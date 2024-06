نامه رهبر انقلاب به دانشجویان آمریکایی، شروعی برای نظم نوین جهانی است

به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، گروه‌های مقاومت فلسطین ۱۵ مهر ۱۴۰۲ (برابر با هفتم اکتبر ۲۰۲۳)، عملیات غافلگیرکننده‌ای با نام طوفان الاقصی را از غزه (جنوب فلسطین) علیه مواضع رژیم اسرائیل آغاز کردند. از آغاز درگیری مستقیم و نظامی بین رژیم صهیونیستی و نیروهای حماس تا کنون بیش از ۳۶ هزار نفر از مردم غزه شهید و بیش از ۸۱ هزار نفر مجروح شده‌اند. اخبار منتشر شده از غزه حاکی از جنایات رژیم صهیونیستی در این منطقه است.

جنایات رژیم اسرائیل در بمباران بیمارستان‌ها، هدف قراردادن آمبولانس‌ها و حمله به اردوگاه آوارگان در رفح موجب واکنش بسیاری از مردم در کشورهای مختلف شده است و در این میان دانشجویان به عنوان قشر فرهیخته در مخالفت با جنایت رژیم صهیونیستی در غزه خواهان تحریم کالاهای تولیدی این کشور یا کسب و کارهای طرف قرارداد با این رژیم تحصن و راهپیمایی‌های اعتراضی را در داخل و خارج دانشگاه برگزار کردند.

دانشگاه‌های آمریکا از ۱۸ آوریل (۳۰ فروردین ۱۴۰۳) صحنه اعتراضات جدی دانشجویان آمریکایی به اقدامات رژیم صهیونیستی همچنین برگزاری تحصن در همبستگی با مردم غزه و حمایت از فلسطین بوده است. آنها همچنین از روسای دانشگاه‌های خود می‌خواستند به صورت علنی از آتش بس در غزه حمایت کرده، سرمایه گذاری و همکاری با شرکت های صهیونیستی و تامین کننده تسلیحات ارتش این رژیم را متوقف و روابط دانشگاهی با این رژیم را قطع کنند. جنبش دانشجویی در آمریکا انگیزه اعتراضات مشابهی را در دانشگاه های انگلیس و اروپا و سایر کشورها از جمله هند و لبنان ایجاد کرده است. اما این اعتراضات با مقابله پلیس آمریکا روبرو شده است و در نتیجه بسیاری از دانشجویان بازداشت شده‌اند.

در همین راستا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارشنبه گذشته (۹ خرداد) در نامه‌ای خطاب به دانشجویان با وجدان حامی مردم فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا، ضمن ابراز همدلی و همبستگی با اعتراضات ضدصهیونیستی این دانشجویان، آنان را بخشی از جبهه مقاومت دانستند و با اشاره به تغییر وضعیت و سرنوشت منطقه حساس غرب آسیا، بر ورق خوردن تاریخ جهان تأکید کردند.

حجت الاسلام محمدرضا عطاری استاد حوزه و دانشگاه در این خصوص به خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا گفت: دانشگاه صهیونیستی دانشگاهی است که طراحی، تولید و انتشار گزاره‌های علمی در آن، نه با هدف خدمت به بشریت بلکه برای تسلط بر بشریت و در راستای اغراض حیوانی است؛ براین اساس با دانشمندان و دانشجویانی که نتایج تحقیقاتشان بر خلاف سیاست‌های ددمنشانه آنها باشد مخالفت می‌کنند.

وی افزود: مستند «اخراج: فهمیدن مجاز نیست/Expelled: No Intelligence Allowed» که توسط بن اشتاین کارگردان آمریکایی ساخته شده و به بررسی علت اخراج دانشمندانی که نظریات ضدداروینیستی داشته اند پرداخته، یا مقاله آیا مدرسه کندی دانشگاه هاروارد در خدمت مردم است یا قدرت؟ « Does the Harvard Kennedy School Serve the People—or Power??!» از مجله نیشن آمریکا که به بررسی استبداد قدرت‌ها در فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی دانشگاه هاروارد و دانشگاه‌های مطرح غرب می پردازد، تحریم و برخورد قاطع با رویکردهای انتقادی به اختلالات جنسی در مجامع علمی و حتی غیرعلمی، ترور بیولوژیکی دانشمندان، ساخت و استفاده از بمب اتم و کشتار انسان ها همچنین اخراج و شکنجه دانشجویان ضدصهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا، نمونه‌هایی برای شناخت «دانشگاه صهیونیستی» است.

