خودرو، لباس، مکان و دیگر تجهیزات پلیس می‌توانیم به طور چشمگیری از به شهادت رسیدن نیروهای خدوم انتظامی جلوگیری کنیم.

تصویب سه مصوبه برای جهت‌دهی به فعالیت‌های علمی کاربردی

سه مصوبه در جلسه شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس اختیارات شورا و برای جهت‌دهی به فعالیت‌ها تصویب شد.

اولین جلسه از دوره پنجم شورای مرکزی دانشگاه با حضور محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس شورا، حسین بلندی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و سایر اعضاء که از میان معاونین و صاحب‌نظران وزارتخانه‌های مختلف با حکم وزیر انتخاب شده‌اند، در سالن جلسات سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.

در این جلسه حسین بلندی به عنوان دبیر جلسه، گزارشی از پیشبرد برنامه‌های تحولی طی چند سال اخیر از جمله آمایش آموزش‌های عالی علمی کاربردی، نظارت هوشمند، آموزش برای اشتغال دانش‌آموختگان بیکار (آباد) و استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای در دانشگاه را ارائه کرد که مورد تایید اعضای شورای مرکزی قرار گرفت. در ادامه پس از اعلام نقطه نظرهای اعضا پیرامون دستور جلسه، سه مصوبه براساس اختیارات شورا به منظور جهت‌دهی به فعالیت‌ها، تصویب شد.

بر اساس مندرجات اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ ترکیب پیش‌بینی شده شورای مرکزی به عنوان دومین رکن سیاست‌گذار این دانشگاه بعد از هیات امنا، مبین تمایز این دانشگاه با سایر دانشگاه‌ها در سیاست‌گذاری حوزه آموزش‌های علمی کاربردی به لحاظ ارتباط بین بخش‌های مختلف اقتصادی با دانشگاه است.

جذب ۴۰ نخبه جوان طی یک سال اخیر

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نشست با خیرین حوزه آموزش عالی تاکید کرد که دانشگاه امیرکبیر در چهار محور فناوری‌های هوافضا، دریایی، نوظهور و هوش مصنوعی فعالیت می‌کند. به گفته علیرضا رهایی دانشگاه امیرکبیر در یک سال اخیر ۴۰ عضو هیات‌علمی نخبه جذب دانشگاه شدند و تعدادی پرونده‌های جذب نیز در دست بررسی است.

وی از صاحبنظران خواست اگر در زمینه هوش مصنوعی نیازهایی دارند از کمک های مجموعه هوش مصنوعی دانشگاه امیرکبیر استفاده کنند. همچنان که قرار است در زمینه هوشمند سازی صنعت نفت اقداماتی توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت بگیرد.

در این مراسم تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در راستای توانمندسازی مهارتی دانشجویان و اشتغال پایدار به امضا رسید.

موضوع این تفاهم‌نامه ایجاد مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی به عنوان یکی از شعب مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای است و بر این اساس مقرر شده است نسبت به فراهم آوردن تمهیدات لازم و برنامه‌ریزی برای اجرای دوره‌های مهارت آموزی و ارائه خدمات مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی متناسب با شرایط و نیاز بازار اقدام شود.

توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی در واحدها و پردیس‌های دانشگاهی زیرمجموعه در راستای برآوردن نیاز کشور به منابع انسانی کارآمد و دارای تجارب فنی، مهارتی و حرفه‌ای، فراهم سازی بسترهای اشتغال مولد دانش آموختگان رشته‌های مختلف دانشگاهی و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی طرفین در راستای انجام مأموریت‌ها وتکالیف سازمانی از اهداف این همکاری مشترک به شمار می‌رود.

نام‌نویسی آزمون «سامفا»؛ ۳۰ شهریور زمان برگزاری

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور ۱۴ مردادماه در اطلاعیه‌ای از آغاز نام نویسی سیزدهمین دوره آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا) خبرداد و اعلام کرد: این آزمون ۳۰ شهریور پیش‌رو برگزار خواهد شد.

نام‌نویسی در سیزدهمین دوره آزمون سنجش مهارت‌های زبان فارسی به‌صورت اینترنتی و از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام می‌شود.

پیوستن فصلنامه پژوهش در آموزش‌عالی به مجلات بین‌المللی دسترسی آزاد

فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی به صاحب امتیازی این موسسه موفق به نمایه‌ شدن در پایگاه اطلاعاتی داده برخط برای مجلات دسترسی آزاد دوآج (Directory of Open Access Journals (DOAJ شد و از این پس تمام مقالات آن در این پایگاه با نشانی https://doaj.org/toc/۲۷۱۷-۲۲۰۱ نمایه می‌شود.

