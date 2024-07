به گزارش خبرنگار کتاب ایرنا، در کتاب «چگونه متحول شویم؟ علم تغییر از کسی که هستید به کسی که می‌خواهید باشید»، کیتی میلکمن آموزش‌های مهندسی‌شده خود را با بینش‌هایی از اقتصاد رفتاری ترکیب می‌کند و با معرفی هفت مانع کلیدی تغییر شما را برای متحول شدن آماده می‌کند. در این کتاب، میلکمن موانع کلیدی تغییر را معرفی می‌کند و استراتژی‌های خاصی را که مخاطب می‌تواند برای مقابله با هر مانع استفاده کند، در اختیار او می‌گذارد.

این کتاب با تکیه بر تحقیقات علمی و حرفه‌ای میلکمن و کارها و آثار دوستان دانشمند مشهور او در جهان، روش‌های استراتژیک و عملی را برای شناسایی و غلبه بر موانع رایج تغییر، مانند تکان‌شگری، تعلل و فراموشی با خواننده در میان می‌گذارد.

میلکمن، دانشمند رفتارشناسی و استاد دانشکده وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا است. او با ده‌ها سازمان از جمله گوگل، وزارت دفاع ایالات متحده، صلیب سرخ آمریکا و مورنینگ استار برای ایجاد تغییرات مثبت کار کرده و به آن‌ها مشاوره داده است.

این کتاب با عنوان اصلی How to Change: The Science of Getting from Where You Are to Where You Want to Be در ۲۷۲ صفحه و در سال ۲۰۲۱ منتشر شد.

جلد اصلی کتاب

قسمتی از متن کتاب

دن و کلاوس آزمایششان را با نود و نه دانشجو شروع کردند. این دانشجوها یک کلاس چهار هفته‌ای با دن داشتند. برای گذراندن این درس هر دانشجو باید سه مقالۀ کوتاه می‌نوشت. دن به نیمی از دانشجویان گفت در زمان مشخص مقاله‌هایشان را تحویل دهند. آن‌ها باید در طول ترم و در سه زمان مشخص هریک از مقاله‌ها را می‌نوشتند و تحویل می‌دادند. در مقابل، به نیمی دیگر از دانشجویان یک فرصت استثنایی داد. به آن‌ها گفت می‌توانند هر سه مقاله را در آخرین روز کلاس تحویل دهند. البته، اگر می‌خواستند می‌توانستند خودشان تاریخ‌هایی را مشخص کنند و مقاله‌ها را زودتر تحویل دهند. ولی اگر از تاریخ‌هایی که خودشان مشخص می‌کردند می‌گذشت، دن، به ازای هر روز تاخیر، مقداری از نمره‌شان را کم می‌کرد.

درست شبیه به قضیۀ حساب‌های بانکی سپرده بلند مدت در بانک گرین فیلیپین، اینکه افراد داوطلبانه تاریخی را مشخص کند و پای جریمۀ دیرکرد آن‌ها بمانند، یکی از اصول اساسی نظریۀ اقتصاد را نقض می‌کند. این اصل بیان می‌کند مردم همیشه آزادی بیشتر را به محدودیت بیشتر ترجیح می‌دهند. همین اصل هم باعث می‌شود بلیت پروازهایی که می‌توانند تاریخشان را به اختیار خودتان عوض کنید، بسیار گران‌تر از سایر بلیت‌ها باشند به همین دلیل است که غذای رستوران‌هایی که بوفه با منوی باز دارند گران‌تر از سایر رستوران‌ها هستند. به همین خاطر سود حساب‌های سپرده با تاریخ برداشت مشخص شده از طرف بانک بیشتر از سود حساب‌های سپرده‌های است که هر زمان می‌توانید از آن‌ها پول برداشت کنید.

بااین حال، دن آزادی را از دانشجویانش می‌گرفت و در عین حال از آن‌ها می‌خواست هزینۀ بیشتری هم بپردازند. از دیدگاه اقتصاددانان سنتی، دانشجویان باید این پیشنهاد دن را رد می‌کردند و هر موقع دلشان می‌خواست مقاله‌ها را تحویل می‌دادند. به این ترتیب می‌توانستند زمان بیشتری را هم به تکالیف کلاس‌های دیگر اختصاص دهند و هیچ جریمه‌ای هم نپردازند. (صفحه ۷۶ و ۷۷)

کتاب چگونه متحول شویم؟ نوشته کیتی میلکمن و ترجمه فاطمه حق‌مرادی و نرگس حق مرادی در ۲۲۰ صفحه، در قطع رقعی، با شمارگان هزار نسخه، در سال ۱۴۰۲ توسط انتشارات دکسا منتشر شد.