به گزارش یکشنبه ایرنا ، در این گزارش که شامگاه شنبه منتشر شده، ضمن تشریح جزییات حادثه، میزان آسیب و پارگی قسمتی از دم هواپیما را نیز توضیح داده است.

این گزارش تصریح دارد: گزارش فرود نامتعارف و برخورد بدنه این هواپیما را به شرح زیر توضیح داده که به وقت محلی در ساعت ۸:۲۰ روز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۳ یک فروند هواپیمای Avro RJ۱۰۰ به شماره پرواز ۱۰۵۱ با ۹ خدمه پرواز و تعداد ۸۵ مسافر در مجموع ۹۴ نفر سرنشین با هدایت کمک خلبان خانم و نظارت خلبان آقا از مبدا فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران به مقصد فرودگاه بین المللی کرمان به پرواز درآمد.

«خلبانان مسیر پروازی تهران - کرمان را به طور عادی و برابر طرح پروازی و بدون هیچگونه پیامد مهمی طی کرده و پس از ورود به محدوده فرودگاه مقصد و تماس رادیویی با برج کنترل پرواز، از طریق طرح ورودی ALMOB ۱M، برای انجام طرح تقرب VOR-Y RWY ۳۴L مجاز می گردند».

ادامه این گزارش می افزاید: حدود ساعت ۹:۴۰ پس از استقرار هواپیما در ضلع آخر طرح تقرّب، کمک خلبان (PF)، هواپیما را برای فرود بر روی باند پروازی ۳۴ چپ فرودگاه کرمان هدایت کرده و ضمن کاهش قدرت موتور، در یکصد پایی زمین، سامانه کاهنده سرعت هواپیما (Air Brake) باز می شود.

«اظهارات خلبانان نشان می‌دهد که در این زمان به یکباره هواپیما دچار کاهش ارتفاع شدید شده و به هنگام گذر از ارتفاع ۵۰ پایی از سطح باند پروازی، سامانه خودکار EGPWS Call Out ، برای اعلان ارتفاع ۵۰ ، ۴۰ ، ۳۰ ، ۲۰ و ۱۰ پایی فعال شده که سرعت اعلان ارتفاعات پیش‌گفته، بسیار سریع بوده است که در این هنگام و با توجّه به شرایط موجود، خلبان هواپیما هدایت هواپیما را به عهده گرفته و از ادامه فرود منصرف شده و با افزایش قدرت موتورها و بالا بردن سر هواپیما برای افزایش ارتفاع، اقدام به Go Around کرد».

محل برخورد بدنه هواپیما با باند فرودگاه کرمان

در ادامه گزارش آمده است: با توجه به آثار لاستیک‌های ارّابه های اصلی فرود و آثار برخورد سطح زیرین هواپیما بر روی باند، در فاصله تقریبی ۱۵۰ پایی از آستانه باند پروازی (Runway threshold) ، ارّابه های اصلی فرود هواپیما با سطح باند برخورد کرده و سپس هواپیما کمی از سطح باند پروازی ارتفاع گرفته و در فاصله تقریبی ۱۷۰ پایی از آستانه باند، پوشش قرمز رنگ نشان دهنده برخورد سطح زیرین دُم هواپیما، به‌شدّت با سطح باند برخورد کرده و تقریباً ۲.۵ متر از پوسته زیرین هواپیما (FR۳۵-۴۰) دچار فرورفتگی و آسیب شده و از این مقدار، تقریباً ۱۷۰ سانتیمتر از پوسته تحتاتی بدنه دچار پارگی شده است.

«پس از انصراف از فرود، سرمهماندار به خلبان اعلان می دارد در انتهای هواپیما بوی نامطبوع و سوختگی استشمام می شود و خلبان تصمیم می گیرد که ارابه های فرود را در حالت باز نگه دارد و از واحد برج کنترل پرواز فرودگاه درخواست می کند تا بازدیدی از باند پروازی ۳۴ چپ انجام گیرد و اگر تکه های لاستیک هواپیما یا اشیای خارجی (FOD) مشاهده شد، ایشان را آگاه کرده و همچنین با دوربین، سلامت و شرایط ارابه های فرود را وارسی و گزارش کند که هیچگونه اشیای خارجی (FOD) یا تکه های لاستیک بر روی باند پروازی یافت نمی شود و خلبان تصمیم می‌گیرد به صورت عادی بر روی باند پروازی فرود آید».

براساس این گزارش، پس از فرود هواپیما در ساعت ۹:۵۸ و استقرار هواپیما در پارکینگ و پیاده شدن مسافران، خلبان نسبت به انجام بازدید هواپیما اقدام کرده و متوجّه می شود که در مرحله نخستین فرود، سطح زیرین دُم هواپیما به سطح باند فرودگاه کرمان برخورد کرده و دچار آسیب و پارگی(Tail Strike) شده است. شواهد موجود نشان از وارد شدن شتاب عمودی زیاد به بدنه هواپیما و فرود سخت ( Hard Landing) نیز می باشد.

شایان ذکر است، اقدامات لازم برای بررسی حادثه برابر آیین نامه مصوب بررسی سوانح و حوادث هوایی و ضمیمه شماره ۱۳ پیمان شیکاگو انجام شده و به طور همزمان نسبت به تهیّه اطلاعیه وقوع رویداد (Notification) و ارسال به سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی (ICAO) و نهاد بررسی سوانح کشور انگستان (AAIB) به عنوان کشور طراح و سازنده هواپیما اقدام شده و پس از دریافت مستندات و گردآوری اطلاعات مربوطه، گزارش بررسی نهایی تهیّه و به مبادی ذیربط ارسال خواهد شد.

به گزارش ایرنا، فرود هواپیمای ۱۰۵۵ تهران در کرمان روز پنجشنبه در حالی خبرساز شد که ساعت ۱۰ صبح همه مسافران آن به سلامت فرودگاه را ترک کردند.

استان کرمان دارای پنج فرودگاه در شهرهای کرمان، رفسسنجان، جیرفت، سیرجان و بم است.