این پایگاه یکی از پایگاه‌های بین‌المللی جهت نمایه‌سازی مجلات رایگان دسترسی آزاد (Open Access) است که امکان دسترسی و جستجوی مقالات نمایه شده را به صورت رایگان فراهم می‌کند.

فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی از سال ۱۳۷۲ تاکنون به طور پیوسته توسط موسسه منتشر و تاکنون ۱۱۲ شماره از آن راهی بازار نشر شده است.

ایران جایگاه ۳۲ پیشگامان پژوهش دنیا را کسب کرد

براساس نتایج گزارش ۲۰۲۴ پیشگامان پژوهش که از سوی نظام رتبه‌بندی نیچر ایندکس منتشر شده، جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای جهان به جایگاه ۳۲ دست یافته است که بهترین جایگاه کشورمان در حوزه موضوعی فیزیک با جایگاه جهانی ۲۸ بوده است. در میان سازمان‌های ایرانی حاضر در این رتبه‌بندی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

در گزارش ۲۰۲۴ پیشگامان پژوهش که بر اساس داده‌های نیچرایندکس از ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۲ ، ایران در میان کشورهای جهان حائز جایگاه ۳۲ شده است. در این گزارش کشورهای چین، آمریکا و آلمان به ترتیب جایگاه های اول تا سوم را دارند.

نتایج علمی نوبت دوم کنکور ۱۴۰۳ اعلام شد

سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در ساعات پایانی ۱۵ مردادماه از اعلام نتایج علمی اولیه شرکت‌کنندگان نوبت دوم آزمون سراسری ۱۴۰۳ خبر داد.

به گفته عبدالرسول پورعباس نمره‌کل و نمرات خام نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org در دسترس داوطلبان قرار گرفت. برای تمام متقاضیان آزمون سراسری اعم از افرادی که فقط در نوبت اول یا دوم و یا هر دو نوبت در سال ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۳ شرکت کرده‌اند، کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته در هر یک از گروه‌های آزمایشی اصلی همچنین گروه‌ هنر یا زبان که داوطلب در آن شرکت کرده است، شامل بیشترین نمره‌کل آزمون اختصاصی (کنکور)، نمره‌کل سابقه تحصیلی (آموزش و پرورش) و نمره‌کل نهایی، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری، در حساب کاربری داوطلبان درج شده است.

اعطای جایزه بین‌المللی پژوهشگر برتر به استاد دانشگاه صنعتی شریف

طبق آخرین اعلام انجمن بین‌المللی مدل‌سازی محیط‌زیست و نرم‌افزار (iEMSs)، جایزه پژوهشگر برتر جوان در سال ۲۰۲۴، به سیدرضی شیخ‌الاسلامی استادیار گروه مهندسی آب و محیط زیست دانشکده مهندسی عمران تعلق گرفت.

شیخ الاسلامی در سال ۲۰۲۱ نیز جوایز "مقالات با بیشترین ارجاع" برای دو مقاله پژوهشی منتشر شده در مجله Environmental Modelling and Software و "داور برتر" را از این انجمن دریافت کرده است.

انتشار مقاله بین‌المللی بر مدل حفره اتفاقی توسط محققان امیرکبیر

نتایج تحقیقات دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه مدل حفره اتفاقی در واکنش‌های گاز- جامد غیرکاتالیستی با عنوان مدل حفره اتفاقی برای واکنش‌های گازجامد غیرکاتالیستی Towards random pore model for non-catalytic gas-solid reactions در نشریه مروری انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار Renewable and Sustainable Energy Reviews چاپ شد.

این مقاله مروری حاصل از کار محمد صادق پرندین دانشجوی دکترای مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که در مجله ای با ضریب تاثیر ۱۶.۳ منتشر شده است.

تاکنون مقاله مروری درباره مدل حفره اتفاقی در دنیا به چاپ نرسیده بود و این کار از نتایج حدود ۵۰ مقاله آی.اس.آی حاصل از ۳۰ سال پژوهش تیم تحقیقاتی آزمایشگاه واکنش‌های گاز- جامد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تحت هدایت آقای دکتر حبیب آل ابراهیم و با همکاری آقای دکتر حمیدرضا نوروزی تهیه شده است.

