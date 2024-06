به گزارش ایرنا از وبدا، دکتر حسین فرشیدی در جریان هفتاد و هفتمین مجمع جهانی بهداشت که در ژنو برگزار شد در جلسه‌ای با دکتر جروم سالومون، معاون مدیر کل بیماری‌های واگیر و غیر واگیر سازمان جهانی بهداشت، در خصوص همکاری برای حذف هپاتیت C در جمهوری اسلامی ایران مذاکره کرد.



وی در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در ایران برای کنترل و پیشگیری از هپاتیت C، بر نقاط قوت برنامه ملی ایران از جمله سیستم قوی خدمات بهداشتی درمانی اولیه (PHC) و ادغام برنامه مبارزه و کنترل هپاتیت در این سیستم تأکید کرد.



دکتر سالومون نیز ضمن تبریک به ایران برای تعهد و اراده قوی در زمینه حذف هپاتیت C، آمادگی سازمان جهانی بهداشت را برای حمایت از برنامه‌های ایران در این زمینه را اعلام کرد. وی همچنین از ایران به عنوان الگویی برای سایر کشورهای منطقه در زمینه کنترل و حذف هپاتیت C یاد کرد.



در این مذاکرات، دو طرف در خصوص تشکیل کارگروهی مشترک برای حمایت از برنامه حذف هپاتیت C در ایران و اعزام تیمی از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به ایران برای بررسی نقاط قوت و نیازهای کشورمان در این زمینه توافق کردند.