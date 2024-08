ثبت تصاویر جدید موش دم دراز در معرض انقراض در تالاب هورالعظیم

به گزارش ایرنا موش دم دراز میان رودان (Long-tailed Nesokia) مانند گوزن زرد ایرانی و پلنگ ایرانی در فهرست سرخ جهانی (IUCN red list) به عنوان گونه در خطر انقراض جهانی(Endangered) شناخته می‌شود و باید حفاظت ویژه‌ای از این گونه انجام شود.

نخستین ثبت موش دم دراز میان رودان یا بین النهرین، توسط یگان منطقه حفاظت شده هورالعظیم و تیم تحقیقاتی در تیر ماه ۱۴۰۰ ثبت و شناسایی و در معتبرترین نشریه پستانداران جهان(Mammalia) با عنوان مقاله (First record of the elusive and endangered long-tailed nesokia, Nesokia bunnii, in Iran ) چاپ و به فهرست پستانداران ایران افزوده شد.

موش دم دراز میان رودان گونه، بوم زاد (Endemic) تالاب‌های بین النهرین (Mesopotamian Marshes) است و تنها در هور العظیم ایران و بخش های از تالاب‌های جنوبی عراق زیست می کند.

علی سجاد جلالی، مسئول یگان منطقه حفاظت شده هورالعظیم روز سه‌شنبه درباره این گونه کمیاب اظهار کرد: در ادامه مطالعات زیستگاهی، پراکنش جمعیتی و ژنتیکی این گونه کمیاب جهانی در هورالعظیم، زیستگاه این گونه توسط یگان حفاظت هورالعظیم در این مدت با انتقال چند نمونه تلف شده تصادف جاده‌ای و کشته شده توسط سگ، برای بانک ژن اداره کل و با نصب دوربین های تله‌ای در۱۶ نقطه از تالاب وحاشیه‌های آن با ثبت تصاویر زیبا در زیستگاه طبیعی، جمعیت و فعالیت این گونه در روز و شب مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: موش دم دراز میان رودان(Long tailed Nesokia)جز کمیاب‌ترین و ناشناخته‌ترین گونه‌های جوندگان و پستانداران جهان است و این مطالعات و تصاویر ارزش فوق العاده در علم جانور شناسی دارند.

جلالی بیان کرد: مشخصات ظاهری این جونده به کلی متمایز از دیگر گونه جنس نزوکیا، یعنی Nesokia indica (short-tailed Nesokia) است. جثه این جونده بزرگ‌تر است و حدودا ۵۰۰ گرم وزن دارد. طول دم مساوی یا بلندتر از طول سر و بدن دارد و رنگ سطح پشت بدن آن نیز حنایی و زیر بدن، سفید چرک است. روی صورت آن نیز ماسک دودی رنگ مشخصی وجود دارد

وی ادامه داد: موش دم‌دراز میان رودان (Nesokia bunnii) به دلیل تخریب گسترده زیستگاه آن یعنی تالاب‌های میان رودان (بین النهرین)، در فهرست سرخ جهانی (IUCN Red list) به عنوان گونه در معرض انقراض (Endangered) معرفی شده است.

مسئول یگان منطقه حفاظت شده هورالعظیم بیان کرد: با توجه به این‌که این گونه در جزیره‌های کوچک در تالاب هور العظیم زندگی می‌کند، حفاظت از زیستگاه تالاب هورالعظیم برای بقای این گونه در جهان ضروری است. تخریب زیستگاه یا تامین نشدن حقابه، جاده‌ سازی، آتش‌سوزی و وجود سگ‌های بدون صاحب از جمله تهدیداتی هستند که این گونه در خطر انقراض جهانی را که بخش اعظم زیستگاه خویش را در اثر فعالیت‌های انسانی و اقلیمی، از دست داده در خطر نابودی قرار می‌دهند.

براساس این گزارش هورالعظیم باقیمانده تالاب های بین النهرین و بهشت تنوع زیستی پرندگان کمیاب خاورمیانه و گونه‌های بوم‌زاد میان رودان و در معرض انقراض جهانی مانند موش دم دراز میان رودان و سمور آبی میان رودان (Mesopotamian Otter) است.

هور العظیم به عنوان گنج تالاب‌های خاورمیانه، زیستگاه زادآوری گونه در خطر انقراض سسک نیزار خوزی(Basra Reed warbler) و گونه‌های مهم پرندگان مانند اردک مرمری، مارگردن، اکراس آفریقایی و غول حواصیل است و از مکان‌های جذاب برای توسعه پرنده‌نگری و اکوتوریسم در جهان محسوب می شود.