نمایش آثار ضدصهیونیستی هنرمند برزیلی بر دیوار موزه ملی انقلاب

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، نمایشگاه ژوآئو آبیدو گالوائو هنرمند برزیلی با عنوان «حاکمیت انقلاب هنر و حاکمیت هنر انقلاب» شامل ۲۰ اثر با سبک انتزاعی در نقد امپریالیسم و صهیونیست است که بر روی پارچه شکل گرفته‌اند.

این هنرمند برزیلی آثار نمایشگاه را به موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هدیه کرده است.

هنر و سیاست از دیرباز پیوندی تنگاتنگ و درهم‌تنیده داشته‌اند. گاه هنرمند تنها با انعکاس حالات روحی خود، بیانگر شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر دوران خویش بوده است. گاه نیز از زبان هنر برای بیان مستقیم احوالات سیاسی جامعه‌ای که در آن می‌زیسته، بهره جسته است. این ارتباط در طول تاریخ با توجه به شرایط جغرافیایی، فرهنگ و نوع حاکمیت در هر تمدن و اجتماعی به‌ شکلی ویژه نمود یافته است.

تأثیر این جنبش‌های هنری بر آثار هنرمندان انقلابی غیرقابل‌انکار است. یکی از آثار هنری برجسته در دوران انقلاب روسیه، اثر «سفیدها را با تیغه‌ی سرخ در هم بکوب» (Beat The Whites With The Red Wedge) از ال لیسیتسکی (El Lissitzky) است که در سال ۱۹۲۰ به نمایش درآمد.

هنر انقلاب اسلامی نیز که با یا هنر متعهد هنری شناخته شده است، مقارن با انقلاب ۱۳۵۷ ایران شکل گرفت و متأثر از رهنمودهای امام خمینی(ره) و اندیشه‌های روشنفکرانی همچون جلال آل احمد و علی شریعتی و نهضت‌های ضداستعماری شکل گرفت. این هنر طی دهه ۱۳۶۰ و با بروز جنگ ایران و عراق با هنر موسوم به هنر دفاع مقدس درآمیخت و وارد فصل جدیدی شد و هنرمندان توانستند آثار ماندگاری را خلق کنند.

نمایشگاه «حاکمیت انقلاب هنر و حاکمیت هنر انقلاب» امروز- سه‌شنبه- ۲۲ خردادماه در گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس واقع در میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، رو به روی بوستان طالقانی آغاز به کار کرد و تا پنجم تیرماه در این گالری ادامه خواهد داشت.