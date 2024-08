به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نتایج تحقیقات دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه مدل حفره اتفاقی در واکنش‌های گاز- جامد غیرکاتالیستی با عنوان مدل حفره اتفاقی برای واکنش‌های گازجامد غیرکاتالیستی Towards random pore model for non-catalytic gas-solid reactions در نشریه مروری انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار Renewable and Sustainable Energy Reviews چاپ شد.



این مقاله مروری حاصل از کار محمد صادق پرندین دانشجوی دکترای مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که در مجله ای با ضریب تاثیر ۱۶.۳ منتشر شده است.

مدل حفره اتفاقی، جامع‌ترین مدل جهت تعیین سینتیک واکنش‌های گاز-جامد غیرکاتالیستی است. این واکنش‌ها خصوصا در زمینه حذف آلاینده‌های هوا از سیستم‌های پسا احتراقی کاربرد دارند.

به طور مثال حذف دی‌اکسید گوگرد از دودکش توسط جاذب‌های جامد مختلف مانند دی‌اکسید منگنز (MnO۲)، سدیم کربنات (Na۲CO۳)، اکسید منیزیم (MgO)، اکسید مس (CuO) و اکسید کلسیم (CaO) و جداسازی دی‌اکسید کربن توسط کربوناسیون CaO or SrO، جزء این واکنش‌ها به شمار می‌روند.

علاوه بر اینها واکنش‌های گاز- جامد غیر کاتالیستی اهمیت زیادی در صنایع شیمیایی (مثل تولید کربن فعال و یا احیاء باریت با متان) و متالورژی (مثل احیای اکسید روی با متان یا احیای مستقیم اکسید آهن) دارند.

تاکنون مقاله مروری درباره مدل حفره اتفاقی در دنیا به چاپ نرسیده بود و این کار از نتایج حدود ۵۰ مقاله آی.اس.آی حاصل از ۳۰ سال پژوهش تیم تحقیقاتی آزمایشگاه واکنش‌های گاز- جامد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تحت هدایت آقای دکتر حبیب آل ابراهیم و با همکاری آقای دکتر حمیدرضا نوروزی تهیه شده است.