به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از تک اکسپلور، این پلتفرم در بر دارنده طراحی ناوگانی (مجموعه‌ای) از ربات‌های چرخ‌دار «روبومستر» در کنار نرم‌افزاری برای شبیه‌سازی و قطار کردن ربات‌ها برای وظایف خاص است. ربات‌های گروهی ظرفیت بالقوه ای را دارند که نسبت به ربات‌های منفرد، ماموریت‌های بسیار پیچیده‌تری را انجام دهند و به عنوان مثال می‌ توانند مسافت‌های طولانی را سریع‌تر طی کرده، از سایت‌های مختلف همزمان بازدید یا بر نواحی جغرافیایی وسیع‌تری نظارت کنند.

پلتفرم‌هایی که سخت‌افزار و نرم‌افزار قابل اتکا را برای کاربردهای چند رباتی ترکیب می‌کنند می‌توانند به پیشبرد تحقیقات در این حوزه کمک کرده و آزمایش تیم‌های ربات در محیط‌های خاص جهان واقعی را تسهیل کنند.

آماندا پروروک محقق اصلی این پروژه گفت: ماموریت ما توسعه (ایجاد) راه‌حل‌هایی برای هوش جمعی در سامانه‌های چند رباتی و چندکارگزاری است. این تحقیق از روش‌های برگرفته از یادگیری ماشین، طراحی و کنترل استفاده می‌کند و گستره وسیعی از کاربردها از جمله حمل و نقل خودکار، تدارکات (لجستیک)، نظارت‌های زیست محیطی و جست‌وجو و نجات را در نظر دارد. ما برای تایید تحقیقات خود به یک پلتفرم یا سکوی رباتیک قوی و توانمند نیاز داشتیم.

"Our platform includes a control stack for full on-board autonomy, and peer-to-peer communication, and can run multi-agent reinforcement learning policies directly from our simulation framework without additional training," Blumenkamp said.

جین بلومنکامپ دانشجوی مقطع دکتری گروه علوم و فناوری رایانه‌ای دانشگاه کمبریج و همکارانش درصدد ساختن یک سکوی تحقیقاتی چند رباتی برآمدند که یک رشته از اهداف را محقق سازد؛ از جمله اینکه قدرت محاسباتی پیشرفته، سرعت، چابکی و دوام داشته باشد. آنها در نهایت تصمیم گرفتند که از نسخه‌های سفارشی ساخته‌شده ربات‌های اس ۱ روبومستر استفاده کنند که ربات‌های کوچک چرخ‌داری هستند و در اصل برای مسابقات دبیرستان و دانشگاه طراحی شده اند.

وی خاطرنشان کرد: ما در سه سال گذشته روی این پلتفرم رباتیک کار کرده و توانایی‌های آن را ارتقا داده‌ایم و رایانه‌ها و حسگرها و نرم‌افزار کنترلی بهتری اضافه کرده و آن را در پروژه‌های متعدد به کار گرفتیم. روبومستر کمبریج یک پلتفرم رباتیک جمع‌وجور و نیرومند است که برای پیشبرد تحقیقات چندکارگزاری طراحی شده است.

یکی از بزرگترین مزیت‌های این پلتفرم است که توازن خوبی بین اندازه و توانایی‌های ربات ارائه میدهد. ربات‌های کمبریج روبومستر به طور خاص هم چابک و هم مقرون به صرفه هستند که این کار ساختن و آزمایش آنها در محیط‌های دانشگاهی و تحقیقاتی را آسان کرده است.

بلومنکامپ خاطرنشان کرد: هر چند قصد نداریم از این پلتفرم بطور مستقیم در جهان واقعی استفاده کنیم اما به عنوان یک دست نشانده ایده ال عمل می‌کند و همچنین به عنوان یک ابزار تحقیقاتی برای آزمایش الگوریتم‌ها به کار میرود. چنین سناریوهایی برای حوزه‌های جهان واقعی مانند اتوماسیون و تدارکات انبار مرتبط و مفید هستند.