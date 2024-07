به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، اوسامه جمال دبیرکل شورای سازمان‌های مسلمان آمریکایی (The US Council of Muslim Organizations) به اسپوتنیک گفت: مسلمانان آمریکا نقشی کلیدی در پیروزی جو بایدن در سال ۲۰۲۰ ایفا کردند و سهم قابل توجهی در موفقیت او در ایالت‌های در نوسان داشتند.

وی هشدار داد: اینکه آیا ما به حمایت از او در انتخابات بعدی ادامه خواهیم داد یا خیر، نامشخص است اما بسیاری از مسلمانان آمریکایی عمیقا از سیاست‌های بایدن در مورد غزه ناامید شده‌اند.

جمال خاطرنشان کرد: بایدن به دروغ ادعا کرد که آخرین پیشنهاد آتش‌بس از سوی اسرائیل ارائه شده است، در حالی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هرگز به صورت آشکار یا رسمی با آن موافقت نکرد یا آن را نپذیرفت.

دبیرکل شورای سازمان‌های مسلمانان آمریکا همچنین اشاره کرد: جامعه مسلمان آمریکا عمیقاً از حمایت نظامی، دیپلماتیک، سیاسی و مالی بایدن از اسرائیل حتی پس از اینکه مشخص شد بمب‌های ارائه شده توسط واشنگتن، کودکان و زنان را می‌کشند، ناراضی است.

وی گفت: بسیاری از مسلمانان آمریکایی انتظارات زیادی از بایدن داشتند و انتظار تغییرات قابل توجهی در سیاست داخلی و خارجی داشتند که تاثیر مثبتی بر جوامع ما بگذارد.

جمال افزود: فقدان پیشرفت قابل توجه در موضوعاتی مانند حقوق مدنی، اصلاحات مهاجرتی و مبارزه با اسلام‌هراسی منجر به احساس ناامیدی شده است.

وی گفت: با وجود مخالفت با سیاست‌های بایدن، بسیار بعید است که تعداد قابل توجهی از مسلمانان آمریکایی به دونالد ترامپ (رئیس‌جمهوری سابق و نامزد جمهوری‌خواه) رای دهند؛ حتی با توجه به نگرانی‌های اقتصادی مانند تورم.

جمال خاطرنشان کرد: در حالی که مسائل اقتصادی مانند تورم مهم هستند، برنامه‌های اقتصادی ترامپ نامشخص است و اغلب با وعده‌های بزرگ و اطلاعات غلط همراه هستند که اعتماد رای‌دهندگان به سیاست‌های اقتصادی او را دشوار می‌کند.

به گفته دبیرکل شورای سازمان‌های مسلمانان آمریکا «هم ترامپ و هم بایدن سیاست‌های مشابهی در رابطه با مناقشه غزه دارند، اما رئیس‌جمهوری سابق آمریکا به دنبال این است که بیشتر طرفدار اسرائیل دیده شود، که او را به گزینه‌ای غیرجذاب برای جامعه مسلمان آمریکایی تبدیل می‌کند که به شدت نگران بحران انسانی در غزه است.

جمال همچنین خاطرنشان کرد که ترامپ دارای تاریخچه مستندی از لفاظی‌ها و سیاست‌های اسلام‌هراسی است.

وی گفت: اظهارنظرهای تحریک‌آمیز او درباره مسلمانان تاثیر منفی ماندگاری بر جای گذاشته است. این سابقه باعث می‌شود که بسیار بعید باشد که مسلمانان آمریکایی به ‌عنوان یک جایگزین مناسب به او روی بیاورند.

وی افزود: سیاست‌ها و مواضع ترامپ به شدت تحت تاثیر انجیلی‌های راست افراطی است که اغلب دیدگاه‌هایی در تضاد مستقیم با منافع و ارزش‌های جامعه دارند.

جمال تاکید کرد: ممکن است برخی از مسلمانان آمریکایی حمایت از نامزدهای جایگزین را در نظر بگیرند که بهتر با ارزش‌ها و نگرانی‌های آن‌ها همسو می‌شوند؛ در غیر اینصورت این گروه حتی ممکن است از رای دادن خودداری کنند، که این مساله تاثیر قابل‌توجهی بر چشم‌انداز انتخاباتی آمریکا خواهد داشت.

کمتر از یک ماه از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه می‌گذشت که مسلمانان آمریکا و برخی از فعالان دموکرات این کشور به جو بایدن هشدار دادند که اگر اقدامات فوری برای تضمین آتش‌بس در غزه بکار نبندد، میلیون‌ها رای‌دهنده مسلمان را بسیج خواهند کرد تا مانع کمک‌ها و حمایت‌های آن‌ها از او در انتخابات سال ۲۰۲۴ شوند.

پس از گذشت بیش از ۹ ماه از جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، درگیری‌های شدید بین نیروهای اشغالگر و مبارزان مقاومت در مناطق مختلف نوار غزه در جریان است و به رغم ادعای تکراری دولت بایدن که اعلام کرده است از رژیم صهیونیستی انتظار دارد از حقوق انسانی مطابق با قوانین بین‌المللی پیروی کند و کشته شدگان غیرنظامی را کاهش دهد، کاخ سفید هنوز تصمیمی برای کاهش کمک به این رژیم نگرفته است.