عطاری گفت: نامه‌ رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپایی و اخیرا نامه برای دانشجویان آمریکایی که آنها را به آشنایی با قرآن و اندیشه‌های اسلامی دعوت فرمودند، روزنه‌های امیدی برای حقیقت جویان و دانش دوستان سراسر جهان و شروعی برای نظم نوین جهانی و درهم شکستن هیمنه پوشالی غرب خواهد بود.

وی با اشاره به تیتر جوانان آمریکایی به سمت قرآن گرایش می‌یابند در روزنامه انگلیسی گاردین «Young Americans are picking up the Qur’an» و میلیونی شدن هشتگ quranbookclub# در شبکه‌های اجتماعی گفت: مسلمان شدن بسیاری سلبریتی‌ها، ورزشکاران، هنرمندان و جوانان در کشورهای اروپایی و غربی با وجود اسلام هراسی و تمسخر و اهانت به ارزش‌های اسلامی در رسانه‌های غربی، نمونه‌هایی از این روزنه‌های امید است.

رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: انقلاب اسلامی، جهت‌گیری دانشگاه را دگرگون کرد و خودباوری و ابتکار، و استقلال، و پایبندی به ارزش‌های اسلامی و جهاد علمی و آزادی از اسارت و تبعیت را جهت اصلی آن قرار داد. امروز رسالت اول دانشگاهیان، حفظ این جهت‌‏گیری و تلاش برای شکوفا شدن استعداد علمی و فکری نسل جوان بالنده‏ی کشور است.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: متاسفانه نگاه سکولار (جدایی دین از سیاست) به علوم، موجب غرب‌زدگی در برخی اساتید و دانشجویان و مجامع علمی کشورما شده است که آثار آن در بدنه اجرایی و فرهنگی کشور مشاهده می شود. امیدواریم مسئولان و پژوهشگران و برنامه ریزان، این اندیشه ها و مبانی ناب اسلامی حضرت امام (ره) را در تمام بخش های علمی کشور مدنظر قرار داده و در محتوا و قالب برنامه های درسی و متون علمی تبیین کرده و منعکس سازند.

دانشگاه در دیدگاه امام خمینی (ره)

عطاری بیان کرد: از منظر امام خمینی (ره)، علم باید در خدمت عقلانیت و بشریت و رسالت‌های عالی انسانی و روحیه حقیقت جویی قرار گیرد.

وی ادامه داد: امام (ره) می‌فرمایند: «چنانچه به دانشگاه‌ها جهت داده نشود، همان دانشگاه‌هایی می‏‌شود که در بین بشر هست و از همان دانشگاه‌ها قوای مخرّبه بیرون می‏آید. و اگر جهت به آن داده شود، دانشگاه‌ها کاری می‏کنند که مسلسل‌ها نمی‏تواند انجام دهند. خدمتی به بشر می‌کنند که هیچ کس دیگر نمی‏تواند این قدر خدمت کند». (صحیفه امام خمینی، جلد ۱۳، ص ۴۱۳)

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: قلم‌ها اگر در دنیا برای خدا و برای خلق خدا به کار بیافتند، مسلسل ها کنار می‏ رود و اگر برای خدا و برای خلق خدا نباشد، مسلسل‏ ساز می‏ شود.

وی تاکید کرد: بنابراین دانشگاه اسلامی در اندیشه امام (ره)، دانشگاهی خواهد بود که در آن تزکیه مقدم بر تعلیم بوده و آموزش همراه با پرورش است و حتی علم توحید هم بدون تهذیب بی فایده و بلکه مخرب خواهد بود.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: اینکه شهید رجایی می‌گفت فرهنگ انقلابی و استقلالی و از طرف دیگر فرهنگ استعماری حتی درعلم فیزیک و شیمی هم می‌تواند باشد، به همین جهت است که فرهنگ استعماری حتی در عینی‌ترین و ملموس‌ترین نتایج گزاره‌های علمی و تجربی نیز اعمال قدرت و آنها را به نفع خود جهت داده، تفسیر کرده و وتو می‌کند.

وی تصریح کرد: گرچه امام عظیم الشأن ما رحلت کردند؛ خدا را شاکریم که حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب با تبیین اندیشه‌های امام راحل چه در سطح ملی و چه سطح بین المللی، ادامه دهنده این راه هستند.