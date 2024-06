به گزارش خبرنگار کتاب ایرنا، کتاب «مردان قدرت طلب» نوشته روت بن‌گیات از دل یک عمر اندیشیدن به حاکمان مستبد و تاثیر ویرانگرشان در افراد و جوامع برآمده است. این کتاب بر اساس مجموعه داده‌ها، اسناد بایگانی شده، پژوهش در حوزه تاریخ، مطالعات جنسیتی، علوم سیاسی، فرهنگ بصری و غیره نوشته شده است.

نویسنده این کتاب در ابتدای آن اعلام می‌کند: «با ارزش‌ترین منابع من گزارش‌های افراد گوناگونی بود که دوران حکومت قدرت‌طلبان را تجربه کرده بودند، تجربیاتی که در قالب خاطرات، داستان‌های مصور، مدارک بازجویی نیروهای نظامی و پلیس و مصاحبه بیان شدند.»

در این کتاب شخصیت‌های بنیتو موسولینی، آدولف هیتلر، فرانسیسکو فرانکو، معمر قذافی، آگوستو پیوشه، موبوتو سسه سکو، سیلویو برلوسکونی و دوتالد ترامپ در کنار عیدی امین، محمد زیادباره، ژائیر بولسونارو، رودریگو دوترته، نارندرا مودی، ویکتور اوربان و افرادی که نقش‌های فرعی داشتند مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب مردان قدرت‌طلب بر اهمیت مردانگی و چگونگی موثر واقع‌شدنش در کنار سایر ابزارهای حکومت اقتدارگرایان تأکید می‌کند. نمایش قدرتِ مردانه و احساس نزدیکی با سایر رهبران مذکر فقط هارت و پورت نیست، و در واقع چگونگی استفاده از قدرت را در داخل و در هدایت سیاست خارجی نشان می‌دهد. مردانگی به آن‌ها توانایی انجام اعمال آمیخته با فساد، ‌و القای این اندیشه را می‌دهد که آن‌ها فراتر از قانون‌اند،‌ قانونی که افراد ضعیف وظیفه دارند آن را رعایت کنند.

این کتاب با عنوان Strongmen: How They Rise, Why They Succeed, How They Fall در سال ۲۰۲۰ ، در ۳۴۸ صفحه توسط انتشارات پروفایل منتشر شده است.

قسمتی از متن کتاب

در مارس ۲۰۱۸، اُلیویا نوزیِ خبرنگار دربارۀ کاخ سفید در دوران ترامپ نوشت: «با گذشت زمان معلوم شد که بیماری خاصیت کاخ سفید است و هرکس وارد آنجا می‌شود کمی بیمار می‌شود.» ترامپ که با سابقۀ چند دهه تجارت نامربوط وارد عرصۀ سیاست شد در تباه کردن دیگران مهارت زیادی داشت. او با استفادۀ خودنمایانه از ریاست جمهوری زمینه را فراهم کرد تا دستیارانش معاملات بیشتری برای سازمان ترامپ انجام دهند.

تا پایان سال ۲۰۱۹، ترامپ از ۱۰۷۵ روز سیاست جمهوری‌اش ۳۳۱ روز را به بازدید از املاکش گذرانده بود، یعنی او یک‌سوم وقتش را به جای ادارۀ امور کشور به ثروت‌اندوزی شخصی‌اش اختصاص داده بود. رویدادهای جمع‌آوری اعانه‌ای که برگزار می‌شد و همچنین دیدار با گروه‌های خارجی و رهبران کشورها در املاک ترامپ صورت می‌گرفت که فقط در شش ماهۀ اول ریاست جمهوری ۱/۶ میلیون دلار نصیب شرکت خصوصی او کرد.

اعضای حزب جمهوری‌خواه علاقۀ زیادی به هتل بین‌المللی ترامپ در واشینگتن دی‌سی و مجموعۀ عمارت مار-ئه-لاگو در پالم بیچ دارند که به ترامپ تعلق دارد، به علاوه لابیگران هم برای گردهمایی‌هایشان به این مکان‌ها می‌آیند. روزنامۀ واشینگتن پست در سال ۲۰۱۹ واقعیت را این‌گونه بیان کرد:« رئیس‌جمهور شیوۀ هزینه کرد دولت فدرال را طوری تغییر داد که بتواند محصولات خود را به آن بفروشد.»

ظهور اقتدارگرایان در امریکا هم مانند دیگر کشورها به معنای پایان دوران پاسخگویی و معیارهای اخلاقی در دولت بود. ترامپ می‌خواست خود را از شر منتقدان و کارشناسان رها کند، در نتیجه بیش از ۱۰۰،۰۰۰ نفر از کارکنان دولت اخراج یا بازنشسته شدند یا محل کارشان را ترک کردند. نانسی مکلدانی سفیر بازنشسته این تغییرات گسترده را «فتح و اشغال خصمانه» توصیف کرده است.

در دوران ترامپ برای استخدام در خدمات مدنی پرسشنامه‌های جدیدی تنظیم شد که پرسش‌های مربوط به داشتن معرف‌های حرفه‌ای، و داشتن هلدینگ‌های املاک و مستغلات و منابع مالی در آن‌ها حذف شده بود. به این ترتیب شناخت تضاد منافع دشوارتر شده و استخدام افرادی که ممکن است باعث فساد شوند یا از قوانین دولتی پیروی نکنند آسان‌تر شده است. فقط هوشیاری رسانه‌ها بود که مانع از کاندیدا شدن سید باودیج برای دستیاری وزیر انرژیی شد. باودیج سابقۀ کار در تاسیسات تعمیر و نگهداری خودروی ماینکه را در کارنامه‌اش داشت. (صفحه۱۹۹)

