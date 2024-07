به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مقاله پروفسور کئورگ قره‌پتیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همکارش به عنوان یکی از ۱۰ مقاله پر استناد مجله الکترونیک قدرت وابسته به موسسه مهندسی و فناوری (IET) معرفی شد و در بین مقالات منتشر شده در دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ توسط ناشر، انتشارات وایلی/ با صدور گواهی تقدیر شد.

این مقاله با همکاری روح الله عبداللهی با عنوان پیشنهاد مدارات پسیو کاهش هارمونیک سمت دی سی dc برای کاربردهای صنعتی مبتنی بر مطالعات مقایسه ای

“Suggestion of DC Side Passive Harmonic Reduction Circuits for Industrial Applications Based on a Comparative Study" چاپ شده است.



انتشارات جان وایلی و پسران، که با نام وایلی (Wiley) نیز شناخته می‌شود، یک شرکت انتشاراتی بین المللی در رابطه با انواع کتاب‌های تخصصی دانشگاهی است که در سال ۱۸۰۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

موسسه مهندسی و فناوری (IET) یک موسسه مهندسی حرفه ای چند رشته ای است که در سال ۲۰۰۶ از دو مؤسسه مجزا تشکیل شد. مؤسسه مهندسین برق (IEE) که قدمت آن به سال ۱۸۷۱ و مؤسسه مهندسان مجتمع که به سال ۱۸۸۴ بازمی‌گردد.