بفتا جایزه جدید بهترین فیلم کودک و خانواده را معرفی کرد

به گزارش ایرنا، جایزه کودک و خانواده اولین تغییر جدید آکادمی هنرهای فیلم و تلویزیون بریتانیا از زمان معرفی جایزه بازیگران در سال ۲۰۲۰ است و به زودی توسط جوایز اسکار نیز معرفی خواهد شد.

بفتا در بیانیه‌ای گفت: جایزه جدید «بهترین فیلم‌های جذاب برای مخاطبان بین نسلی را جشن می‌گیرد» و «مشارکت‌های خلاقانه اساسی بخش رسانه کودکان را نشان می‌دهد».

در همین حال، ورودی‌ها برای رده فیلم‌های برجسته بریتانیایی مشمول سیستم امتیازدهی جدیدی خواهند بود که شامل معیارهایی مانند «ملیت» و بخش نامزدها و بخش عوامل کلیدی تولید، همراه با تجمیع اطلاعات درباره تولیدات مشترک، آزمون فرهنگی BFI، فیلم مستقل جدید می‌شود.

برندگان این بخش در سه سال گذشته فیلم‌های «منطقه دلخواه» و بانشی‌های اینیشرین بلفاست - همگی در خارج از بریتانیا ساخته و فیلمبرداری شده‌اند، اما توسط شرکت‌های سازنده عمدتاً بریتانیایی تولید شده‌اند.

در مجموع ۱۲۰ تغییر توسط در ساختار بفتا در سال ۲۰۲۰ پس از انجام یک ممیزی داخلی قابل توجه در پاسخ به واکنش منفی #SoWhite که توسط همه ۲۰ نامزد بازیگری در آن سال انجام شد، محقق شد.

اطلاعیه روز جمعه برخی از اقدامات معرفی شده در این بازنگری، از جمله حذف نامزدهای هیئت داوران در دسته های کارگردانی و اجرا را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین بخش کارگردانی و بخش بازیگری فهرست کامل و نامزدها را تعیین می‌کنند. فهرست کارگردانی نیز مطابق با دیگر دسته‌های اصلی به ۱۱ نفر محدود خواهد شد که قبلاً ۱۶ نفر بود.

سال گذشته، بفتا ستاره قاتلان ماه گل، لیلی گلادستون - که به تازگی برنده جایزه گلدن گلوب شده بود - و اندرو اسکات از All of Us Strangers از رقابت کنار گذاشت. با این حال، به طور کلی، در چند سال گذشته انتخاب‌های نهایی بفتا به دلیل فراگیری آن مورد تحسین قرار گرفته است. در اوایل امسال، برندگان بزرگ اوپنهایمر، فقرا و منطقه مورد علاقه بودند. در سال ۲۰۲۳، فیلم آلمانی «در جبهه غربی خبری نیست» اثر ادوارد برگر، همه جوایز را به دست آورد.

سارا پوت، رئیس بفتا، گفت: «چهار سال پیش، ما جامع‌ترین مجموعه جوایز را در تاریخ بفتا ارائه کردیم تا زمینه بازی را برای خلاقان با استعدادی که در سینما کار می‌کنند، هموار کنیم. ما تاثیر این تغییرات را در چهار سال ورود و داده‌های رای‌گیری از آن زمان مشاهده کرده‌ایم - از تعداد بیشتری از رای دهندگان بفتا که بیشتر از همیشه فیلم‌ها را تماشا کرده‌اند تا کارگردانان زن بیشتری که در چهار سال گذشته نسبت به تاریخ ۷۷ ساله بفتا نامزد شده‌اند نشان‌گر این تغییر است. عضویت ما اکنون متنوع‌تر است و افراد با استعداد در صنعت ما را بهتر نشان می‌دهد. هنوز راه طولانی در پیش است.

رویداد سینمایی بفتا سال آینده در ۱۶ فوریه برگزار می‌شود.