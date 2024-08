به گزارش خبرنگار حوزه کتاب ایرنا، کتاب «عادت‌های سالم رنج آفرینند، پایبندی به رفتارهای سلامت با رویکرد ACT» بر پایه دسته‌ای از یافته‌ها مانند درمان پذیرش و تعهد طراحی شده‌است. درمان پذیرش و تعهد (ACT) نوعی رفتاردرمانی شناختی است که در آن از روش‌های تغییر رفتار، ذهن آگاهی و پذیرش برای حل و فصل مشکلات ذهنی و جسمی استفاده می‌شود. صدها پژوهش اثربخش درمان پذیرش و تعهد را در کاهش رنج انسان از طریق درمان مشکلات جسمی و هیجانی مطالعه کرده‌اند.

در کتاب «عادت‌های سالم رنج آفرینند»، از تجربیات نویسنده که پژوهشگر و متخصص بالینی سلامت است، برای هدایت مخاطب به زندگی سالم استفاده شده است.

کتاب با یک ایده نسبتا عجیب شروع می‌شود: برای یک انسان سالم و طبیعی، رعایت عادت‌های سالم (مانند خوردن غذاهای سالم، و انجام ورزش منظم) بسیار دشوار و طاقت‌فرسا است. به قول نویسنده، اگر انجام رفتارهای سلامت برای شما خوشایند و راحت است، شما حالت غیرمعمول دارید. نویسنده در این کتاب، با استناد به یافته‌های علمی، نشان می‌دهد که چرا بسیاری از عادت‌های سالم برای ما این‌قدر ناخوشایند هستند. در ادامه، با استفاده از «درمان پذیرش و تعهد (ACT)»، مهارت‌هایی را آموزش می‌دهد، تا بتوانیم عادت‌های سالم را به‌طور مستمر انجام دهیم، حتی وقتی اصلا تمایلی نداریم.

این کتاب با عنوان Healthy Habits Suck: How to Get Off the Couch and Live a Healthy Life... Even If You Don't Want To در ۱۸۴ صفحه، توسط انتشارات هاربینگر در سال ۲۰۱۹ منتشر شد.

جلد اصلی کتاب

قسمتی از متن کتاب

هیچ کاری انجام نده

گاهی ما هیچ کاری انجام نمی‌دهیم، زیرا مسافران ما به‌طور کامل کنترل اتوبوس ما را به‌دست گرفته‌اند و آنها ما را قانع کرده‌اند که «فرقی نمی‌کند که چه کاری انجام دهیم. در هر صورت، ما نمی‌توانیم چیزی را تغییر دهیم، پس چرا باید زحمت بیهوده بکشیم». ولی گاهی خودمان عمداً تصمیم می‌گیریم که هیچ کاری انجام ندهیم، به خاطر اینکه در آن لحظه برای ما ارزش دیگری مهمتر از تغییر آن موقعیتی است که در آن قرار داریم.

برای مثال، یکی از درمانجویان من خانم پرستاری بود که احساس می‌کرد آن بخش از بیمارستانی که در آن کار می‌کند، ناسالم و آلوده است. او همیشه احساس استرس می‌کرد، و فرصتی هم برای رسیدگی و مراقبت از خود نداشت. با این حال، او تصمیم گرفت که آنجا بماند، زیرا در آن موقعیت شغلی، به او مزایای ویژه مراقبت‌های سلامت تعلق می‌گرفت، و او یک فرزند بیمار داشت که مجبور بود از او مراقبت کند.

بنابراین، اگر این تصمیم با ارزش‌های شما هم‌خوانی داشته باشد، اشکالی ندارد که چنین تصمیمی بگیرید. ما هم تلاش کردیم، به جای اینکه انرژی‌اش را صرف تغییر دادن محل کارش کند، صرف چیزهایی کند که هم برایش اهمیت داشتند، و هم تحت کنترل او قرار داشتند (مثل بودن کنار فرزند بیمارش).

برای نمونه، ما سعی کردیم که فعالیت‌های سوختگیری مناسبی در برنامه خود داشته باشد، زیرا عوامل استرس‌زای محل کارش همچنان به قوت خود باقی بودند و احتمالا مدام انرژی او را تخلیه می‌کردند. اگر شما هم مثل این پرستار تصمیم گرفته‌اید هیچ کاری در رابطه با موقعیتی که در آن هستید، انجام ندهید، توصیه می‌کنم بخشِ «چیزهایی را که نمی‌توانید تغییر دهید، بپذیرید» را دوباره مرور کنید، تا بتوانید به موثرترین روش ممکن، «هیچ کاری انجام ندهید». (صفحه ۱۵۵ و ۱۵۶)

کتاب «عادت‌های سالم رنج آفرینند»، نوشته داینا لی‌باگلی و ترجمه پیمان رضایی‌مرام، فاطمه ناجیان تبریز، فریبا زرانی و محمدرضا داودی در ۲۳۸ صفحه، با کاغذ بالکی، در قطع رقعی، شمارگان هزار نسخه، توسط انتشارات دکسا در سال ۱۴۰۲ منتشر شد.