آغاز رای گیری مرحله دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۲۱ ایالت آمریکا

به گزارش خبرنگار ایرنا، بر اساس اعلام دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن، دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران برای انتخاب نهمین رئیس جمهور ایران، امروز جمعه ۱۵ تیرماه (۵ جولای/ژوئیه) به وقت محلی، در ۲۱ ایالت ۳۱ حوزه رای گیری برگزار می‌شود و مدت زمان رای گیری حداقل ۱۰ ساعت خواهد بود و پس از آن به درخواست مسئول شعبه و مجوز ستاد مرکز، تا حداکثر ساعت ۲۳:۵۹ دقیقه روز جمعه به وقت محلی قابل تمدید است.

دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در ایالت های آریزونا، کالیفرنیا، واشنگتن، نیویورک، فلوریدا، جورجیا، ایلینویز، ماساچوست، مریلند، میشیگان، مینه سوتا، کانزاس، نبراسکا، نیوجرسی، کارولینای شمالی، اوهایو، اوکلاهما، اورگان، تگزاس، ویرجینیا و ویسکانسین برگزار شده است.

در ایالت نیویورک سه حوزه رای گیری در بوفالو، کوئینز و منهتن وجود خواهد داشت. ٢ شعبه اخذ رای نیز در شهرهای بوفالو و سیاتل جهت فراهم آوردن امکان اخذ رأی برای هموطنان مقیم کانادا در نظر گرفته شده که دولت کانادا با برگزاری انتخابات در این کشور مخالفت کرده است.

پیش از این، دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن در اطلاعیه ای اعلام کرد: با عنایت به برگزاری دوره نخست انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، بر خود لازم می دانیم در برابر عزیزانی که از راههای دور و نزدیک و نیز از کشور کانادا، رنج راه سفر را بر خود هموار کردند و شکیبایانه در مواجهه با ناملایمت ها، برای شرکت در رأی گیری گزینش بالاترین مقام اجرایی کشور عزیزمان سنگ تمام گذاشتند، سر تعظیم و احترام فرود آورده و مراتب سپاس و قدردانی را ابراز داریم.

فهرست حوزه‌های اخذ رای در ایالات متحده آمریکا عبارتند از:

۱- آریزونا اسکاتسدیل Scottsdale Arizona

۲- کالیفرنیا آنتاریو Ontario California

۳- کالیفرنیا لس‌آنجلس Los Angeles California

۴- کالیفرنیا اورنج کانتی Orange County California

۵- کالیفرنیا سن حوزه San Jose California

۶- کالیفرنیا ساکرامنتو Davis California

۷- بخشداری کلمبیا واشنگتن Washington DC

۸- فلوریدا تمپا Tampa Florida

۹- جورجیا آتلانتا Atlanta Georgia

۱۰- ایلینویز شیکاگو Chicago Illinois

۱۱- ماساچوست بوستون Boston Massachusetts

۱۲- صندوق سیار مریلند Virginia / DC / Maryland

۱۳- مریلند گیترزبرگ Gaithersburg Maryland

۱۴- میشیگان دیترویت Detroit Michigan

۱۵- مینه‌سوتا مینیاپولیس Minneapolis Minnesota

۱۶- کانزاس اورلند پارک Overland Park Kansas

۱۷- نیوجرسی فورت لی Fort Lee New Jersey

۱۸- نیویورک بوفالو Buffalo New York

۱۹- نیویورک کوئینز Queen's New York

۲۰- نیویورک منهتن Manhattan New York

۲۱- کارولینای شمالی رالی Raleigh North Carolina

۲۲- اوهایو کلیولند Cleveland Ohio

۲۳- اوکلاهما اوکلاهما سیتی Oklahoma City Oklahoma

۲۴- اورگان پورتلند Portland Oregon

۲۵- تگزاس هوستون Houston Texas

۲۶- تگزاس دالاس Dallas Texas

۲۷- ویرجینیا مناسس Manassas Virginia

۲۸- ویرجینیا استرلینگ Sterling Virginia

۲۹- ویرجینیا مک لین McLean Virginia

۳۰- واشنگتن سیاتل Seattle Washington

۳۱- ویسکانسین میلواکی Milwaukee Wisconsin



دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن در اطلاعیه های قبلی خود درباره شرایط رای دهندگان اعلام کرده بود که داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و ١٨ سال تمام - متولدین ۱۵ تیرماه ١٣٨٥ (July ۵th, ۲۰۰۶) و قبل آن، می توانند در این انتخابات شرکت کنند.

بر اساس این اطلاعیه مدارک مورد نیاز برای رای دادن نیز شامل اصل گذرنامه ایرانی یا اصل شناسنامه ایرانی یا اصل کارت ملی است.

مرحله نخست چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه هشتم تیر ۱۴۰۳ با حضور چهار نامزد برگزار شد و هیچ یک از آن‌ها در مرحله اول، موفق به کسب اکثریت مطلق آرا نشدند. از میان نامزدها مسعود پزشکیان و سعید جلیلی موفق به کسب بیشترین آرا شدند و به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یافتند.

مرحله دوم انتخابات روز جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳ در سراسر ایران و ۱۳۸ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برگزار می‌شود.