گزارش وزیر علوم به اصحاب رسانه در روز خبرنگار

وزیر علوم تحقیقات و فناوری ۱۶ مرداد در آستانه روز خبرنگار در نشستی با اصحاب رسانه گزارشی از عملکرد وزارت علوم در سه سال گذشته ارائه کرد. وزیر علوم در این نشست به دغدغه‌های خود در این مدت اشاره کرد و گفت که تلاش کرده است به انتقادهایی همچون مهارت محور نبودن آموزش و مقاله محور بودن وزارت علوم اشاره کرد و گفت که برای حل آن معاونت نوآوری و فناوری را ایجاد کردیم.

وی مهمترین گره در آموزش عالی را نگاه مصرفی به آموزش عالی دانست و گفت که برخی وزارتخانه های متولی آموزش و پژوهش به وزارت علوم نگاه مصرفی دارند و در حالیکه علم فراتر از زمین و زمان است و باید به جامعه دانشگاهی نگاه ویژه ای داشته باشیم. دانایی و دانا شدن آسانسوری نیست و تدریجی است و در وزارت علوم نتایج تصمیمات چند سال آینده خود را نشان می دهد و تلاش کردم در این مدت به انتقادها پاسخ دهم.

وی درخصوص برنامه آینده خود گفت که من استاد دانشگاه هستم، بنابراین به شغل اصلی خود بازمی‌گردم. در سیاستگذاری علم و پژوهش نیز تحقیقاتی انجام می دهم و به مطالعات علمی خود می پردازم.

بزرگداشت سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی؛ رونمایی از طرح‌های فناورانه و معرفی جهادگران ممتاز

بزرگداشت چهل وچهارمین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی روز سه‌شنبه با حضور محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس، معاونان، مدیران، اعضای هیات علمی و پژوهشگران جهاد دانشگاهی در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

در این مراسم از پنج طرح شاخص در حوزه‌های علوم فنی و مهندسی،‌ پزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی رونمایی شد. همچنین پنج جهادگر ممتاز و ۳۹ جهادگر شایسته قدردانی معرفی و تجلیل شدند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم گفت: جهاد دانشگاهی طبق اساسنامه خود تلاش می‌کند با حرکت جهادی دانش را به ارزش، ثروت و خدمت تبدیل کند که این مسئله تاکنون در عرصه‌های مختلف رقم خورده است. خوشبختانه جهاد دانشگاهی در اکثر دانشگاه‌های کشور حضور دارد و این مسئله باعث ایجاد ارتباط بین بدنه دانشگاهی و فناوری می‌شود.

به گفته محمدعلی زلفی گل یکی از ویژگی‌های جهاد دانشگاهی این است که تلاش می‌کند تا خودتحریمی و خودتحقیری را از بین برده و در مسیر صحیح علم و فناوری حرکت کند. جهاد دانشگاهی در بسیاری از عرصه‌های علمی شاخص بوده است.

ارتقای رتبه ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی سازمان امور دانشجویان

بنا به گفته مدیر کل دفتر توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی؛ سازمان امور دانشجویان در ارزیابی دوره دهم کیفیت خدمات در راستای توسعه و استقرار دولت الکترونیکی، بین ۱۶۲ دستگاه اجرایی، ۶۶ رتبه نسبت به ارزیابی دوره قبل پیشرفت داشته است.

مصطفی صالحی اعلام کرد که رتبه سازمان در شاخص شفافیت و دسترسی پذیری بودن اطلاعات (دولت شفاف) رشد محسوسی داشته و در کشور در رتبه هجدهم قرار گرفته است. در محور کاربر پسند بودن خدمات الکترونیکی و بلوغ فناوری (دولت کاربرمحور) نیز نزدیک به ۸۶ درصد امتیاز مربوطه کسب شده است.

دانشگاه تهران مبینا نعمت‌زاده را بدون کنکور می‌پذیرد

مبینا نعمت‌زاده موفق شد دومین مدال تاریخ زنان ایران در بازی‌های المپیک را به دست آورد. این تکواندوکار کشور با برتری مقابل رقیب عربستانی خود موفق به کسب مدال برنز شد و پس از پیروزی از رئیس جمهوری درخواست کرد تا در دانشگاه قبول شود زیرا به خاطر المپیک نتوانسته بود کنکور دهد.

سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران نیز با تبریک پیروزی این مدال‌آور کشورمان، اعلام کرد کهدر پی درخواست خانم نعمت‌زاده برای پذیرش بدون کنکور، دانشگاه تهران از پذیرش این فرزند متعهد و اخلاق‌مدار ایران استقبال می‌کند.