تهران- ایرنا- مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی با عنوان “Efficient Design and Implementation of QCA SISO Shift Register Circuits for Nanocomputing” در مجله بین‌المللی NANO از انتشارات World Scientific به چاپ رسید.

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از جهاد دانشگاهی، این مقاله توسط دکتر «عبدالحسین رضائی» تالیف شده و در آن به طراحی یک Shift Register SISO در بستر نانوفناوری جدیدی به نام QCA پرداخته شده است. QCA (Quantum-dot Cellular Automata) یک فناوری نوین برای پیاده‌سازی مدارهای دیجیتالی است. استفاده از این فناوری می‌تواند به بهبود عملکرد مدارهای دیجیتالی با در نظر گرفتن معیارهای کلیدی مانند سرعت و مساحت مدار در سطح پیاده‌سازی فیزیکی کمک کند. نتایج حاصل از مقایسه با گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که Shift Register SISO طراحی شده در این مقاله دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر Shift Register SISOهای موجود است. مجله بین‌المللی NANO دارای نمایه Web of Science (ISI) و ضریب تأثیر (Impact Factor) 1 است.