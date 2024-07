به گزارش ایرنا، در این مجمع که به صورت برخط از درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک نیز سهامداران بازار سرمایه در آن مشارکت داشتند، رفیق‌دوست مدیرعامل شرکت با برشمردن ارکان شرکت گفت: «تولید بهره‌ور، فروش پایدار، توسعه صنایع پایین دستی، تولید دانش و صدور خدمات فنی و سرمایه گذاری هدفمند از جمله ارکان شرکت پتروشیمی فن‌آوران بوده است.»

وی در ادامه پاسداری از آنچه امانت سهامداران خواند، افزود: «طی ۵ سال گذشته سرمایه شرکت از ۱۰ میلیون ریال به ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده که به معنای افزایش بیش از ۳ هزار درصدی است.»

رفیق‌دوست در ادامه، سبد سرمایه‌گذاری پتروشیمی فن‌آوران را شامل دماوند انرژی عسلویه، پتروشیمی خارک، بانک ملت، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی غدیر، پتروالفین فن‌آوران، پتروشیمی نوین، پتروشیمی فارابی و پتروشیمی مرجان معرفی کرد و تصریح کرد: «با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، ارزش روز پورتفوی سرمایه گذاری شفن به بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که به معنای موفقیت در سرمایه‌گذاری و حرکت به سوی تبدیل شدن پتروشیمی فن‌آوران به یک هلدینگ سرمایه‌گذاری است.»

مدیرعامل پتروشیمی فن‌آوران در ادامه گزارش سالانه خود در جمع سهامداران، به نقش این شرکت در میان مجتمع‌های پتروشیمی کشور اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر شرکت پتروشیمی فن‌آوران خوراک مجتمع‌های پتروشیمی بندرامام، شهید تندگویان، شیمی بافت، نخل آسماری، کارون و پتروشیمی رازی را تامین می‌کند و نقش استراتژیکی در تامین خوراک پایدار و تولید مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دارد.»

وی در مجمع عمومی عادی سالیانه شفن افزایش تولید مجتمع در سال ۱۴۰۲ را دستاوردی مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: «علیرغم قطع گاز مجتمع در فصل سرد سال و تعمیرات اساسی انجام شده، در سال گذشته حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزارتن محصول تولید کرده‌ایم که نسبت به سال پیش از آن افزایش ۹ درصد و حدود ۱۰۰ هزار تنی داشته است.»

رفیق‌دوست در این بخش از گزارش خود به رکوردهای کسب شده اشاره کرد و افزود: «در شش ماهه نخست سال گذشته ۸۲۹۸۴ تن اسید استیک و ۵۹۸۱۴ تن منوکسید کربن تولید کرده‌ایم و در ۳ ماهه سپری شده سال‌جاری با تولید ۴۱۸۱۶ تن اسید استیک رکورد تازه‌ای در تولید محصولات به ثبت رسانده‌ایم و در خردادماه با تولید ۱۴۸۹۳ تن محصول اسید استیک بیشترین میزان تولید از بدو راه‌اندازی تا کنون را به ثبت رسانده ایم.»

نائب‌ رئیس هیات مدیره پتروشیمی فن‌آوران افزایش نرخ بهره‌برداری متانول از ۸۴ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۹۰ درصد در سال ۱۴۰۲ را دیگر دستاورد کسب شده عنوان کرد و با ارائه گزارشی از صرفه‌جویی در حوزه انرژی اذعان کرد: «با اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت مصارف حامل‌های انرژی شامل بهینه‌سازی مصرف سوخت، یوتیلیتی و بهینه‌سازی مصرف خوراک، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال صرفه‌جویی انجام شده است و طی ۴ سال گذشته، صرفه‌جویی حاصل از اقدامات مدیریت مصارف انرژی به بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال رسیده است.»

