به گزارش عصر سه‌شنبه ایرنا، لیونل مسی این روزها در آتلانتا همراه با آرژانتین آماده حضور در کوپا آمریکا ۲۰۲۴ می‌شود. رقابت‌هایی که بامداد جمعه آغاز می‌شود و آرژانتین در اولین دیدار ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد جمعه به مصاف تیم کانادا می‌رود.

فوق‌ستاره آرژانتینی پیش از این مسابقات، در گفت‌وگویی با کانال یوتیوب Willing for Everything که توسط توماس مسی، بردارزاده‌اش اداره می‌شود، صحبت‌های متفاوتی را مطرح کرده است.

مسی در این گفت‌وگو فاش کرد که حذف آرژانتین از کوپا ۲۰۱۱ تلخ‌ترین خاطره او است. در آن مسابقه آلبی سلسته در ضربات پنالتی مقابل اروگوئه در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۴ بر ۵ شکست خورد. مسی گفت: به یاد دارم که در کوپا آمریکا ۲۰۱۱ به من توهین‌های مختلفی کردند. این برای من و کل تیم سخت بود.

شماره ۱۰ آرژانتینی در پاسخ به سوال یوتیوبرها در مورد بازیکنی که با او بیشترین بحث را در زمین بازی داشته است، از اشاره کردن به نام سرخیو راموس اسپانیایی، مدافع سابق رئال مادرید ابایی نداشت و یادآور شد: با راموس خیلی در طول زمان بازی دعوا داشتیم، او بازیکنی بود که من بیشتر از همه از او عصبانی بودم.

کاپیتان تیم ملی آرژانتین درباره هم تیمی‌هایش در آلبی‌سلسته هم اظهار داشت: اوتامندی کسی است که در تیم ملی بهترین لباس را می‌پوشد و دی‌پل بی‌نظم‌ترین است.

مسی همچنین اذعان کرد که کشور آرژانتین را آنطور که دوست دارد، نمی‌شناسد و پس از بازنشستگی دوست دارد به اطراف آن سفر کند و به آبشار ایگوازو برود. وی اضافه کرد: من هنوز آرژانتین را زیاد نمی‌شناسم چون هرگز این فرصت را نداشتم که به جاهای مختلف کشورم بروم. این چیزی است که همیشه با آنتونلا(همسرش) درباره آن صحبت می‌کنیم. می‌خواهیم به مناطق مختلف کشورم سفر کنم. آرژانتین مکان‌های فوق‌العاده‌ای دارد. مردم به من در مورد مکان‌هایی می‌گویند که آنها را ندیده‌ام؛ مانند آبشار، یک مکان معمولی برای ما که دوست دارم با بچه‌ها به آنجا برویم.

فوق‌ستاره فوتبال دنیا درباره اینکه با توجه به حضور در لیگ آمریکا و بازی برای اینترمیامی، چقدر به زبان انگلیسی مسلط است، گفت: تقریبا همه صحبت‌ها را متوجه می‌شوم و می‌فهمم. کم‌کم شروع به صحبت می‌کنم. خودم را تشویق می‌کنم که بتوانم سریع‌تر یاد بگیرم.

مسی درباره غذای مورد علاقه‌اش هم اظهار داشت: کباب غذای مورد علاقه من است. ما همیشه در خانه کباب‌های خانوادگی درست می‌کنیم. پس از گوشت به دسر و بستنی علاقه دارم.

وی با اشاره به اینکه عاشق تابستان است و سرما را به سختی سپری می‌کند، درباره اینکه به جز فوتبال، به چه ورزش دیگری علاقه دارد، گفت: دوست دارم پدل‌ بازی کنم اما زیاد خوب نیستم و سعی می‌کنم پاس بدهم. تنیس را دوست دارم. اما من نمی‌دانم چگونه آن را بازی کنم.