مدیرعامل پتروشیمی فن‌آوران در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۴۰۲، به تشریح پروژه‌های حوزه انرژی و اهداف شرکت در سال ۱۴۰۳ پرداخت و یادآور شد: «اجرای پروژه جداسازی و بازیافت CO از استک ریفرمر متانول، بهره برداری از پروژه بویلر ۲۰ تن هیدروژن سوز در واحد متانول، مدیریت سوخت کوره ها با تزریق گاز پرج، ریج و OFF GAS و تحقق ZERO FLARING، پروژه زیست محیطی و توسعه ظرفیت بازیافت سالانه ۱۶۰ هزار تن CO۲، پروژه ی زیست محیطی بویلرهیدروژن سوز با ظرفیت ۱۶۰ هزار تن بخار در سال، پروژه توسعه زنجیره پایین دست اسید استیک وینیل استات منومر (VAM) و پروژه پترواولفین فن آوران ازجمله پروژه‌های مهم در سال‌جاری می‌باشد که می‌تواند در کنار سبد ارزشمند سرمایه‌گذاری شرکت، آینده شفن را تضمین کند.»

وی در پایان این بخش از گزارش خود صرفه‌جویی ارزی ۱۶ میلیون و ۵۳۰ هزار یورو از سال ۱۳۹۶ تا پایان ۱۴۰۲ را حاصل اعتماد به متخصصین داخلی و بومی‌سازی قطعات و کاتالیست‌ها عنوان کرد و گفت: «تنها در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۱۲۲ قطعه را داخلی سازی کنیم و تمامی کاتالیست‌های ما داخلی سازی شده است.»

در این مجمع عمومی عادی سالیانه که برای نخستین بار در مجاورت مجتمع برگزار می‌شد، رفیق‌دوست گزارشی از فروش محصولات ارائه کرد و گفت: «در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیون تن محصول به فروش رسیده است که حدود ۶۰ درصد آن به بازارهای جهانی صادر شده است و بیش از ۱۰۱ هزار میلیارد ریال ارزش فروش محصولات در سال ۱۴۰۲ بوده است که افزایش ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.»

نائب رئیس هیات مدیره پتروشیمی فن‌آوران در ادامه راهبردهای توسعه صادرات در سال ۱۴۰۳ را ترسیم کرد و افزود: «توسعه بازارهای هدف و تنوع در مکانیزم‌های فروش با رویکرد ارزش آفرینی حداکثری برای شرکت و خریداران راهبرد سال پیش رو خواهد بود و در این راستا علاوه بر کشورهای چین و هند، محصول ارزشمند اسید استیک در سال ۱۴۰۳ به بازارهای آذربایجان، عراق، ازبکستان، ترکیه و سوریه نیز صادر شده است.»

در پایان گزارش هیات مدیره، رفیق‌دوست با تشریح درآمد و سود شرکت در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: «درآمد عملیاتی شفن طی سال گذشته به بیش از ۱۰۱ هزار میلیارد ریال رسیده است، در حالیکه درآمد عملیاتی در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۲ هزار میلیارد ریال بوده است. سود ناخالص در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۲۳ هزار میلیارد بوده است و در نهایت سود خالص ۲۶۶۳ میلیارد ریالی را در سال ۱۴۰۲ محقق کرده است.»

بنا به گفته مدیرعامل شرکت‌ پتروشیمی فن‌آوران، این شرکت در ۳ ماهه سال ۱۴۰۳ نیز با تحقق درآمد عملیاتی ۲۸ هزار میلیاردی، سود خالص ۸۵۵۶ میلیارد ریالی را محقق کرده است که نسبت به برنامه جهش قابل توجهی را نشان می‌دهد و انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ سود شرکت رشد چشمگیری داشته باشد.

هم‌چنین در حاشیه این مجمع مدیرعامل شرکت پتروشیمی فن‌آوران خطاب به سهامداران گفت: «سهامداران مطمین باشند با اجرای پروژه‌های توسعه در دراز مدت، پتروشیمی فن‌آوران به عنوان شرکتی که دارای برنامه است، دارای سود پایدار خواهد بود. سهامداران نگران سال سپری شده نباشند و در سال ۱۴۰۲ اتفاق خارج از مباحث تولید و موضوعات فنی باعث کاهش سود شد اما سهامداران عزیز مطمین باشند از امسال همه همکاران بنده تلاش می‌کنند تا این موضوع جبران شود و سود خوبی عاید سهامداران شود.